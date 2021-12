Pré-ouverture Paris : le CAC 40 attendu stable

(Boursier.com) — La place parisienne est attendue pour l'heure quasiment stable avant bourse ce jeudi. Le DAX perd 0,1%, comme l'Euro Stoxx 50. Le baril de brut WTI se tasse de 0,2% à 76,4$. Le Brent affiche un recul comparable à 79$. L'once d'or se traite en repli de 0,5% à 1.798$. L'euro abandonne 0,4% face au billet vert à 1,1316$. Les places asiatiques ont terminé en ordre dispersé, avec notamment un gain de 0,62% sur le SSE et un repli de 0,4% pour le Nikkei.

Sur le front économique, la production industrielle sud-coréenne de novembre a affiché une croissance supérieure aux attentes (+5,1% en comparaison du mois antérieur). L'indice espagnol des prix à la consommation sera révélé à 9 heures. Les inscriptions hebdomadaires US au chômage seront révélées à 14h30 (consensus FactSet 202.500). L'indice PMI de Chicago sera annoncé à 15h45 (consensus 62).

Les marchés restent à l'écoute des nouvelles de la crise sanitaire et de la propagation extrêmement rapide du variant Omicron, avec un record mondial d'infections. Les données suggèrent toujours un virus moins virulent que le Delta, provoquant de moindres hospitalisations et un nombre de décès moins important. L'OMS s'est toutefois alarmée d'un "tsunami de cas", qui pourrait submerger les systèmes de santé.

La Bourse de New York a fini globalement en hausse mercredi, les indices Dow Jones et S&P 500 signant même de nouveaux records, tandis que le Nasdaq a très légèrement reculé, sur fond d'envolée du nombre de cas de coronavirus dans le monde et de tensions sur les taux d'intérêts. A la clôture, le Dow Jones a avancé de 0,25% à 36.488 points, effaçant son précédent record de 36.432 pts inscrit le 8 novembre dernier. L'indice phare a été soutenu notamment par Nike (+1,4%), Walgreens Boots Alliance (+1,6%), Home Depot (+1,1%) et Johnson & Johnson (+1,1%). L'indice large S&P 500 a inscrit mercredi son 70e record en 2021, finissant en hausse de 0,14% à 4.793 pts, tandis que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,1% à 15.766 pts, les grandes "techs" étant à la peine face à la tension observée sur les taux d'intérêts.

A 2 séances de la fin 2021, le DJIA affiche une performance positive annuelle de 19,2%, le S&P 500 a bondi de 27,6% et le Nasdaq a grimpé de 22,3%. En comparaison, l'indice phare parisien, le CAC 40, prend 29%.

Les investisseurs ont continué d'observer la progression du variant Omicron dans le monde, mais tablent toujours sur une vague aux effets sanitaires et économiques moins graves que les précédentes vagues. Les cas d'infection au Covid-19 dans le monde ont atteint un niveau record sur les sept derniers jours, selon des données de 'Reuters' révélées ce jour. Près de 900.000 cas par jour en moyenne ont été signalés dans le monde entre le 22 et le 28 décembre. Au plan mondial, l'OMS s'est inquiété mercredi d'un "tsunami de cas" provoqué par la circulation simultanée des variants Delta et Omicron du coronavirus.

Aux Etats-Unis comme ailleurs, le nombre de cas continue de flamber, mais n'entraîne pas pour l'instant de forte hausse des hospitalisations. La moyenne des nouveaux cas détectés sur 7 jours est monté à un record de 267.305 mardi outre-Atlantique, contre 243.099 lundi et a plus que doublé (+126%) depuis 15 jours, selon les comptes tenus par le 'New York Times'. Le nombre d'hospitalisations a augmenté dans des proportions moindres (+11% en 15 jours) pour atteindre 74.962, soit un peu plus de la moitié de son pic depuis le début de la pandémie (137.516 en janvier 2021).

Le nombre de nouveaux cas en France a atteint un nouveau record à 208.000 au cours des 24 dernières heures, a déclaré mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, évoquant un "raz-de-marée" à propos du variant Omicron.

Les valeurs

Icade annonce une rotation d'actifs soutenue pour sa foncière tertiaire, avec une finalisation du plan de cessions 2021 et des plans de cessions 2022 marqués par la signature d'une promesse pour 186 ME. Icade restera, en 2022, "volontariste et opportuniste quant à son programme de cessions d'actifs tertiaires core, la rotation du capital et du portefeuille d'actifs étant un des éléments de sa stratégie de création de valeur".

Bluelinea, opérateur majeur de la filière Silver Économie en France, annonce la finalisation, le 31 décembre 2021 à minuit, de l'acquisition de la société Securitas Téléassistance. Cette opération stratégique, dont le principe et les modalités ont été annoncés le 25 novembre, permet à Bluelinea de passer le cap des 50 000 familles accompagnées au quotidien et de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance. En un an, Bluelinea est ainsi passé de 28 588 familles accompagnées, jour et nuit, grâce au déploiement des solutions et services 'HELP', à 52 473 abonnés à fin 2021, soit une augmentation de 83%.

SPAC a reçu les demandes de près d'une trentaine d'actionnaires pour la distribution de Bons de Souscription d'Actions (BSA) gratuits de la Société. Ces actionnaires représentent 10 746 477 titres de la SPAC, soit un total de 73 322 529 BSA à distribuer. Ces BSA ont une maturité au 4 décembre 2023 et chaque BSA permet d'acquérir 2 actions de la SPAC pour 0,05 EUR, soit un prix de revient de 0,025 par action nouvelle. Cette distribution, approuvée par le Conseil d'Administration de la Société et réservée aux actionnaires détenant plus de 100 000 actions, a pour objectif de récompenser la patience et la fidélité des actionnaires historiques.

Noxxon Pharma a annoncé l'extension de son accord avec Atlas Special Opportunities, portant sur la mise à disposition additionnelle d'un maximum de 17 millions d'euros en titres apparentés aux actions et l'émission de 2.419 obligations convertibles (dont 44 obligations convertibles émises en lien avec les frais de transaction) pour une valeur nominale totale de 2,419 millions d'euros. La capacité du montage modifié, incluant l'extension de 17 millions d'euros, est de 27,5 millions d'euros avant l'émission d'hier.

SFIT. Déjà présent dans 15 pays, Group SFIT (THOMSON Computing) annonce renforcer sa présence au Royaume-Uni ainsi qu'en Europe du Sud avec la signature d'un nouvel accord de distribution en Espagne et en Italie, et part à la conquête de la Scandinavie et du Canada avec la signature de 2 nouveaux contrats. Avec ces nouveaux accords, Group SFIT anticipe une très forte croissance de son volume d'activité à l'international dès le second semestre 2022.