Pré-ouverture Paris : Jerome Powell a les cartes en main

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Prudence ! Plombé par la chute du Nasdaq hier soir, le CAC40 est attendu en légère baisse en début de séance. Le rouge domine clairement en Asie ce matin après le net retournement de situation à Wall Street où le Nasdaq 100 a trébuché de 2,2%, sa plus mauvaise journée en trois semaines. Les investisseurs attendent fébrilement le discours de Jerome Powell (à 16H05) lors du symposium de Jackson Hole, qui réunit les grands argentiers mondiaux. Ils chercheront toute indication sur la trajectoire à venir des taux de la Fed alors que la première économie mondiale montre d'étonnants signes de résilience malgré le resserrement monétaire à marche forcée entrepris par la Réserve fédérale ces derniers mois.

"Il n'y a pas de véritable raison pour que Powell adopte un ton accommodant, et cela pourrait signifier une fin de semaine difficile pour les actions et un bond pour le dollar", indique Matt Simpson, analyste marchés chez City Index. En amont de l'intervention de J.Powell, la présidente de la Fed Bank of Boston, Susan Collins, a déclaré à 'Yahoo! Finance' que des augmentations de taux pourraient encore être nécessaires, ajoutant qu'elle n'était pas prête à signaler le point culminant. Dans le même temps, son homologue de Philadelphie, Patrick Harker, prévoit que les taux d'intérêt resteront inchangés pour le reste de l'année et pense que les décideurs politiques ont probablement entrepris un resserrement suffisant, déclarant à 'CNBC' : "nous en avons probablement fait assez".

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans gagne plus d'un point de base, à 4,249%, après avoir touché mercredi un plus haut depuis 2007 à 4,366%. Le taux du deux ans, plus sensible à la politique monétaire, se maintient au-dessus des 5%, apportant un soutien au dollar américain. Le billet vert a touché ce matin un pic de plus de deux mois face à un panier de devises de référence et est en passe de signer sa sixième semaine consécutive de hausse.

Outre l'intervention de plusieurs banquiers centraux dans le Wyoming (Christine Lagarde interviendra à 21 heures), les opérateurs suivront dans la matinée l'Indice Ifo allemand du climat des affaires (10h30) puis l'Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. Côté entreprises, l'actualité est toujours très limitée en cette fin août.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance octobre) reprend 0,7% à 79,6$. L'once d'or recule de 0,1% à 1.914$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises de référence, à 104,2 pts, et l'euro perd 0,2% au billet vert à 1,0785$.

WALL STREET

La place américaine a fini en baisse jeudi, la nervosité avant la prise de parole de Jerome Powell à Jackson Hole l'ayant emporté sur l'effet Nvidia après la publication de résultats trimestriels records. L'indice Dow Jones a cédé 1,08% à 34.099,42 points. Le S&P-500 a perdu 1,35%, à 4.376,31 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,87% à 13.463,97 points. Nvidia a fini pratiquement stable (+0,09%) après avoir pris jusqu'à 6,5% en séance pour toucher un plus haut historique.

VALEURS A SUIVRE

* Dontnod a annoncé que Jusant, son jeu d'action-puzzle, sera disponible le 31 octobre sur Steam, Xbox Series XS et PlayStation 5. Il sera également disponible sur Xbox Game Pass dès sa sortie. Les précommandes pour le jeu sont ouvertes dès maintenant sur Xbox Series XS et PlayStation 5.

* Carmat a annoncé un report de la publication de ses comptes semestriels, initialement prévue le 13 septembre. Invoquant des " considérations pratiques ", le concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde dévoilera ses résultats semestriels le 25 septembre 2023 après bourse. La société tiendra le même jour une visioconférence en français et en anglais.

* MG International. Le Conseil d'administration avait décidé, en date du 3 avril, de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale du 21 juin un dividende de 0,34 euro par action au titre de l'exercice 2022, intégralement versé en numéraire. La résolution relative à cette distribution de dividende a été approuvée. Le dividende sera détaché de l'action le 21 septembre 2023 et sera mis en paiement le 25 septembre, précise le groupe.

* JCDecaux sera à suivre alors que la Deutsche Bank a rehaussé son conseil sur la valeur à l''achat' en visant 21 euros.