Pré-ouverture Paris : Nvidia cartonne, le CAC40 prêt à bondir

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Nvidia impressionne encore, le marché prêt à bondir. Très attendu hier soir, le géant américain des puces a dépassé toutes les attentes et donné un coup de fouet au compartiment technologique et, compte tenu de son poids, à l'ensemble du marché. Le CAC40 devrait ainsi nettement progresser à l'ouverture dans le sillage de places asiatiques à l'unisson. Les indices sont également soutenus par la publication, mercredi, d'indices 'flash' PMI moroses de part et d'autre de l'Atlantique. Des indicateurs décevants, qui confirment le net coup de mou de l'activité, et augmentent les chances de voir les Banques centrales bientôt mettre fin à leur cycle de resserrement monétaire.

"En termes de données économiques, il semble que les mauvaises nouvelles soient de bonnes nouvelles pour le marché", a déclaré à 'Bloomberg TV' Grace Tam, conseillère en investissement pour Hong Kong chez BNP Paribas Wealth Management. "Concernant les indices PMI aux États-Unis et en Europe, c'est une bonne nouvelle pour le marché car ils ne s'attendent désormais plus à de hausses de taux à l'avenir. C'est un vent favorable pour les actions de l'IA et de la technologie".

Le net reflux des rendements obligataires est également bien accueilli par les opérateurs après la tension des derniers jours : le rendement des Treasuries à dix ans évolue en légère hausse, à 4,194%, après avoir cédé 13 points de base hier pour s'éloigner du pic de 16 ans atteint mercredi à 4,336%. "La récente hausse des rendements obligataires a fait monter les taux d'emprunt hypothécaires et d'entreprises, a contribué à la chute des cours des actions et a généré des pressions à la hausse sur le dollar", indique Krishna Guha, vice-président d'Evercore ISI. "La Fed devra prendre en compte le resserrement des conditions financières lors de la fixation des taux dans les mois à venir, y compris la décision de les relever ou non en septembre".

Le marché scrutera de très près l'intervention de Jerome Powell vendredi lors du symposium de Jackson Hole, mais il est peu probable de voir le patron de la Fed changer de cap après les derniers indicateurs économiques. Le dirigeant devrait ainsi confirmer l'engagement à viser un objectif d'inflation de 2% et noter que malgré certains progrès, la Fed a besoin d'observer des améliorations supplémentaires sur le front de l'inflation.

En attendant, les opérateurs seront attentifs aux 'stats' du jour, à savoir l'Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (14h30), les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), les commandes de biens durables (14h30) et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City (17h).

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) perd 0,2% à 78,7$. L'once d'or avance de 0,3% à 1.921$. L'indice dollar est stable face à un panier de devises de référence, à 103,3 pts, et l'euro évolue peu face au billet vert à 1,0865$.

WALL STREET

La Bourse américaine a fini en nette hausse mercredi, dans le sillage de Nvidia qui a progressé en amont de la publication après-clôture de ses résultats trimestriels. L'indice Dow Jones a gagné 0,54% à 34.472,98 points. Le S&P-500 a pris 1,10% à 4.436,01 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,59% à 13.721,03 points.

VALEURS A SUIVRE

* Engie se renforce aux Etats-Unis. Le groupe a signé un accord ferme pour l'acquisition de 100% de Broad Reach Power, société basée à Houston et spécialisée dans les activités de stockage par batterie, auprès des fonds d'investissement EnCap et Apollo. L'opération, dont le montant n'a pas été précisé, serait réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,6 milliard de dollars, selon 'Le Figaro'. La transaction porte sur 350 MW d'actifs opérationnels, 880 MW d'actifs en construction avec une mise en service attendue avant fin 2024, 1,7 GW de projets à un stade avancé de développement et un important portefeuille de projets en cours de développement. Les projets sont situés au Texas, en Californie et dans les états du centre des Etats-Unis. Les compétences, les outils et les équipes de Broad Reach Power s'intègrent parfaitement, aux États-Unis et à l'étranger, au modèle intégré d'Engie. L'acquisition soutiendra l'objectif du Groupe de disposer d'une capacité de batterie de 10 GW dans le monde à horizon 2030. La finalisation de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'obtention de certaines approbations des autorités de concurrence et de régulation compétentes.

* Ramsay Générale de Santé a publié ses résultats provisoires à fin juin 2023. Son chiffre d'affaires croît de +9,3% pour atteindre 4,7 milliards d'euros, soutenu par une croissance de l'activité dans toutes les régions et par les récentes acquisitions dans les pays nordiques. La croissance à périmètre constant est de 7%. L'Ebitda du groupe a diminué de -5,6% pour atteindre 621,4 millions d'euros (658,4 ME l'année dernière), sous l'effet de la baisse des subventions, d'une inflation élevée des salaires et des coûts d'approvisionnement, combinée aux contraintes liées à la pénurie de personnel. La marge d'Ebitda est de 13,2% (15,3 % l'année dernière), principalement en raison de la diminution de 89 ME des subventions liées au Covid et à la garantie de financement en France, effet partiellement compensé par de nouvelles actions de contrôle des coûts.

* Maisons du Monde annonce le départ de Régis Massuyeau, Directeur Administratif et Financier du Groupe, et son remplacement par interim par Gilles Lemaire, Directeur du Contrôle de Gestion Groupe. Après avoir contribué depuis plus de deux ans à la transformation et au renforcement de la fonction Finance dans un contexte macro-économique fluctuant, Régis Massuyeau a décidé de "se tourner vers un nouveau projet professionnel à partir de septembre 2023". Le Groupe "le remercie de son engagement sans faille". Le processus de sélection d'un nouveau Directeur Administratif et Financier est en cours et sa nomination fera l'objet d'un communiqué ultérieur.

* Metavisio a annoncé l'obtention par le gouvernement indien du référencement et de l'accréditation pour produire et livrer l'ensemble de ses solutions informatiques sur son territoire. La filiale indienne de Metavisio vient ainsi d'être validée sur le site d'appel d'offre du gouvernement comme un OEM pouvant fournir du Made in India à travers un partenariat avec une importante usine d'assemblage et de fabrication locale. Metavisio rappelle qu'en parallèle, le gouvernement indien a interdit en début d'année aux marques chinoises de répondre aux appels d'offres en Inde, privant entre autres Lenovo, le numéro un mondial, de cette opportunité très importante. Toujours en Inde, la ventr en B to C va commencer le mois prochain avec les premières livraisons de produits à destination des retailers et du business on line, suite à la validation des produits au standard indien BIS.