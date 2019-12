Préouverture Paris : 2 cadeaux de Noël et 6000 points en vue pour le CAC40!

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Donald Trump et Boris Johnson vont envoyer le CAC40 à 6.000 points! Les indicateurs de préouverture laissent entrevoir un début de séance en vive hausse pour l'indice parisien, non loin de ce niveau si symbolique ! "Merci à eux" vont dire les investisseurs qui voient les nuages se dissiper sur les deux fronts de préoccupations majeurs que sont le conflit commercial et le Brexit. Le premier message de Christine Lagarde à la BCE, s'inscrivant dans la lignée de son prédécesseur, en devient presque anecdotique. Concernant le premier point, rien n'a été encore officialisé mais l'agence Bloomberg a annoncé la signature imminente de l'accord commercial partiel sinoaméricain tant attendu. Il n'y aura donc pas de taxation sur 160 Mds$ de produits chinois dimanche, ce que redoutaient les marchés.

Dans le cadre de cet accord, la Chine pourrait doubler ses importations de produits agricoles américains. Les négociateurs américains ont proposé à leurs interlocuteurs chinois une réduction allant jusqu'à 50% des droits de douane déjà en vigueur sur 375 milliards de dollars (337 milliards d'euros) de produits d'importation. Un tweet de Trump évoquant l'accord avait préalablement suscité l'espoir des investisseurs hier après-midi : "nous sommes TRES proches d'un GRAND ACCORD avec la Chine. Ils le veulent, et nous aussi !" Une annonce à ce sujet devrait intervenir avant la fin de la journée aux Etats-Unis.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre, Boris Johnson, a remporté haut la main son pari électoral puisque les conservateurs disposeront de la majorité absolue à la Chambre des communes, ce qui devrait lui permettre de sortir le pays de l'Union européenne le 31 janvier. Il y aura bien un Brexit avant le 31 janvier et vraisemblablement selon le premier accord avec l'UE, les marchés le savent et s'en satisfont.

WALL STREET

La Bourse de New York a progressé jeudi, le S&P 500 et le Nasdaq terminant sur de nouveaux records!

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,79% à 28.132 points, tout près de son record du 27 novembre (28.164 pts), tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,86% à 3.168 pts, un nouveau record. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 0,73% à 8.717 pts, terminant lui aussi sur un nouveau sommet historique.

ECO ET DEVISES

France :

- Créations d'entreprises, novembre. (08h45)

- Réserves nettes de change du mois de novembre. (08h45)

- Activité et conditions d'emploi de la main-d'oeuvre du troisième trimestre. (08h45)

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

Europe :

- Balance commerciale italienne. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.464$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1167$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 64,66$.

VALEURS A SUIVRE

Altran : Le fonds activiste Elliott serait prêt à apporter ses titres Altran à l'OPA de Capgemini à 18 euros par action, selon des sources citées jeudi soir par 'Reuters'. L'offre actuelle étant de 14 euros, Elliott estime donc que Cagemini devrait relever son prix de près de 30% pour valoriser Altran à sa juste valeur... Le fonds, qui a accru sa position au capital d'Altran pour la porter à environ 13%, n'a pas rendu public un objectif de prix, mais selon une source anonyme citée par 'Reuters', "à 18 euros, Elliott apportera ses titres". A la Bourse de Paris, l'action d'Altran a terminé jeudi soir à 14,12 euros.

Accor : Le Conseil d'administration du Groupe Accor, réuni le 12 décembre, a décidé, à l'unanimité et sur recommandation du Comité des Nominations, Rémunérations & RSE, de proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 30 avril 2020, le renouvellement du mandat de son Président-directeur général, Sébastien Bazin, pour une durée de 3 ans.

Vetoquinol SA et Klox Technologies Limited, une filiale de Klox Technologies Inc, ont conclu un accord de licence mondiale exclusif, à l'exception de la République populaire de Chine. Suite à cet accord, Vetoquinol développera et commercialisera les produits à énergie lumineuse fluorescente (FLE) de Klox dans le domaine de la santé animale. Cet accord permet à Vetoquinol de devenir un leader de la dermatologie des animaux de compagnie en utilisant la technologie innovante de Klox basée sur l'énergie lumineuse fluorescente. Cette technologie polyvalente a des applications dans de multiples affections cutanées courantes chez les animaux de compagnie lors des visites chez les vétérinaires. Ces derniers recherchent de nouvelles solutions bien tolérées pour gérer efficacement ces affections ainsi que des manières pour réduire l'utilisation d'antibiotiques. Le premier produit pour application cutanée devrait arriver sur le marché en 2020.

Engie : Le démantèlement des centrales nucléaires belges va coûter plus cher que prévu au géant français de l'énergie. Le groupe a ainsi annoncé jeudi qu'il constituait des provisions supplémentaires de 2,1 milliards d'euros "pour le démantèlement des centrales nucléaires belges et la gestion de l'aval du cycle du combustible nucléaire".

Arkema a annoncé l'acquisition par sa filiale Bostik de LIP Bygningsartikler AS (LIP), leader danois des colles pour carrelage, des systèmes d'étanchéité et des solutions de préparation pour le sol. S'appuyant sur une marque forte, LIP est un acteur de premier plan sur le marché scandinave, reconnu pour ses produits de grande qualité par les professionnels du bâtiment.

Le Bélier : dans une interview publiée par Boursier.com, Philippe Dizier revient sur le rachat par le chinois Wencan : "Nous avons alors fait le choix de considérer l'offre de Wencan qui possède cette technologie, la fonderie sous pression. Par ailleurs, d'un point de vue actionnarial, et comme évoqué régulièrement, ce n'était pas un mystère que la famille Galland, actionnaire de référence depuis près de 60 ans, souhaiterait un jour se désengager."

CHIFFRE D'AFFAIRES-RESULTATS

Innelec, ST Dupont

ANALYSTES

Cowen revalorise STMicro ('surperformer') de 28 à 31 euros.

EN BREF

Voltalia : Echoenergia achète 206 MW de projets supplémentaires.

Mecelec Composites veut lever au moins 6,2 ME.

Vogo anticipe une accélération de croissance sur l'exercice.

Euromédis Groupe : succès de l'émission d'OCA avec maintien du DPS.

Spie : lève 23,46 ME auprès de ses salariés.

Theranexus conclut un accord de licence exclusive et mondiale dans la maladie de Batten.