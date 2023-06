Préouverture Paris : à quand la fin de la mauvaise série ?

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une semaine entièrement rouge et 3% de perdu, le CAC40 va tenter de sortir la tête de l'eau ce lundi malgré les mauvaises nouvelles du week-end, alors que les investisseurs ont été échaudés par les nouvelles déclarations peu accommodantes des responsables de la Fed et par les derniers indicateurs d'activité moins bons que prévu, à commencer par la Chine : S&P Global a ainsi indiqué dimanche revoir la prévision de croissance du pays pour 2023, à 5,2% contre 5,5%, après que des indicateurs du mois de mai ont montré un essoufflement du rebond post-COVID de la deuxième économie mondiale. "Le rétablissement de la Chine devrait se poursuivre mais à un rythme irrégulier, avec des investissements et une industrie à la traîne", indique la note de recherche.

S&P est la première agence majeure de notation à revoir la prévision de croissance de la Chine pour cette année, même si plusieurs grandes banques, dont Goldman Sachs, ont déjà abaissé ce mois-ci leurs prévisions...

WALL STREET

En clôture hebdomadaire, Wall Street a terminé dans le rouge, dans la continuité d'une semaine d'indécision après double intervention du patron de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès. Le S&P 500 recule de -0,77%, revenant à 4.348 pts. Le Dow Jones se tasse de -0,65%, à 33.727 pts. Le Nasdaq composite flanche de -1,01% à 13.492 pts.

La cote américaine temporise après son rallye du 1er semestre. L'économie US demeure résiliente et les opérateurs s'intéressent toujours aux perspectives de l'intelligence artificielle, thématique phare du moment. Néanmoins, la crainte d'une austérité monétaire durable, ravivée par les derniers commentaires de Jerome Powell, ainsi que le haut niveau des valorisations du marché américain, en particulier sur les grands dossiers technologiques, ont incité dernièrement à plus de prudence...

Jerome Powell a par ailleurs confirmé qu'il serait approprié de relever encore les taux, peut-être deux fois encore cette année. C'est du moins l'opinion largement partagée au sein du FOMC, comité monétaire de la Fed, alors que Powell se dit en phase avec ces anticipations... Le patron de la Fed a estimé que le chemin restait long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%... Il a rappelé que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendaient à relever les taux d'intérêt plus tard cette année, après que la banque centrale eut choisi de faire une pause la semaine dernière. "Presque tous les participants au FOMC s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter encore un peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", a indiqué Powell.

Sur le front géopolitique, les événements en Russie ont renforcé la prudence des investisseurs et provoqué un petit sursaut du pétrole avec un baril de Brent à 74$.

L'once d'or se négocie 1919$. Le dollar s'échange 0,9144 euro. Le Bitcoin reste autour des 30.000$.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

VALEURS A SUIVRE

Renault : Alpine confirme ses ambitions de croissance et de développement à l'international : un objectif de chiffre d'affaires supérieur à 8 milliards d'euros en 2030, et l'équilibre financier en 2026.

La marque développera sa propre plateforme haute performance (APP) pour ses futurs véhicules sportifs 100% électriques. Elle vise la neutralité carbone de sa production en 2030.

Alpine annonce pour 2030 une gamme de 7 modèles dont un futur cabriolet et la nouvelle A310, tous deux développés sur cette plateforme.

Renault Group et Alpine accueillent par ailleurs le groupe d'investisseurs constitué d'Otro Capital et ses partenaires, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments (définis ensemble comme étant le "Groupe Investisseur") au capital d'Alpine Racing Ltd, l'entité en charge des activités de Formule 1 basée à Enstone (Royaume-Uni). Le Groupe Investisseur investit 200 millions d'euros, soit une participation de 24% au capital, afin de soutenir la stratégie de croissance d'Alpine et ses ambitions sportives en Formule 1. La transaction valorise Alpine Racing Ltd à plus de 900 millions de dollars à la suite de cet investissement.

