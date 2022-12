Ouverture Paris : un rebond se matérialise pour le CAC 40, les 6.500 points à nouveau franchis

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 s'octroie un rebond de 0,75% environ dans les premiers échanges, franchissant le niveau symbolique des 6.500 points abandonné lors de la dernière séance. L'indice parisien reste sur trois séances d'affilée dans le rouge, dont les deux dernières, assez marquées (-3,09% et -1,08%). Les interrogations sur les taux d'intérêt et l'évolution de la conjoncture devraient continuer de peser sur les échanges en l'absence de catalyseur. Excepté le climat des affaires en Allemagne, l'agenda macroéconomique du jour est pratiquement vide en Europe comme aux Etats-Unis.

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont toutes trois opté pour un relèvement de leurs taux d'intérêt de seulement 50 points de base mais elles ont souligné que le combat contre l'inflation était loin d'être terminé, ce qui a fait monter les rendements obligataires et pesé sur les actions.

Pour les investisseurs, la perspective de taux plus élevés et pour une durée plus longue rend quasi inévitable une récession économique, d'autant que les dernières données mensuelles des PMI en Europe et aux Etats-Unis ont montré une nouvelle contraction de l'activité.

WALL STREET

En clôture hebdomadaire de marché, Wall Street se maintient en territoire négatif. Le S&P 500 redonne -1,1% à 3.852 pts. Le Dow Jones cède -0,85%, revenant à 32.920 pts. Le Nasdaq faiblit de -0,97%, terminant à 10.705 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0629$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,47 $. L'once d'or se traite 1.792$.

VALEURS EN HAUSSE

Elior Group (+3% à 3,56 Euros) annonce avoir obtenu de ses banques un assouplissement du test de son ratio de levier (dette nette / EBITDA) au 30 septembre 2023 : celui-ci passe à 6x au lieu de 4,5x.

Dassault Aviation (+0,60% à 158,70 Euros) : la Direction générale de l'armement (DGA) a attribué à la société ainsi qu'à Airbus, Indra, Eumet et leurs partenaires industriels le contrat pour le Démonstrateur Phase 1B du Future Combat Air System (FCAS). Ce contrat historique, d'un montant de 3,2 milliards d'euros, portera sur les travaux du démonstrateur SCAF et de ses composants pendant environ 3 ans et demi.

SES (+0,30% à 6,27 Euros) a annoncé le succès du lancement des deux premiers satellites O3b mPOWER à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS), en Floride, aux Etats-Unis. Ce lancement a été réalisé à 17h48 heure locale.

Manitou (+0,20% à 22,90 Euros) annonce la prise de participation de 82% de la société easyLi, spécialisée dans la conception et la production de batteries lithium-ion. Cette opération stratégique permet au groupe de se doter de compétences spécifiques dans le cadre de sa transition énergétique.

VALEURS EN BAISSE

Virbac (-0,85% à 230 Euros) : en 2023, le ratio "résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions" (EBIT ajusté) sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider entre 13% et 14% à taux de change constants avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue dans une fourchette comprise entre 4% et 6%. "Cette dégradation de notre ratio d'EBIT ajusté est principalement le résultat de notre accélération volontaire des investissements en 'R&D' rapporté au chiffre d'affaires depuis début 2022, représentant en 2023, environ 2 points en pourcentage par rapport à 2021 et environ 1 point en pourcentage par rapport à 2022. En conséquence, nous anticipons que notre position de trésorerie restera constante à fin 2023 par rapport à fin 2022" souligne la direction.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Haffner Energy, Geci International, Atari, Piscines Desjoyaux

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse de 'vendre' à 'acheter' sur Sanofi en visant un cours de 134 euros.

INFOS MARCHÉS

Advini : feu vert pour le transfert sur Euronext Growth.

EN BREF

Europlasma : Inertam reçoit une nouvelle commande transalpine.

Lhyfe et Schaeffler concluent un accord de coopération pour une usine à hydrogène vert en Allemagne.

Innate Pharma : extension de la collaboration avec Sanofi.

Voltalia se renforce en Ouzbékistan.

Dolfines : ajournement de l'acquisition de Maintcontrol.