Ouverture Paris : une hausse franche pour débuter le semestre!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse s'affirme sur le CAC40, déjà en nette progression à l'ouverture (+0,65%) et qui aperçoit les 6.600 points peu avant 9h30 (+1,20% à 6.587 points).

Il reprend de la hauteur après ces dernières séances plus difficiles et alors qu'il a bouclé le premier semestre, hier soir, sur un gain de +17,23%. De façon générale, le semestre s'est soldé par des gains à deux chiffres pour la plupart des grands indices boursiers d'Europe comme pour Wall Street.

Cette première séance de juillet sera animée en Europe par les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier, puis aux Etats-Unis par les statistiques des inscriptions au chômage et par l'ISM manufacturier, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi vendredi.

En Chine, on a appris que le PMI manufacturier Caixin-Markit a reculé plus qu'attendu en juin à 51,3 après 52 en mai.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, dernier jour du mois de juin, les investisseurs restant partagés entre la reprise économique solide aux Etats-Unis et les craintes liées à l'inflation et à la propagation du variant delta du coronavirus. Le S&P 500 a néanmoins inscrit un nouveau record en clôture, et les autres indices frôlent aussi leurs sommets historiques. Les marchés ont salué des créations d'emplois plus élevées que prévu dans le secteur privé aux Etats-Unis en juin (enquête ADP). Le pétrole s'est raffermi à la veille de la réunion de l'Opep+, qui semble divisée sur ses niveaux de production à venir en août.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,61% à 34.502 points, terminant à seulement 0,8% de son dernier record inscrit le 7 mai dernier, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,13% à 4.297 pts, un nouveau record. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fait l'objet de prises de bénéfices, cédant 0,17% à 14.503 pts, mais il reste tout près de son record de la veille.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Indice PMI manufacturier final britannique. (10h30)

- Taux de chômage européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1842 ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,77$. L'once d'or se traite 1.776$.

VALEURS EN HAUSSE

Sodexo (+5,30% à 82,88 Euros) dévoile un chiffre d'affaires du 3e trimestre de 4,48 MdsE, soit une hausse de + 14,7 %. L'effet de change a eu un impact sur le chiffre d'affaires de - 4,2 % et la contribution des acquisitions nettes des cessions a été de - 0,2 %, ce qui a entraîné une croissance interne du chiffre d'affaires du Groupe de + 19%. "L'amélioration des tendances trimestrielles depuis le début de l'exercice a été progressive et a dépassé légèrement nos hypothèses précédentes", se félicite Sodexo qui anticipe, au second semestre, une amélioration sur le continent américain, notamment avec la réouverture complète des Écoles et "un bien meilleur" démarrage de la nouvelle année universitaire. Dans ce contexte, Sodexo relève ses perspectives et vise désormais une croissance interne autour de + 15 % pour le second semestre de l'exercice 2020-2021. Une Marge d'exploitation du second semestre de l'exercice 2020-2021 autour de 3,5 %, à taux constant. La conversion de cash de plus de 100 % pour l'exercice 2020-2021 est pour sa part maintenue.

Trigano (+9% à 190 Euros) a mobilisé l'ensemble de ses capacités de production a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel record. Il s'établit à 905,7 millions d'euros (391,8 ME un an plus tôt). Il porte à 2,274 milliards d'euros l'activité sur 9 mois.

Vinci (+1,30% à 91,13 Euros) annonce le succès du placement d'une émission obligataire de 750 millions d'euros à échéance janvier 2032, assortie d'un coupon annuel de 0,5%. Cette émission, sursouscrite 2 fois, a reçu un accueil très positif des investisseurs. L'émission obligataire confirme " la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société ", notée 'A-' par Standard & Poor's avec perspective 'stable', et 'A3' par Moody's avec perspective 'stable'.

Groupe Partouche (stable à 24 Euros) voit son chiffre d'affaires semestriel reculer de -74,3% à 47,2 ME. L'Ebitda du groupe devient négatif à -42 ME (29,8 ME au 1er semestre 2020). Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à -73,2 ME (+0,3 ME un an plus tôt), dégradation directement corrélée à l'arrêt d'activité et donc du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel non courant est une charge nette de -8,6 ME, (-2,7 ME au S1 2020). Les dépréciations des écarts d'acquisition au 1er semestre 2021 ont totalisé -15 ME. Au final, le résultat net est une perte de -88 ME (-3,9 ME au 30 avril 2020).

Iliad (+0,55% à 124 Euros) a émis avec succès, le 30 juin, un 'Schuldschein' (placement privé de droit allemand) d'un montant total de 500 millions d'euros. Il représente la 3e plus grande transaction sur ce marché depuis ce début d'année, et comprend 3 tranches en euros, avec des maturités de 4, 5 et 7 ans, à taux fixes et variables. Cette opération a rencontré un vif succès en étant sursouscrite. Iliad a donc pu augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d'euros.

VALEURS EN BAISSE

ESI Group (-3,09% à 56,40 Euros) : prend la tête des plus fortes baisses sur le SRD.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Graines Voltz, 2CRSi, EO2, Cafom, Piscines Desjoyaux.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- La Deutsche Bank dégrade BNP Paribas à 'conserver'.

- Stifel passe à l''achat' sur EssilorLuxottica en visant 173 euros.

- RBC dégrade EssilorLuxottica à 'performance de marché' avec une cible de 160 euros.

INFOS MARCHES

Voltalia : nouveau crédit syndiqué de 170 ME.

Advicenne : EPIC Bpifrance à 22,76% de capital.

EN BREF

Global Bioenergies produit un 2ème lot d'isododécane.

AKKA Technologies s'associe à Teréga.

Hoffmann Green Cement : le brevet H-EVA est validé aux Etats-Unis.

Lagardère SCA devient Lagardère SA avec Arnaud Lagardère pour PDG.

Korian acquiert un acteur de 550 lits en Italie.