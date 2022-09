Ouverture Paris : Virbac et Vetoquinol malmenés

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 cède plus de 1% ce matin à 6.090 points à 9h30. Un net repli qui fait suite à 3 séances d'affilée dans le rouge.

Les investisseurs qui avaient digéré les dernières données macroéconomiques inflationnistes et avaient intégré les hausses de taux d'intérêt à venir, cèdent de nouveau aux craintes de dégradation de la conjoncture économique mondiale. Le tout dans le sillage de Wall Street qui a vu la fin de séance se dégrader hier soir et où FedEx, le géant de la livraison de colis, considéré comme un baromètre de

l'activité économique globale, a renoncé à ses prévisions de résultats annuels en évoquant une détérioration marquée de la conjoncture.

La bonne nouvelle venue de Chine ne change pas la donne de l'ouverture qui s'annonce dans le rouge à Paris. Pourtant, la production industrielle et les ventes au détail y ont dépassé les attentes en août avec des hausses respectives de 4,2% et 5,4%.

Côté valeurs, le début de séance est marqué par la chute des valeurs de santé animale. Les titres de Vetoquinol et Virbac, qui ont publié hier soir, se retrouvent particulièrement malmenés!

WALL STREET

La cote américaine a replongé ce jeudi après une première partie de séance hésitante. Le S&P 500 cède finalement 1,13% à 3.901 pts, le Dow Jones recule de 0,56% à 30.961 pts et le Nasdaq perd 1,43% à 11.552 pts. Le baril de brut WTI abandonne 3,5% à 85$. Les opérateurs ont pris connaissance d'une batterie d'indicateurs économiques américains qui n'ont pas convaincu les analystes. Les ventes de détail aux USA pour le mois d'août ont augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus stable, et après un déclin de 0,4% un mois avant... Hors automobile, cependant, la consommation américaine a flanché, avec des ventes de détail en baisse de 0,3%, contre +0,1% de consensus. Hors automobile et essence, ces ventes de détail ont augmenté de 0,3%, contre 0,6% de consensus et 0,3% un mois plus tôt.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

- Indice final italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9987$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 91,26$. L'once d'or se traite 1.663$.

VALEURS EN HAUSSE

Amplitude Surgical (+4,75% à 3,09 Euros) : parmi les rares titres en hausse sur le SRD ce matin !

VALEURS EN BAISSE

ArcelorMittal (-1,40% à 21,69 Euros) compte fermer temporairement plusieurs sites de production en Europe en raison de la baisse de son carnet de commandes et de l'envolée des prix de l'énergie. La direction prévoit ainsi une baisse de sa production d'acier de 1,5 million de tonnes au quatrième trimestre 2022 en Europe par rapport à l'année dernière. Le groupe a annoncé début septembre la fermeture temporaire de plusieurs hauts-fourneaux et d'autres infrastructures en Allemagne, en Espagne et en Pologne et a, en parallèle, ralenti son activité à travers toute l'Europe, face à la détérioration de la situation économique sur le sol européen. Ces décisions résultent principalement d'une baisse de la demande, notamment dans le secteur automobile, et de l'envolée des prix du gaz et de l'électricité.

Technip Energies (-1,10% à 13,02 Euros) leader d'un consortium avec Monford Group, a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise en service (EPCC) auprès de Yuri Operations Pty Ltd, pour développer le projet Project Yuri Phase 0 qui est une usine d'hydrogène vert, dans la région de Pilbara en Australie occidentale.

Nicox (-0,60% à 1,94 Euro) : Au 30 juin, le groupe disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 31,6 ME contre 35,1 ME au 31 mars 2022 et 42,0 ME au 31 décembre 2021. La société estime être financée jusqu'au quatrième trimestre 2023, sur la base du développement du NCX 470 seul et en présumant de l'extension de la période pendant laquelle seuls les intérêts de la dette existante de Kreos seront payés.

Vetoquinol (-10% à 94 Euros) : publie un Chiffre d'affaires de 271 ME (+6% à données publiées) au S1. Le ROC avant amortissement des actifs issus d'acquisitions est de 52 ME (19% du CA). Le résultat net part du Groupe ressort à 21 ME (7,9% du CA) avec un EBITDA de 62 ME (22,9% du CA).

Virbac (-7,70% à 300,50 Euros) a dégagé au premier semestre 2022 un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 117,4 millions d'euros, en progression de 12% par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net part du groupe s'établit à 77,5 ME, soit une hausse de 7,7% par rapport au premier semestre de l'année dernière. Virbac annonce que son objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants reste fixé dans une fourchette comprise entre 5% et 10% qui sera affinée à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

TOTALENERGIES : Credit Suisse relève son objectif de cours à 73 euros, contre 60 euros.

JC DECAUX : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 18 euros, contre 22 euros.

INFOS MARCHÉS

Nacon : émission d'actions nouvelles dans le cadre de l'acquisition de Big Ant Studios.

Amoeba : 6e tranche de 60 obligations convertibles en actions.

SMCP : rachat d'actions destinées à un plan d'intéressement long terme des collaborateurs.

Delta Drone émet une deuxième tranche d'OS et effectue un nouveau tirage d'une tranche d'ORNAN.

Believe lance sa première offre collective d'actionnariat salarié "B.SHARES 2022".

Engie poursuit son désengagement du capital de GTT.

EN BREF

Trigano : Acquisition de S.I.F.I.

Sodexo renforce sa relation commerciale avec Ardent Health Services aux États-Unis.

Saint-Gobain : accord d'approvisionnement en électricité renouvelable pour la Pologne.

Wavestone : réorganisation au Royaume-Uni.