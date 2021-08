Pré-ouverture Paris : le CAC se maintient sur les 6.800 pts

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que l'actualité économique et financière est plus réduite ce mardi, la place parisienne affiche une bonne tenue pour l'heure avant bourse. Hier soir, Wall Street a consolidé sans excès sur ses sommets historiques. Le CAC 40 est attendu pratiquement stable sur les 6.800 pts.

Les marchés demeurent prudemment optimistes, malgré la forte propagation du variant Delta et la perspective d'un léger allègement du soutien monétaire de la Fed d'ici quelques mois. Les opérateurs attendent un renfort budgétaire avec le plan américain d'infrastructures.

Ce mardi, les chiffres de la productivité non-agricole préliminaire américaine du second trimestre seront communiqués à 14h30 (consensus +3,5% pour la productivité, +1,2% pour les coûts unitaires du travail). Charles Evans de la Fed interviendra par ailleurs demain... Les indices ZEW du sentiment économique (allemand et européen) seront communiqués à 11 heures.

L'indice américain des prix à la consommation du mois de juillet sera révélé à 14h30 demain mercredi (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur, +0,4% hors alimentaire et énergie - soit +5,5% et +4,3%, respectivement, en glissement annuel). Le Département au Trésor annoncera demain à 20 heures le déficit budgétaire de juillet (consensus 255 milliards). Jeudi, les inscriptions US au chômage pour la semaine close au 7 août seront annoncées à 14h30 (consensus 378.000). L'indice américain des prix à la production (demande finale) pour le mois de juillet sera révélé à la même heure (consensus +0,6% pour le PPI, +0,5% hors alimentaire et énergie ; +7,3% et +5,6% en comparaison de l'an dernier).

Les comptes trimestriels de McAfee et Coinbase sont attendus à Wall Street ce mardi.

Le Dow Jones cédait 0,3% hier soir à 35.102 pts, alors que l'indice large S&P 500 rendait 0,09% à 0,09%. Les deux indicateurs avaient terminé vendredi sur des records. Le Nasdaq grappillait 0,16% hier soir. En Asie ce matin, Tokyo progressait de 0,21%, Shanghai de 0,41% et Hong Kong de 0,82%.

L'euro évolue peu contre dollar à 1,1734$. Le Brent s'affiche à 69,8$ le baril (+1,1%) ce matin et le WTI à 67,4$ (+1,4%). L'once d'or pointe à 1.735$ (+0,5%). Le Bitcoin revient à 45.536$ (+4,7% sur 24 heures).

Les législateurs américains doivent voter ce mardi sur le plan de 1.000 milliards de dollars environ d'infrastructures lancé par l'administration Biden, avant d'initier des discussions sur un plan de 3.500 milliards nettement plus social et diversifié. Le leader de la majorité démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a annoncé qu'un vote aurait lieu ce jour après la clôture des débats sur le projet de loi d'infrastructures. Le Sénat doit se prononcer ensuite sur l'ouverture des débats sur le plan budgétaire de 3.500 milliards. Le projet de loi d'infrastructures, de plus de 2.700 pages, prévoit 550 milliards alloués à la modernisation du réseau routier, des ponts, des voies ferrées ou encore des réseaux internet.

Le plan de 3.500 milliards prévoit quant à lui de nouveaux crédits de santé, des aides fiscales pour l'industrie, un allègement des frais de scolarité ou des mesures permettant la régularisation de millions de travailleurs immigrés. Un vote de principe ouvrirait des débats détaillés. Le plan d'infrastrutures affiche des soutiens dans l'opposition, mais les Républicains devraient en revanche s'opposer au package massif de 3.500 milliards 'd'infrastructure sociale'.