Le Groupe Investisseur réunit une combinaison unique d'expertises : Otro Capital et RedBird Capital Partners avec l'expertise en développement de marques de Maximum Effort Investments (dirigé par Ryan Reynolds), apporteront leur grande expérience dans l'industrie du sport et des médias, ainsi qu'une expertise opérationnelle dans la création d'entreprises à forte croissance.

Les co-investisseurs de Ryan Reynolds incluent également Michael B. Jordan et Rob McElhenney, co-président de l'AFC de Wrexham.

Le Groupe Investisseur se réjouit de rejoindre le monde de la Formule 1, l'un des sports internationaux les plus attractifs et porteurs, aux côtés d'une écurie historique et déjà couronnée en Formule 1. Alec Scheiner, co-fondateur et associé d'Otro Capital, rejoindra le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd.

Pernod Ricard devrait se séparer de son whisky Clan Campbell. Au travers de sa filiale Chivas Brothers Limited, le groupe annonce en effet la signature d'un protocole d'accord pour une potentielle cession de sa marque de blended scotch whisky à Stock Spirits Group, après avoir reçu une offre ferme du groupe de liqueurs et de spiritueux. Cette transaction fera préalablement l'objet d'une procédure d'information-consultation auprès des instances représentatives du personnel concernées. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

Clan Campbell est l'un des leaders du marché français du scotch whisky de moins de 12 ans d'âge, avec une présence dans d'autres pays européens comme l'Espagne, le Luxembourg et l'Italie. Sa gamme s'est étendue ces dernières années avec le lancement de Clan Caribbean, une boisson spiritueuse élaborée à base de rhum.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de gestion active du portefeuille de Pernod Ricard, visant à s'adapter aux besoins des consommateurs et à poursuivre sa premiumisation. En France, le portefeuille de whiskies écossais du Groupe comprend les marques Ballantines' et Chivas Regal dans la catégorie des blends ainsi que The Glenlivet et Aberlour dans celle des single-malts.

Orpea : Par ordonnance du Juge Commissaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée d'Orpea, le cabinet Ledouble, agissant en tant qu'expert financier indépendant, a été désigné pour établir deux rapports de valorisation dans la perspective de la mise en oeuvre de la restructuration financière d'Orpea.

Les administrateurs judiciaires ont adressé, le 23 juin, ces rapports, destinés aux organes de la procédure, à Orpea.

Le premier rapport d'expertise porte sur la valorisation du groupe en continuité d'exploitation. Ce rapport conduit l'expert indépendant à privilégier une fourchette de valeurs comprises entre 6 et 7 milliards d'euros

Le second rapport porte sur la valorisation de Orpea SA en situation liquidative comprenant un scénario de réalisation des actifs pris isolément et un scénario de cession de l'ensemble des actifs d'Orpea à un repreneur. Ce rapport conduit l'expert indépendant à considérer que la meilleure estimation de la valeur liquidative est comprise entre 2,6 et 3,7 MdsE.

Casino a annoncé avoir finalisé la cession de sa participation résiduelle dans Assaí, annoncée le 22 juin 2023.

Dans le cadre de la transaction, 157.582.850 actions Assaí détenues par le groupe Casino, représentant 11,7% du capital d'Assaí, ont été allouées à un prix de BRL 13,38 par action, soit un montant brut total de BRL 2.108 millions (404 millions d'euros). Le produit net après frais et impôts est estimé à 326 millions d'euros.

A l'issue de cette transaction, le Groupe Casino ne détient plus de participation au capital Assaí.

Euronext annonce avoir conclu un accord définitif pour la cession de sa participation de 11,1% dans LCH SA à LCH Group Holdings Limited, pour un montant de 111 millions d'euros. La finalisation de la transaction devrait intervenir début juillet.

En conséquence, au troisième trimestre 2023, Euronext réalisera une plus-value d'environ 40 millions d'euros, qui sera exonérée d'impôt. Pour rappel, au 31 décembre 2022, Euronext enregistrait une valeur comptable de 70,6 millions d'euros pour sa participation de 11,1% dans LCH SA.

