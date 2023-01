Ouverture Paris : une hausse timide pour le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Si la hausse l'emporte depuis l'ouverture (+0,20% à 6.880 points), la prudence reste de mise en bourse de Paris, alors que les marchés ont en point de mire la publication, jeudi, de l'indice des prix à la consommation en décembre aux Etats-Unis, qui devrait montrer un rythme de l'inflation plus mesuré.

Hier, les investisseurs redoutaient de nouveaux propos "hawkish" de la part de Jerome Powell, après ceux de deux responsables de la Fed en début de semaine, qui ont laissé entendre que les taux pourraient être portés à plus de 5% pour un certain temps afin d'endiguer l'inflation.

Mais Jerome Powell, qui s'exprimait dans le cadre du symposium annuel de la Banque de Suède mardi, est resté sur la réserve, affirmant que la Fed "devait se concentrer sur ses objectifs". En revanche, le grand timonier de la Fed a indiqué qu'il ne commenterait pas les perspectives américaines actuelles, économiques ou monétaires. Powell a simplement déclaré que la Fed était toujours "fermement déterminée à réduire l'inflation, même si les hausses des taux d'intérêt pourraient alimenter un retour de bâton politique". J. Powell a souligné que la stabilité des prix restait la base d'une économie saine et fournissait au public des bénéfices incommensurables avec le temps... "Mais restaurer la stabilité des prix lorsque l'inflation est élevée peut demander des mesures qui ne sont pas populaires à court terme, alors que nous remontons les taux", a ajouté Powell.

WALL STREET

Wall Street s'est finalement affiché dans le vert en clôture après une séance irrégulière mardi, le S&P 500 gagnant 0,70% à 3.919 pts, le Dow Jones +0,56% à 33.704 pts et le Nasdaq grimpant même de nouveau de 1,01% à 10.742 pts.

ECO ET DEVISES

La parité euro / dollar atteint 1,0749 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,55 $. L'once d'or se traite 1.882$.

VALEURS EN HAUSSE

Atos (+0,35% à 11,59 Euros) : Thales ne fera pas d'offre pour prendre une part dans Evidian, future entité séparée d'Atos, a déclaré mardi à Reuters une porte-parole du groupe.

VALEURS EN BAISSE

Airbus (-0,90% à 114,04 Euros) a livré un total brut de 663 appareils en 2022, avant un ajustement lié aux sanctions contre la Russie, conservant son titre de "premier constructeur d'avions au monde". Le groupe aéronautique a ainsi déclaré avoir livré 663 appareils, pour un total net de 661, après avoir tenu compte des deux avions destinés à Aeroflot précédemment visés par les sanctions occidentales contre la Russie. Airbus a obtenu 1.078 commandes en 2022, soit un total net de 820 après déduction des annulations. Le mois dernier, Airbus avait renoncé à ses prévisions d'"environ 700" livraisons pour l'année, après avoir déjà abaissé l'objectif d'"environ 720" avions en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement...

Vinci (-0,30% à 99,08 Euros) : Le groupement composé de Dragados Offshore - filiale de Cobra IS - et de Siemens Energy s'est vu attribuer par Amprion Offshore le contrat de conception-construction-installation de LanWin1 et LanWin3, deux plateformes off-shore de conversion d'énergie électrique d'origine éolienne en Mer du Nord. Elles permettront de convertir le courant alternatif produit par plusieurs parcs éoliens en courant continu haute tension, qui sera reconverti en courant alternatif sur des stations terrestres, situées à 400 km environ. La réalisation de ces stations terrestres sont également incluses dans le contrat.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Miliboo

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC est à 'alléger' sur BioMérieux en ciblant un cours de 80 euros et repasse d'acheter à 'conserver' sur Capgemini avec un cours de 185 euros dans le viseur.

HSBC passe de 'conserver' à 'acheter' sur Dassault Systèmes en ciblant un cours de 42 euros.

HSBC suit Eurofins Scientific à l'achat en visant un cours de 76 euros et Jefferies repasse de 'conserver' à 'sousperformance' en visant 58 euros sur le même dossier.

Goldman Sachs repasse de 'neutre' à 'vendre' sur STM en ciblant un cours de 31 euros.

Berenberg conserve Vicat avec un objectif ajusté de 29 à 23 euros.

INFOS MARCHÉS

Néovacs : lève 1 ME.

BOA Concept annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions.

EN BREF

Reworld Media : finalisation de l'acquisition de Grazia et Icon auprès de Mondadori.

GTT : Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering a passé commande.

SES-imagotag : acquisition de la société Memory.

Visiomed Group : BewellConnect désormais au sein de Bewellthy.