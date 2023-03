Ouverture Paris : Voltalia, Guerbet, Rallye et Valneva chutent !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Si le CAC 40 se maintient au-dessus des 7.100 points en ce début de séance, il cède toutefois quelques points (-0,25% à 7.110 points). Les investisseurs adoptent une attitude assez prudente suite à la réunion de la Fed hier.

C'est en effet le flou qui domine après l'intervention de Jerome Powell lors du rendez-vous attendu de la Fed : les annonces ont laissé perplexes les investisseurs, la banque centrale a certes relevé ses taux comme prévu, soit de 25 points de base, mais évoqué une pause à venir, alors que son président a réitéré son engagement à lutter contre l'inflation... Jerome Powell a souligné que d'autres hausses de taux pourraient suivre, si nécessaire, et qu'aucune baisse n'était anticipée cette année. Bref, il a soufflé le chaud et le froid et les investisseurs n'y voient plus très clair sur les décisions futures...

Clairement, la Fed se trouve tiraillée entre la poursuite de sa politique monétaire restrictive pour lutter contre l'inflation et la nécessité de prendre en compte le début de crise bancaire qui a vu des établissements chanceler.

Les investisseurs ont en outre été pris de court par les déclarations de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, qui a dit, lors d'une audition devant le Sénat, ne pas envisager une "garantie globale" pour tous les dépôts bancaires aux Etats-Unis. C'était une solution envisagée suite aux difficultés de nombreuses banques américaines et la solution décidée lors du sauvetage de la SVB.

Côté valeurs, ce matin, des écarts sont signalés sur les titres des sociétés ayant publié leurs comptes depuis la clôture d'hier. Haulotte et NRJ Group s'en sortent bien. Les baisses sont malgré tout les plus nombreuses et assez nettes à l'image de celles de Voltalia, Guerbet ou Valneva. Rallye chute aussi.

WALL STREET

Après le rebond d'hier emmené par les valeurs financières et le Nasdaq, place à la rechute à Wall Street ce mercredi. Le S&P 500 retombe de 1,65% à 3.936 pts, le Dow Jones recule de 1,63% à 32.030 pts et le Nasdaq -1,60% à 11.669 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (13h30)

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (13h30)

- Ventes de logements neufs. (15h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (16h00)

Europe :

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

- Indice de confiance des consommateurs européens. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0918 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,26 $. L'once d'or se traite 1.978 $.

VALEURS EN HAUSSE

Haulotte (+6,40% à 3,33 Euros) : le résultat net ressort à -17,5 ME sur l'année 2022, le deuxième semestre étant marqué par un environnement défavorable sur les devises (USD principalement), le groupe enregistrant ainsi sur l'année des pertes de change pour (2,9) ME, contre des gains de 6,7 ME en 2021.

NRJ Group (+1% à 6,40 Euros) a enregistré une croissance de ses différents niveaux de résultats consolidés. Le chiffre d'affaires consolidé progresse de +4,2% pour s'établir à 380,4 ME. Malgré un effet de base défavorable, lié à l'enregistrement des aides Covid en 2021 à hauteur de 7,5 ME, le résultat opérationnel courant hors échanges, du Groupe croît de +28,7%, à 45,8 ME et le résultat net part du Groupe progresse de +25,7% pour atteindre 34,7 ME.

VALEURS EN BAISSE

Vetoquinol (-3% à 78,10 Euros) : dévoile un Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions qui s'élève à 98,6 MEUR, en baisse de -2,2 MEUR pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, soit 18,3 % du chiffre d'affaires 2022. Le Résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 84,6 MEUR (15,7 % du CA), en baisse de -2,2 MEUR contre 86,8 MEUR pour l'exercice 2021. Le taux d'impôt apparent s'établit à 34,0 % (vs 27,5 % à fin décembre 2021). Retraité de la dépréciation du goodwill du Brésil (9,5 MEUR), le taux d'impôt apparent ressort à 29,7 %. L'EBITDA s'établit à 118,0 MEUR au 31 décembre 2022, soit 21,9 % du chiffre d'affaires. Le Résultat net du laboratoire Vetoquinol s'élève à 48 MEUR, soit 8,9 % du chiffre d'affaires 2022, après la prise en compte d'éléments non récurrents pour -10,6 MEUR.