Rubis : Olivier Heckenroth a considéré que le taux d'approbation de la résolution relative au renouvellement de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de Rubis lors de l'Assemblée Générale du 8 juin dernier était insuffisant pour lui permettre de mener à bien sa mission de Président du Conseil de Surveillance...

En conséquence, il a décidé de démissionner de la Présidence du Conseil de Surveillance et de se retirer du Comité des Comptes et des Risques ainsi que du Comité des Rémunérations et des Nominations (faisant passer leur taux d'indépendance, respectivement, de 60% à 80% et de 50% à 66,67%). Ces décisions prendront effet lors de la prochaine séance du Conseil de Surveillance, au cours de laquelle les membres désigneront leur Président(e).

Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et duisport, la société propriétaire et en charge de la gestion du port de Duisbourg le plus grand port intérieur du monde - étudient la faisabilité de construire la première usine de production d'hydrogène par électrolyse dans le port de Duisbourg.

La Duisburger Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft (DVV Régie de transport et d'approvisionnement de Duisbourg), la Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD - Entreprise publique de nettoyage, de collecte et de traitement des déchets) et la Duisburg Gateway Terminal (DGT - Terminal portuaire de la ville de Duisbourg) utiliseraient l'hydrogène directement pour un usage local. À cette fin, tous les partenaires concernés ont signé une déclaration d'intention...

Le conseil d'administration de Scor, réuni le 25 juin, a décidé à l'unanimité de nommer Fabrice Brégier président non exécutif, avec effet immédiat.

Cette décision intervient sur recommandation unanime du comité des nominations, à l'issue d'un processus de succession exigeant et rigoureux, initié au printemps 2022.

"Au fil des mois, le comité des nominations, assisté du cabinet de recrutement international Egon Zehnder, s'est réuni à de nombreuses reprises pour définir les critères de recherche du futur président, sélectionner des personnalités de premier ordre pouvant correspondre au profil attendu, et enfin entendre les candidats les plus susceptibles de prendre la tête du conseil", explique le Comité qui "sous la présidence d'Adrien Couret, a finalement arrêté son choix sur la candidature de Fabrice Brégier, administrateur de Scor depuis 2019". Selon le comité, il "réunit l'ensemble des qualités requises pour présider le conseil d'administration".

Le conseil d'administration s'est prononcé après avoir entendu le rapport d'Adrien Couret et la profession de foi de Fabrice Brégier.

Sanofi : Les données de l'étude pivot de phase III XTEND-Kids qui a évalué ALTUVIIIO [facteur antihémophilique (recombinant), protéine de fusion Fc-VWF-XTEN], premier facteur VIII de remplacement à durée d'action soutenue de sa classe pharmacothérapeutique, à raison d'une dose prophylactique hebdomadaire, chez des patients de moins de 12 ans atteints d'hémophilie A sévère ayant déjà été traités, ont été présentées, le 25 juin, dans le cadre d'une session réservée à l'actualité des essais cliniques du Congrès annuel de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (ISTH, International Society on Thrombosis and Haemostasis) qui se tient à Montréal, au Canada.

Aramco et TotalEnergies ont attribué les contrats d'ingénierie et de construction (EPC) d'un montant de 11 milliards de dollars pour le complexe 'Amiral', site pétrochimique de taille mondial adossé à la raffinerie de Satorp de Jubail en Arabie Saoudite.

Une cérémonie de signature a eu lieu à Dhahran en présence d'Amin H. Nasser (Président-directeur général d'Aramco) et de Patrick Pouyanné (Président-directeur général de TotalEnergies).

Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, a annoncé le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, qui s'est déroulée du 9 au 20 juin 2023.

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS s'est inscrite dans le cadre du financement de l'acquisition de la société Ski Loisirs Diffusion (SLD), éditeur français de solutions innovantes (API, plateformes SaaS) dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises permettant de donner accès aux loisirs, au sport et à la culture, sans contraintes et à tarifs réduits.