Les valeurs

Plastic Omnium / Faurecia. Le titre Hella bondissait hier soir de 11,2% sur les 67 euros à Francfort pour une valorisation boursière de 7,4 milliards d'euros. La cession de 60% du capital de cet équipementier automobile allemand pourrait valoriser le groupe environ 8 milliards d'euros, a indiqué hier l'agence Bloomberg, citant ses sources 'proches du dossier'. Les groupes français Plastic Omnium et Faurecia resteraient parmi les derniers candidats en lice et envisageraient selon Bloomberg de financer une possible acquisition via une augmentation de capital. La famille fondatrice du groupe allemand, les Hueck, a fixé à demain la date limite de dépôt des offres fermes pour la reprise de sa participation de 60% au capital. Il y a deux mois, des sources avaient précisé à l'agence Reuters que Plastic Omnium et Faurecia avaient exprimé leur intérêt. En phase avec la réglementation allemande, l'acquéreur des 60% devrait lancer une offre sur le solde du capital.

Valneva. Le CA était de 47,5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2021, contre 47,9 millions au S1 2020. Le groupe a réalisé une perte opérationnelle de 86,2 millions au premier semestre 2021 contre une perte opérationnelle de 21,9 millions sur la même période en 2020. Au premier semestre 2021, Valneva a réalisé une perte nette de 86,4 millions contre 25,6 millions au premier semestre 2020. La trésorerie au 30 juin 2021 a progressé à 329,8 millions contre 204,4 millions au 31 décembre 2020. Cette augmentation de la trésorerie provient principalement de paiements reçus par le Gouvernement britannique dans le cadre du partenariat sur la Covid-19, ainsi qu'au produit de l'Offre Globale de nouvelles actions au Nasdaq à New York et sur Euronext à Paris en mai 2021.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué : "Valneva continue de remplir ses principaux objectifs en matière de R&D. Nous venons d'annoncer d'excellents résultats pour le tout premier essai de Phase 3 au monde pour un vaccin contre le chikungunya, ainsi que d'excellents progrès pour nos programmes uniques contre la Covid-19 et la maladie de Lyme".

Hiolle Industries a annoncé la cession, après plusieurs mois de négociation et d'audits, de sa filiale spécialisée dans la maintenance de turbo-alternateurs Team Turbo Machines (TTM) au groupe italien de construction navale Fincantieri. Cette cession concerne l'intégralité des titres, soit 80%, que Hiolle détient dans le capital de TTM. Le Directeur Général et actionnaire à 20% de TTM, restera à la direction de l'entreprise et accompagnera Fincantieri dans la reprise et le développement de cette société.

Biosynex a signé un mandat d'arrangement pour la mise en place d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 109 millions d'euros avec la Caisse d'Epargne Grand Est Europe. Ce financement sera composé de plusieurs tranches : un crédit renouvelable de 20 ME, un crédit confirmé de 34 ME et un crédit non confirmé de 55 ME. La signature du financement syndiqué est soumise à la réalisation de conditions préalables usuelles et si celles-ci étaient réalisées, devrait intervenir avant le 15 octobre 2021. Grâce à ce financement, Biosynex entend financer ses besoins généraux et la poursuite d'opérations de croissance externe avec pour ambition de devenir leader européen dans le domaine du diagnostic rapide POC (point of care).

Quadient a annoncé la disponibilité générale aux Etats-Unis de la dernière nouveauté de sa série iX, le système de gestion de courrier pour grands volumes iX-9, disponible en mode autonome ou en version intégrée avec le logiciel cloud SMART pour la gestion automatisée du courrier.

Pizzorno. Dans le cadre des réflexions stratégiques engagées pour le groupe, les dirigeants et son principal actionnaire annoncent leur association avec le groupe Paprec. Afin de renforcer leurs liens, la famille Petithuguenin, via le groupe Paprec, a signé un accord en vue d'acquérir 20% du capital de la société Pizzorno Environnement auprès des actionnaires familiaux majoritaires. Ce projet de partenariat s'accompagne de la mise en place d'un pacte d'actionnaires vis-à-vis de Pizzorno Environnement.

Imerys. Berenberg initie sa recommandation à l'achat avec un cours-cible de 50 euros.

Legrand. Jefferies maintient son conseil de 'conserver' mais dope son objectif de cours à 102 euros.