Voltalia (-10% à 13,92 Euros) publie des résultats annuels consolidés dans le rouge malgré un chiffre d'affaires en vive hausse. Sur l'exercice passé, le groupe dédié aux énergies renouvelables essuie une perte nette de 7,2 millions d'euros contre un déficit de 1,3 ME un an plus tôt pour des revenus de 469 ME (+31% et +24% à change constant). L'EBITDA est stable à 137,4 ME, avec des mises en service intervenues majoritairement au S2, qui compensent la déconsolidation de VSM2 et VSM4 cédés en novembre 2021 et les moindres ressources éoliennes du fait d'une météo défavorable. La trésorerie s'établit à 384 ME, en hausse de +32% par rapport à fin 2021.

Antin Infrastructure Partners (-0,40% à 16,92 Euros) annonce ses résultats pour l'année 2022 marqués par des actifs sous gestion qui s'élèvent à plus de 30 milliards d'euros, en hausse de +34,9%. La direction souligne une forte croissance du chiffre d'affaires de 18,6% à 214,2 ME, avec une augmentation des management fees de +22,5%. La croissance de l'EBITDA sous-jacent est de +9,3% à 118,5 ME, avec une amélioration significative de la rentabilité au second semestre 2022. Le groupe propose de distribuer un dividende annuel de 0,42 euro par action, soit un taux de distribution de 92%.

Valneva (-5% à 4,60 Euros) annonce un chiffre d'affaires total de 361,3 ME en 2022Soutenu par des ventes de produits de 114,8 millions d'euros (soit une augmentation de 82,3% par rapport à 2021), dont 85,2 millions de ventes de vaccins des voyageurs et 29,6 millions de ventes de vaccins contre la COVID-19 et 246,5 millions d'autres revenus, provenant principalement de la reconnaissance de certains revenus liés aux précédents contrats de fourniture de vaccins contre la COVID-19. La position de trésorerie était de 289,4 millions au 31 décembre 2022.

Rallye (-6% à 1,99 Euro) Le chiffre d'affaires consolidé de Rallye s'élève à 33,6 MdsE pour l'exercice 2022. Le résultat opérationnel courant (ROC) est de 1,107 MdE au 31 décembre 2022. Le résultat net normalisé des activités poursuivies part du Groupe Rallye s'établit à -220 ME à fin décembre 2022 (-108 ME un an plus tôt). La dette financière brute du périmètre holding de Rallye s'élève à 3,1 MdsE au 31 décembre 2022, en baisse de -78 ME. La dette financière nette du périmètre holding de Rallye, avant retraitements IFRS, s'élève à 3,080 MdsE au 31 décembre 2022 (3,161 MdsE au 31 décembre 2021).

Guerbet (-8,90% à 17,76 Euros) : le résultat opérationnel ressort par contre négatif à hauteur de -18,2 ME, une évolution intégralement due à des éléments sans impact sur la trésorerie. Comme annoncé en février dernier, et en lien avec les nouvelles priorités stratégiques dévoilées en début d'année pour l'Imagerie Interventionnelle et l'Intelligence Artificielle, Guerbet a constaté, au titre de l'exercice 2022, d'importantes dépréciations d'actifs se rapportant d'une part à Accurate Medical Therapeutics et Occlugel, et d'autre part aux logiciels développés avec IBM Watson. Les dépréciations liées à ces trois actifs atteignent un montant total de 58,8 ME. Le résultat net du Groupe s'établit à -41,1 ME sur l'exercice

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHÉS

EN BREF

