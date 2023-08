Pré-ouverture Paris : calme plat avant Jackson Hole

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Dans une actualité très limitée, le CAC40 va tenter de confirmer son rebond de lundi en début de séance. Si le compartiment technologique devrait profiter de l'envolée de Nvidia hier à Wall Street, la nouvelle poussée des taux obligataires n'est pas une bonne nouvelle pour le marché actions. Le taux des Treasuries à dix ans a touché ce matin dans les échanges en Asie un pic à 4,366%, dépassant son dernier sommet d'octobre pour atteindre un plus haut de 16 ans.

Dans ce contexte, et alors que la solidité de l'économie américaine plaide pour des taux plus élevés pendant plus longtemps, les investisseurs ont les yeux rivés sur le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole (Wyoming) où doit s'exprimer en fin de semaine le président de la Banque centrale, Jerome Powell. "Chaque augmentation (ndlr : des taux) progressive à partir d'ici ne fait qu'augmenter le risque d'un ralentissement beaucoup plus marqué en 2024 et peut-être même d'une récession", indique à 'Bloomberg TV' Lori Heinel, directrice des investissements chez State Street Global Advisors. "Donc, tant que l'inflation reste maîtrisée, nous pensons qu'ils feront une pause".

Les deux tiers des 602 personnes interrogées dans le cadre de la dernière enquête 'Markets Live Pulse' de l'agence affirment que la Fed n'a pas encore vaincu l'inflation. Et plus de 80% des spécialistes interrogées estiment que le discours de fin de semaine de J.Powell renforcera le message belliciste de la Réserve fédérale. Le secteur bancaire sera également surveillé ce mardi après que l'agence S&P Global eut abaissé la note de crédit de plusieurs banques américaines, suivant une décision similaire de Moody's début août.

Le programme macro du jour est encore une fois peu fourni en cette fin août. On suivra néanmoins les reventes de logements anciens et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond aux Etats-Unis (16H).

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) avance de 0,2% à 80,9$. L'once d'or est quasi-stable à 1.899$. L'indice dollar est en légère baisse face à un panier de devises de référence, à 103 pts, et l'euro remonte un peu face au billet vert à 1,0918$.

WALL STREET

La Bourse américaine a fini en ordre dispersé lundi, en entame d'une semaine qui sera marquée par la prise de parole du patron de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole et les résultats trimestriels de Nvidia, attendus très solides, dont le bond lors de la séance a profité au Nasdaq, en nette hausse. L'indice Dow Jones a cédé 0,11%, ou 36,97 points, à 34.463,69 points. Le S&P-500, plus large, a pris 30,06 points, soit 0,69%, à 4.399,77 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 206,81 points (1,56%) à 13.497,59 points.

VALEURS A SUIVRE

* Nacon annonce la signature d'un partenariat avec Lachlan Power, le créateur de contenu et influenceur gaming de renommée internationale, ainsi qu'avec PWR, sa prestigieuse organisation gaming. Ce partenariat stratégique élève Lachlan Power au rang de "Signature Gamer" pour le compte de la marque NACON, et ce dernier utilisera désormais exclusivement les manettes NACON et les casques gaming RIG. Fort d'une communauté dévouée de plus de 23 millions de fans passionnés de jeux vidéo et totalisant près de six milliards de vues, l'impact de Lachlan Power sur la communauté gaming est considérable, souligne le groupe.

* TotalEnergies a signé un accord avec CapeOmega Carbon Storage, filiale à 100% de CapeOmega, portant sur l'acquisition de la participation de 40% détenue par CapeOmega dans le permis d'exploration ExL004 pour du stockage de CO2 (projet " Luna "). Situé à 120 kilomètres au large de Bergen, par une profondeur d'eau de 200 mètres, le permis ExL004 couvre une surface de 453 km2. Il jouxte le permis sur lequel le projet "Northern Lights" de stockage de CO2 (TotalEnergies, 33%) est en cours de développement et dont la première phase doit démarrer en 2024. ExL004 est opéré par Wintershall DEA Norge, qui détient une participation de 60%. La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'accord final des autorités concernées.