Ouverture Paris : une baisse prononcée pour le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme attendu en préséance, la baisse l'emporte ce matin sur le marché parisien qui a bien du mal à rejoindre et s'ancrer au-dessus des 6.500 points. Le recul atteint 1% à 9h30, le CAC 40 se situant à 6.430 points. Le relèvement des taux d'intérêt est toujours un sujet de crispation chez les investisseurs des zones US et Europe. D'autant plus qu'à l'inverse, la Banque populaire de Chine a abaissé ses taux préférentiels de prêt à un an et à cinq ans, une nouvelle mesure de soutien au crédit après celles décidées la semaine dernière face aux difficultés persistantes du secteur immobilier et à la résurgence de l'épidémie de COVID-19. La décision a profité aux indices chinois, dans le vert en clôture (+0,61% pour le Shangaï Composite).

La semaine sera dominée par l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, au symposium de Jackson Hole, vendredi, qui lui donnera l'occasion de préciser ses positions sur le calendrier et le rythme de la remontée des taux d'intérêt à moins d'un mois de la prochaine réunion de politique monétaire.

Des déclarations d'autres responsables de la Fed la semaine dernière, les marchés ont surtout retenu la nécessité de poursuivre le relèvement des taux, les premiers signes de décélération des prix semblant encore trop faibles pour justifier un changement de cap.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, plombée par la chute des grandes capitalisations boursières américaines et la hausse des rendements obligataires américains, mettant fin à quatre semaines consécutives de hausse.

L'indice Dow Jones a cédé 0,86%, à 33.706,74, le Nasdaq a reculé de -2,01% à 12.705,22 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30).

La parité euro / dollar atteint 1,0034$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 95,54$. L'once d'or se traite 1.744$.

VALEURS EN HAUSSE

Technip Energies (+2,10% à 12,12 Euros) : leader d'un consortium avec Clough, a été sélectionné pour réaliser l'étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) des infrastructures de production en amont du projet Papua LNG de TotalEnergies en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces infrastructures couvrent le développement des gisements de gaz des champs terrestres Elk et Antelope, y compris les puits et l'usine de traitement de gaz. Le développement intègre également un système de capture et de séquestration du carbone afin d'éliminer le CO2 issu des champs et de le réinjecter dans les réservoirs. L'association entre Technip Energies et Clough constitue "une alliance robuste pour identifier et relever les défis spécifiques à ce projet, construire des bases solides pour son exécution et favoriser un écosystème durable autour du projet", commente Technip Energies.

Albioma (stable à 50 Euros) a finalisé le 17 août dernier l'acquisition au Brésil d'un portefeuille de six centrales photovoltaïques pour une puissance totale installée de 31,6 MWc. Selon les termes du contrat signé avec GreenYellow, expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique et des services à l'énergie en France et à l'international, Albioma devient l'unique actionnaire des sociétés détenant ces projets.

VALEURS EN BAISSE

Derichebourg (-5,40% à 5,99 Euros) : plus forte baisse du jour sur le SRD.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur Salesforce visant 250$ contre 260 précédemment.

INFOS MARCHÉS

Bluelinea : Finexsi devra se prononcer sur les conditions de l'OPA.

Technicolor : Briarwood Chase Management détient 10,58% du capital.

Generix : des fonds Moneta AM ont apporté à l'offre.

EN BREF

bioMérieux : la FDA accorde le statut de "service innovant" à Specific Reveal.

EVS Broadcast Equipment : contrat de plus de 50 M$ sur 10 ans.