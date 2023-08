Pré-ouverture Paris : le CAC40 va encore reculer

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché parisien se dirige vers une troisième séance de baisse à l'ouverture, toujours inquiet de la situation en Chine et de la trajectoire à venir des taux américains après la publication des 'Minutes' de la Fed hier soir. Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire des 25-26 juillet a montré que la plupart des responsables de la Fed continuent de privilégier la lutte contre l'inflation, créant pour les marchés une incertitude sur la suite de la politique monétaire de la Banque centrale.

"Je partage l'avis des gouverneurs (de la Fed) selon lequel nous ne sommes pas convaincus que l'inflation est complètement dans le rétroviseur", a commenté Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel. "Les marchés vont marcher sur des oeufs à propos de ce que la Fed va faire entre septembre et octobre".

Conséquence de cette incertitude et d'une potentielle nouvelle hausse des taux de la Fed dès le mois prochain, les taux obligataires se tendent encore. Le rendement du Trésor à 10 ans a touché les niveaux atteints pour la dernière fois en octobre (il progresse de 5,5 pb à 4,31% ce matin), tandis que le taux des obligations à deux ans, plus sensible à la politique monétaire, augmente de 2,6 pb à 4,99%.

En Chine, après la vague de statistiques décevantes des derniers jours, c'est la crise qui frappe le secteur immobilier du pays qui inquiète de plus en plus. L'une des plus grandes banques parallèles de Chine envisage par ailleurs de restructurer sa dette et a engagé KPMG LLP pour effectuer un audit de son bilan, a appris 'Bloomberg'. Les dernières mesures de la POBC pour tenter de ramener le calme ont pour le moment échoué.

"Le marché réagit définitivement à beaucoup de mauvaises nouvelles", indique à 'Bloomberg TV' Vanessa Chan, responsable de la direction des investissements obligataires asiatiques chez Fidelity Investment Management. "Pas seulement sur la situation de Country Garden, mais aussi dans une certaine mesure sur les données macro et les gros titres". "La quasi-totalité des données de juillet a été largement sous les attentes du marché, envoyant un message clair et net : la Chine est en proie à une déflation tous azimuts", ajoute Wei Yao, directrice de la recherche Asie Pacifique chez Société Générale CIB.

Sur l'agenda macro du jour, les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (14h30) et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board (16h00) seront à suivre outre-Atlantique.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) recule de 0,1% à 79,4$. L'once d'or est quasi-stable à 1.894$. L'indice dollar est stable face à un panier de devises de référence, à 103,3 pts, et l'euro tente un rebond face au billet vert à 1,0878$.

WALL STREET

La Bourse américaine a encore fini en baisse mercredi après la publication, dans l'après-midi, du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de juillet de la Réserve fédérale montrant que les responsables de la banque centrale américaine ont été divisés sur la nécessité de nouvelles hausses des taux. L'indice Dow Jones a cédé 0,52%, ou 180,65 points, à 34.765,74 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 33,53 points, soit 0,76%, à 4.404,33 points. Enfin, le Nasdaq Composite a reculé de 156,42 points (1,15%) à 13.474,63 points.

VALEURS A SUIVRE

* Valneva annonce un accord visant à augmenter de $100 millions le montant en principal de l'accord existant de financement par emprunt avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield Management Company et OrbiMed. Cette augmentation donnera à Valneva un accès immédiat à 50 millions de dollars, avec 50 M$ supplémentaires disponibles à la discrétion de la société jusqu'au 31 décembre 2023. Ce financement supplémentaire sera investi dans la R&D et dans la préparation du lancement commercial potentiel du candidat vaccin de Valneva contre le chikungunya. Pour le montant additionnel, la période pendant laquelle les paiements seront limités aux intérêts sera de trois ans, et la fin du remboursement interviendra au troisième trimestre 2028. Le taux d'intérêt du prêt reste inchangé. L'accord de prêt initial avait été signé en février 20201. Valneva avait déjà annoncé une modification des termes de l'accord de financement en janvier 2021, ainsi qu'une augmentation du volume du prêt en avril 2022.

* ArcelorMittal pourrait passer à l'offensive sur US Steel. Le deuxième sidérurgiste mondial examine la possibilité d'une offre sur l'Américain, déjà convoité par d'autres sociétés, affirme 'Reuters' en citant des sources au fait du dossier. Cette hypothèse fait l'objet de discussions entre ArcelorMittal et ses banquiers d'investissement et rien n'indique encore qu'elle se concrétisera, ont ajouté ces sources. US Steel a annoncé dimanche étudier ses options stratégiques après avoir rejeté une offre de rachat du sidérurgiste rival Cleveland-Cliffs le valorisant à environ 7,3 milliards de dollars, qu'il a qualifiée de "déraisonnable". Le groupe industriel non coté Esmark a ensuite proposé lundi de racheter US Steel pour 7,8 milliards de dollars.

* Groupe ADP a fait part d'un trafic total de 34,2 millions de passagers au mois de juillet, en hausse de 16,4% par rapport à la même période de 2022. Ce trafic équivaut à 98,6% de celui de juillet 2019, dernière base de comparaison avant la pandémie de Covid. Le trafic des aéroports parisiens (Orly et Charles de Gaulle) était en hausse 7,5%, à 9,8 millions de passagers en juillet, soit 92,8 % du trafic de 2019. Depuis le début de l'année, le trafic total progresse de 27,6% à près de 190 millions de passagers dont +22,6% pour les aéroports parisiens à près de 57 millions de passagers.

* Hitechpros a décidé de distribuer, au titre de l'exercice 2022, un dividende de 1,25 euro par action, soit un versement total de 2.054.347,50 euros. Les actionnaires de la plateforme Internet au coeur de l'IT percevront leur dividende, le 7 septembre. Par conséquent, la date de détachement du droit ('ex-date') est fixée au 5 septembre. Au cours actuel de 17,2 euros l'action, le rendement ressort à près de 7,3%.