Ouverture Paris : une dernière séance 2023 dans le vert pour le CAC 40 ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A l'approche de 9h30, le CAC 40 avance de 0,40% à 7.565 points. Il en faudra plus pour rejoindre son record de clôture du 15 décembre dernier à 7.596,91 points... Avec les faibles volumes annoncés pour cette dernière séance de l'année le pari semble compliqué pour l'indice parisien. Encore plus difficile sera de rejoindre son plus haut historique du jeudi 14 décembre, à 7 653,99 points. Il n'empêche que l'année boursière 2023 demeure faste avec ces nouveaux records historiques et une performance de l'indice parisien de plus de 16% (16,40% en clôture hier).

En l'absence d'indicateurs majeurs ou d'interventions de responsables de politique monétaire ces derniers jours, les marchés continuent de parier sur une baisse prochaine des taux de la Réserve fédérale aux Etats-Unis, qui profiterait aux actifs risqués.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché tout proche de ses sommets jeudi, le S&P 500 grappillant encore 0,04% à 4.783 pts, après avoir établi un nouveau record en séance, et le Nasdaq stagnant à 15.095 pts (-0,03%), contre une hausse de 0,14% du Dow Jones à 37.710 pts. La cote américaine a donc encore fait preuve d'une belle fermeté à la veille de la dernière séance de l'année après huit semaines de gains non stop.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

Europe :

- Indice préliminaire des prix à la consommation en Espagne. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1075$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,45$. L'once d'or se traite 2.073 $.

VALEURS EN HAUSSE

Voltalia (+0,80% à 10,10 Euros) cède 100% du capital de ses parcs éoliens en exploitation de Sarry et Molinons. D'une capacité totale de 33,1 mégawatts, ils sont situés en Bourgogne-Franche-Comté. Le parc de Sarry est adossé à un corporate PPA tandis que celui de Molinons s'appuie sur un tarif d'achat public issu des appels d'offres de la CRE (Commission de Régulation de l'Energie). Voltalia fournira les services de maintenance et de gestion administrative de ces deux centrales durant 20 ans.

VALEURS EN BAISSE

Clariane (-0,70% à 2,46 Euros) annonce la finalisation du second partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, pour un montant total de 90 millions d'euros. Parallèlement à cette opération, Clariane a mis en place un prêt relais immobilier de 200 millions d'euros. La conclusion de ces deux opérations s'inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé le 14 novembre dernier.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHE

Biophytis : tirage de la quatrième tranche d'ORNANE

Ikonisys annonce la réalisation d'un placement privé

EN BREF

Cafom fait le point sur les relations avec Habitat Design International

Carmat présente une amélioration logicielle de son coeur artificiel