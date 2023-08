Pré-ouverture Paris : le CAC40 devrait monter un peu après la surprise chinoise

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché parisien est annoncé en légère hausse à l'ouverture dans une actualité extrêmement limitée en ce 15 août. Si Wall Street a terminé dans le vert hier, tiré par le Nasdaq et le compartiment technologique, la Bourse chinoise recule ce matin malgré l'annonce d'une baisse surprise de taux de la Banque populaire de Chine après une nouvelle série de statistiques décevantes : la production industrielle, les ventes au détail et les investissements ont tous moins progressé que prévu en juillet. Enfin obligée de réagir, la PBOC a réduit de 15 points de base son taux de prêts à un an aux institutions financières à 2,5%, soit la baisse la plus importante depuis le début de la pandémie de Covid.

Cette décision surprise suggère une inquiétude accrue des leaders chinois face à la détérioration des perspectives, en particulier sur le marché immobilier, où un autre grand promoteur est désormais confronté à une crise de la dette et où les ventes de maisons continuent de baisser. Les risques se propagent également au secteur financier, où une filiale d'un grand conglomérat, qui avait une exposition au secteur immobilier, a manqué des paiements sur certains produits d'investissement, souligne 'Bloomberg'. "Le Politburo de juillet a indiqué très clairement que la Chine intensifierait les mesures de soutien anticycliques. La décision d'aujourd'hui était la première étape concrète dans cette direction", affirme à l'agence Carlos Casanova, économiste senior pour l'Asie à l'Union Bancaire Privée. Il s'attend à ce que la PBOC réduise également le taux de réserves obligatoires pour les banques par la suite.

On notera également la nouvelle inculpation de Donald Trump aux Etats-Unis. L'ancien président est accusé par la Justice de l'Etat de Georgie d'avoir tenté d'annuler sa défaite électorale face au démocrate Joe Biden en 2020. "Trump et les autres prévenus ont refusé de reconnaître qu'il avait perdu et ont en connaissance de cause et délibérément participé à un complot pour changer illégalement le résultat de l'élection en sa faveur", peut-on lire dans l'acte d'accusation.

Sur l'agenda économique du jour, l'indice Zew allemand sera à suivre en matinée mais le gros du programme est prévu aux USA avec l'évolution des prix à l'import et à l'export, l'indice Empire State de la Fed de New York, les ventes de détail, ou encore l'indice NAHB du marché immobilier américain. Neel Kashkari de la Fed interviendra également.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) avance de 0,3% à 82,8$. L'once d'or est stable à 1.907$. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises de référence, proche des 103 pts, et l'euro remonte de 0,15% face au billet vert à 1,092$.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, profitant du bond de Nvidia à la suite d'une note optimiste de Morgan Stanley qui a profité à l'ensemble du secteur technologique et aux valeurs à forte croissance, en entame d'une semaine marquée notamment par les résultats de grands distributeurs américains. L'indice Dow Jones a gagné 0,07% à 35.307,63 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,58% à 4.489,72 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,05% à 13.788,33 points.

VALEURS A SUIVRE

* Voltalia a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau en Albanie, à Tirana. Cette initiative s'inscrit dans une volonté "d'accompagner sa forte croissance dans le pays". Voltalia bénéficie d'une expérience acquise depuis plus de cinq ans dans le pays, d'abord comme constructeur de centrales solaires détenues par des clients albanais puis comme développeur de sites photovoltaïques et éoliens pour compte propre, avec 140 mégawatts solaires en construction et 100 mégawatts solaires supplémentaires de contrats sécurisés. Avec désormais plus de cent sous-traitants partenaires répartis sur différents sites et une connaissance approfondie du pays et du secteur, Voltalia estime disposer d'une base solide pour poursuivre sa croissance dans le pays, qui continue à diversifier sa production en se tournant essentiellement vers le solaire et l'éolien.