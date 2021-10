Ouverture Paris : Valneva s'envole, Atari sanctionné!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Valneva s'envole de plus de 30% dans les premiers échanges du jour après la bonne nouvelle concernant sa phase III. C'est LE mouvement de la matinée en Bourse de Paris, avec celui concernant Atari, mais en sens inverse, après la divulgation d'une perte inattendue.

Globalement, le Marché est à la baisse (-0,90%) repassant sous les 6.700 points à 6.665 points après 3 séances de hausse d'affilée. Avec pour cause principale, la croissance de l'économie chinoise tombée à 4,9% en rythme annuel sur la période juillet-septembre. La croissance de la deuxième économie du monde est au plus bas depuis le troisième trimestre de l'an dernier, et cela pourrait logiquement avoir des conséquences sur la croissance mondiale. D'autant que les éléments pénalisant l'économie chinoise semble perdurer : goulets d'étranglement dans l'industrie, coupures d'électricité à répétition, reprises sporadiques de l'épidémie de COVID-19 et turbulences du marché de l'immobilier. Les statistiques de septembre montrent en outre que la production industrielle a déçu avec une hausse sur un an de 3,1%, contre 5,3% le mois précédent, alors que le consensus ressortait à +4,5%.

Les investisseurs restent par ailleurs à l'affût des signes inflationnistes sur fond d'envolée des prix de l'énergie et alors que les résultats de sociétés, vont se multiplier dans les jours à venir. Ils sont pour l'instant un facteur majeur de soutien pour les marchés actions, mais les investisseurs craignent que les perspectives annoncées commencent à faiblir.

WALL STREET

La Bourse américaine a terminé la semaine en hausse, vendredi, les investisseurs saluant des signes d'accalmie du côté de l'inflation et de bonnes nouvelles concernant la consommation aux Etats-Unis. En outre, les résultats d'entreprises continuent de surpasser les attentes, notamment ceux de Goldman Sachs (+3,8%) et d'Alcoa (+15,2% !) Le pétrole a poursuivi son "rally", le baril de Brent dépassant 85$ en séance, tandis que le bitcoin a franchi les 61.000$ dans l'espoir d'un feu vert réglementaire à un premier ETF sur la "crypto".

A la clôture, l'indice Dow Jones a grimpé de 1,09% à 35.294 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,75% à 4.471 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,50% à 14.897 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les indices américains affichent des gains respectifs de 1,6%, 1,8% et 2,2%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1608$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,72$. L'once d'or se traite 1.774$.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva (+33% à 15,95 Euros) a annoncé aujourd'hui des résultats initiaux positifs pour l'essai pivot de Phase 3 Cov-Compare de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001.

Ipsen (+0,15% à 86,40 Euros) et Accent Therapeutics ont signé un accord exclusif de collaboration mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation du programme METTL3 d'Accent.

Société générale (+0,30% à 28,88 Euros) devrait enregistrer en 2022 une croissance de ses résultats "plus modérée" qu'en 2021, a indiqué dimanche au "JDD" Frédéric Oudéa, le directeur général de la banque française. Dans une interview au Journal du Dimanche, le patron de la SG qualifie 2021 d'année d'atypique, marquée par un coût du risque faible, une rebond économique après la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et un flux de l'épargne vers des placements plus dynamiques. "L'an prochain sera sans doute une année de croissance plus modérée", souligne ainsi Frédéric Oudéa interrogé sur les résultats de la banque.

Alstom (+1,10% à 31,59 Euros) a de nouveau été choisi par Île-de-France Mobilités et RATP pour fournir les nouvelles rames de tramways de la ligne T1 en Île-de-France. La commande ferme, de 37 rames Citadis X05 et d'un montant d'environ 130 millions d'euros, est passée pour le remplacement des rames actuelles. Une tranche optionnelle de 83 tramways est également prévue afin de renforcer l'offre de transport et de répondre aux besoins liés au prolongement de la ligne.

VALEURS EN BAISSE

Atari (-8% à 0,325 Euro) : La revue du traitement comptable des transactions impliquant des actifs digitaux et de la valeur recouvrable des frais de production des jeux mobiles free-to-play immobilisés à l'actif du bilan génèrent une révision à la baisse des résultats par rapport aux estimations communiquées le 16 août 2021, annonce Atari. Ces estimations présentées en annexe au présent communiqué font apparaitre une perte nette de 11,9 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

AudioValley, Predilife, Umalis, Lucibel, Les Toques Blanches du Monde

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg repasse d'acheter à 'conserver' sur Eurofins en ciblant un cours de 105 euros et reste à l'achat sur Publicis avec une cible ajustée de 62 à 65 euros.

INFOS MARCHES

Voluntis : Aptargroup Holding détient plus de 90% du capital.

EN BREF

Bigben finalise l'acquisition de Metronic.

Thales : contrat d'exploitation de 8 ans à Jakarta.

Rougier : cession d'un actif au Gabon.

OL Groupe : accord commercial avec Live Nation.

Stellantis : co-entreprise avec LG Energy pour la production de batteries lithium-ion en Amérique du Nord.

Solutions 30 remporte deux beaux contrats Outre-mer.