Ouverture Paris : une hausse du CAC40, mais limitée et sans conviction









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 se positionne autour des 5.650 points en progression de 0,50% en ce début de séance. A l'image des séances précédentes, les prises d'initiatives s'avèrent toutefois limitées et les achats sans grande conviction, alors que les investisseurs guetteront les déclarations de Christine Lagarde à la mi-journée.

De son côté, la Bourse de New York a atteint de nouveaux records mercredi, saluant la prestation de serment de Joe Biden, désormais devenu officiellement le 46e président des Etats-Unis. Une transition sans incident dans un Washington bouclé. Les investisseurs attendent désormais avec impatience l'adoption du vaste plan de soutien budgétaire de 1.900 milliards de dollars.

Le nouveau président américain a fait de la lutte contre l'épidémie de coronavirus sa priorité. Une nécessité face à une pandémie qui inquiète toujours autant, ayant causé plus de 400.000 morts dans le pays. Joe Biden a logiquement signé un tout premier décret : le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces publics.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé mercredi sur de nouveaux records, saluant l'investiture officielle de Joe Biden en tant que 46e président des Etats-Unis. Les investisseurs attendent avec impatience l'adoption du vaste plan de soutien budgétaire de 1.900 milliards de dollars prévu par le nouveau président démocrate, qui devrait être suivi d'un programme d'investissements dans les infrastructures et l'économie verte. Par ailleurs, les valeurs internet ont grimpé dans le sillage de Netflix, qui s'est envolé de près de 17%, après des performances supérieures aux attentes au 4e trimestre.

A la clôture, les trois principaux indices ont fini sur des sommets historiques : le Dow Jones a gagné 0,83% à 31.188 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,39% à 3.851 pts, et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 1,97% à 13.457 pts.

ECO ET DEVISES

Légère amélioration du climat des affaires en janvier en France. L'indicateur, mesuré par l'Insee, gagne un point (92) mais reste nettement au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette très légère hausse est le reflet d'évolutions différentes suivant les secteurs d'activité, en lien avec l'incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire. Le climat des affaires s'améliore dans l'industrie par rapport au mois dernier et dans le commerce de gros par rapport à novembre, tandis qu'il fluctue à peine dans les services et le commerce de détail. Dans le bâtiment, les entrepreneurs se disent plus optimistes qu'en décembre sur leurs propres perspectives, mais portent un jugement plus sombre sur leur activité récente, précise l'Insee.

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.868$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2133$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 55,96$.

VALEURS EN HAUSSE

Argan (+2,50% à 90,60 Euros) : Sur l'exercice 2020, les revenus locatifs s'élèvent à 142,4 ME, en nette hausse de +42% par rapport à l'exercice 2019 dépassant ainsi l'objectif initial de 140 ME. L'EBITDA s'établit à 132,2 ME, en augmentation de +48% vs 89,2 ME hors coûts d'acquisition du portefeuille Cargo en 2019. Le résultat net, après prise en compte du coût de l'endettement financier, des impôts et autres charges financières, s'élève à 278,9 ME, en forte augmentation de +30% vs 215 ME en 2019. Le résultat net récurrent est de 103,4 ME, en hausse de +45% et représente désormais 73% des revenus locatifs, contre 71% l'exercice précédent.

Getlink (+0,70% à 13,80 Euros) : Le chiffre d'affaires 2020 s'est élevé à 815,9 millions d'euros, en recul de 24% à taux de change constant par rapport à 2019.

VALEURS EN BAISSE

Europcar (-0,20% à 0,733 Euro) : l'AG a voté la totalité des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du plan de restructuration financière a été approuvée, permettant au Groupe de finaliser la mise en oeuvre du plan complet. Il prévoit notamment une réduction massive de l'endettement corporate du Groupe de 1.100 millions d'euros à travers une conversion en capital, ainsi qu'une injection significative de nouvelles liquidités, avec des apports en capital et l'octroi d'un nouveau financement flotte pour un montant total d'environ 500 ME.

Pierre et Vacances (-0,40% à 11,40 Euros) : le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2020/2021 s'élève à 141,7 ME dont 98,7 ME pour les activités touristiques et 43,1 ME pour les activités immobilières. Les mesures de restriction prises par les différents gouvernements européens pour faire face à la deuxième vague de la pandémie ont lourdement affecté l'activité sur ce 1er trimestre de l'exercice.

Soitec (-0,10% à 177,70 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 148,7 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice 2020-2021, en hausse de 9,9% sur un an. Cette hausse résulte d'une croissance de 14,7% à périmètre et taux de change constants et d'un effet de change négatif de 4,8%. Par rapport au 2ème trimestre 2020-2021, ce chiffre d'affaires enregistre une croissance séquentielle de 7,2% à taux de change constants, confirmant la progression du chiffre d'affaires d'un trimestre sur l'autre qui avait été anticipée au début de l'exercice fiscal.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Neolife, HighCo, DMS, CIS

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies repasse de 'sous-performance' à 'conserver' sur Renault avec un cours cible relevé à 37 euros et reprend le suivi de Total à l'achat en ciblant un cours de 42 euros.

HSBC est à l'achat sur Ubisoft avec les 100 euros en ligne de mire.

SG est à l'achat de Worldline en ciblant un cours de 89 euros.

INFOS MARCHES

Deinove émet une 5e tranche d'OCA de 3 ME.

BREF

Quadient : cession des activités graphiques en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Transgene : premier patient traité en France avec l'immunothérapie individualisée TG4050.

Lumibird confirme s'intéresser au dossier Cilas.

Atos finalise le rachat d'In Fidem.

Solutions 30 : contrat dans le déploiement de l'internet à haut débit.

Groupe Aures vers 2 petites acquisitions.