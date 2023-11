Ouverture Paris : Vicat et Maurel&Prom en vue! Coty, Legrand, Lacroix en berne

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a débuté la séance dans le rouge et reculait encore de 0,10% à 6.980 points à 9h30. Les investisseurs sont en manque de nouveau catalyseur à la hausse après le net rebond de la semaine passée et le marché parisien a reculé lundi et mardi.

Le risque de récession en zone euro au regard des dernières données des PMI et la faiblesse des exportations chinoises ont suscité mardi un regain d'aversion au risque et des inquiétudes sur l'état de la conjoncture mondiale alors qu'une intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, est particulièrement attendue ce mercredi à partir de 13h15.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, et son homologue de Chicago, Austan Goolsbee, ont refusé mardi d'écarter la possibilité de relever encore les taux. De quoi inquiéter à nouveau les investisseurs largement convaincus de l'hypothèse contraire...

Côté valeurs, les publications trimestrielles continuent de souffler le chaud et le froid avec Coty, Legrand et Lacroix en souffrance, alors que Vicat est recherché!

WALL STREET

Wall Street s'est encore affiché dans le vert lundi, mais plus timidement. Le S&P 500 remonte encore de 0,18% à 4.365 pts, le Dow Jones prend de 0,10% à 34.095 pts et le Nasdaq s'adjuge 0,30% à 13.518 pts.

ECO ET DEVISES

L'inflation allemande, calculée aux normes européennes (IPCH), a décéléré en octobre conformément à la première estimation, montrent les données publiés mercredi par l'Office fédéral allemand de la statistique. Les prix à la consommation dans la première économie d'Europe ont ralenti le mois dernier de 3,0% en rythme annuel, un taux conforme au chiffre indiqué le 30 octobre.

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0678$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,67 $. L'once d'or se traite 1.966 $.

VALEURS EN HAUSSE

Maurel & Prom (+5,75% à 5,90 Euros) annonce la signature, d'un ensemble d'accords avec Petróleos de Venezuela, S.A. ("PdVSA") en vue de relancer les activités de Petreoregional del Lago, entreprise mixte responsable de l'exploitation du champ d'Urdaneta Oeste, situé dans le lac Maracaibo au Venezuela. Les accords sont rendus possibles par le récent assouplissement des sanctions américaines à l'encontre du secteur pétrolier et gazier vénézuélien. M&P Iberoamerica (filiale à 80% de M&P) détient une participation de 40% dans PRDL aux côtés des 60% de PdVSA, ce qui confère à M&P une participation nette de 32% dans le champ d'Urdaneta Oeste.

Crédit Agricole (+0,60% à 11,66 Euros) a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, aidés par la performance de sa division de financement et d'investissement et de l'activité banque de détail. La banque verte a enregistré sur la période allant de juillet à septembre un résultat net part du groupe en hausse de 33% à 1,75 Milliard d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant inférieur à 1,40 MdE. Le produit net bancaire trimestriel est ressorti à 6,34 Milliards d'euros, en hausse de 19% en rythme annuel, battant, ici aussi, le consensus de place qui était de moins de 6 MdsE.

Rubis (+1,15% à 20,88 Euros) : le chiffre d'affaires du Groupe pour le T3 2023 est ressorti à 1.596 ME, en baisse de 22% par rapport au T3 2022, dans un contexte de repli des prix du pétrole par rapport à la même période de l'exercice précédent (-8%). Le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2023.

Vicat (+5% à 30,05 Euros) : en cumul à fin septembre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 2.960 millions d'euros, en hausse de +9,8% en base publiée. La croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +20,1% à périmètre et change constants. En 2023, le Groupe s'attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires soutenue par des marchés qui devraient, dans l'ensemble, se montrer résilients et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et des nouvelles hausses passées en 2023. Par ailleurs, l'exercice 2023 bénéficiera : du plein effet du nouveau four de Ragland (USA) ; de la disparition de coûts non récurrents intervenus en 2022 ; d'une stabilisation des coûts de l'énergie. Sur ces bases, l'EBITDA généré par le Groupe en 2023 est attendu au moins égal à 700 millions d'euros.

VALEURS EN BAISSE

Coty (-5,10% à 8,84 Euros) a enregistré une croissance trimestrielle exceptionnelle de 18% à 1,64 milliards de dollars, à périmètre et taux de change constants. Cette croissance a largement dépassé les attentes et Coty, qui a récemment relevé ses prévisions à +10-12% pour le premier semestre de l'exercice 2024, revoit à la hausse ses objectifs avec une croissance du chiffre d'affaires LFL de +11-13% pour le premier semestre de l'exercice 2024.

Legrand (-3,60% à 80,36 Euros) : Le résultat net part du Groupe est en hausse de +15,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2022, à 937,2 MEUR et s'établit à 14,9% du chiffre d'affaires. Cette hausse tient essentiellement à la progression du résultat opérationnel, l'évolution favorable du résultat financier, et un taux d'impôt sur les sociétés qui s'établit à 26%. Le bénéfice net par action s'établit à 3,53 EUR, soit une croissance de 15,9% par rapport aux neuf premiers mois de 2022. Tenant compte des réalisations sur les neuf premiers mois de l'année et des perspectives macroéconomiques mondiales à court terme, Legrand vise désormais pour l'année 2023 : une croissance de ses ventes hors effet de change et hors impacts de la Russie d'environ +5% (contre +5% et +8% précédemment) avec une croissance organique comprise entre +2,5% et +3,5% et un effet périmètre lié aux acquisitions proche de +2% ; une marge opérationnelle ajustée de 20,5% à 21,0% des ventes avant acquisitions, à périmètre 2022, et hors Russie et impacts liés (contre environ 20,5% précédemment).

Lacroix (-4,10% à 27,90 Euros) : sur 9 mois, le chiffre d'affaires augmente de 9,9% à 567,4 ME. Lacroix reste confiant dans l'atteinte en 2023 d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME à périmètre constant, soit une hausse d'au moins 6%. En termes de rentabilité, l'EBITDA est désormais attendu autour de 45 ME contre un objectif initial supérieur à 50 ME (44,3 ME en 2022), l'écart venant intégralement de l'activité électronique en Amérique du Nord impactée par la concomitance de plusieurs facteurs transitoires.

Airbus (-0,30% à 128,78 Euros) a réalisé un bon mois d'octobre avec la livraison de 71 appareils commerciaux à 42 clients différents. De quoi porter le total des livraisons de l'avionneur européen depuis le premier janvier à 559 unités. Airbus ambitionne de livrer 720 avions en 2023. Du côté des commandes, Airbus a enregistré 119 commandes brutes sur le mois, dont 60 A321neo d'United et 24 appareils du même type de Cathay Pacific.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Aurea, AST Group, Jacquet Metals, Bonduelle, Oeneo, Herige, Prismaflex, Transgene, LNA Santé

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste 'neutre' sur la Société générale avec un objectif relevé de 32 à 33 euros et 'surpondère' toujours Capgemini, mais avec un objectif ajusté de 210 à 205 euros.

AlphaValue accumule Capgemini avec un objectif réhaussé à 208 euros et reste à la vente sur Klépierre avec un objectif relevé à 20,30 euros.

HSBC reste à l'achat sur TotalEnergies avec un objectif ramené de 73 à 71,50 euros.

Bernstein reste à 'surperformance' sur Dassault Aviation en relevant sa cible de 210 à 220 euros.

Citigroup reste à l'achat sur Elior, mais ajuste en baisse son objectif de 3,80 à 3 euros.

INFOS MARCHE

Carrefour : succès d'une émission obligataire en Sustainability-Linked Bond de 750 ME

EN BREF

Covivio et AccorInvest entrent en négociations exclusives

CIS : Succès commercial majeur au Brésil avec la signature d'un contrat de 64 M$ sur 3 ans

LDC : se renforce en Pologne