Ouverture Paris : un rebond en direction des 6.400 points pour le CAC40

(Boursier.com) — Le CAC40 ne parvient à reprendre qu'une partie du terrain perdu hier (-2,54%), s'adjugeant malgré tout 1,30% à l'approche de 9h30, à 6.375 points. La séance d'hier a rappelé celle du 8 juillet (-2,01%) qui avait déjà enregistré de forts dégagements sur fond de rebond épidémique et de craintes inflationnistes. Mais il faut remonter au 28 octobre dernier pour trouver trace d'une baisse aussi nette (-3,37%).

Le regain d'inquiétudes concernant la propagation du coronavirus via le variant Delta est vif. L'augmentation des cas aussi bien en Asie qu'aux Etats-Unis, à cause de ce variant très contagieux fait en effet craindre un ralentissement du rebond économique. La proportion importante de vaccinés à travers le monde occidental devrait toutefois limiter les hospitalisations et donc les mesures de restriction des gouvernements. C'est sur cela que parient aussi les investisseurs les plus optimistes.

En outre, les données de l'inflation inquiètent aussi évidemment les investisseurs, car la hausse généralisée des prix poursuit son accélération et pourrait bien conduire les banques centrales à agir pour empêcher une explosion de celle-ci. Ce jeudi la Banque Centrale Européenne se prononcera. Christine Lagarde devra tenter de rassurer les marchés sur l'effet transitoire de la hausse de l'inflation.

La cote américaine corrige de nouveau nettement ce lundi, affectée par l'évolution défavorable de la crise sanitaire. Le DJIA termine ce soir en forte baisse de 2,09% à 33.962 pts. Le S&P 500 abandonne 1,59% à 4.258 pts et le Nasdaq corrige de 1,06% à 14.275 pts. Les opérateurs s'inquiètent surtout de l'évolution de la pandémie, avec un nombre croissant de cas du fait des variants. Cette nouvelle flambée épidémique fait craindre un retour des restrictions sanitaires affectant la reprise de l'économie...

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Balance européenne des comptes courants. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1783$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 68,78$. L'once d'or se traite 1.815$.

Alstom (+2,70% à 36,10 Euros) a enregistré son premier résultat trimestriel combiné avec 6,4 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,7 milliards d'euros. Le ratio "commandes sur chiffre d'affaires" est très haut à 1,74. Le niveau de prises de commandes est exceptionnel à 6,4 milliards d'euros au T1 2021/22 incluant plusieurs commandes importantes. Au global, le carnet de commandes au 30 juin 2021 a atteint 76,8 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.

Vinci (+1,15% à 86,66 Euros) : Le réseau des aéroports gérés par Vinci Airports a accueilli près de 14 millions de passagers au 2ème trimestre 2021, en baisse de 79,1% par rapport au 2ème trimestre 2019. Le trafic est resté très faible en avril (-84%) pour ensuite redémarrer en mai (-80%) et juin (-73%).

LVMH (+1,45% à 649,10 Euros) a annoncé mardi avoir conclu un accord définitif avec Virgil Abloh en vue du rachat de 60% de la marque de streetwear Off White. LVMH précise dans un communiqué que Virgil Abloh conservera 40% des parts d'Off White et demeurera directeur de création de la marque qu'il a fondée en 2013. Les termes financiers de l'accord, qui doit encore être approuvé par les régulateurs, n'ont pas été dévoilés. La marque Off-White est connue pour ses vêtements de streetwear, recherchés par les enseignes de luxes pour attirer les jeunes acheteurs.

IGE+XAO (+14% à 258 Euros) : Schneider Electric annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire via sa filiale Schneider Electric Industries SAS (SEISAS), actionnaire majoritaire détenant environ 67,7% du capital social et environ 78,3% des droits de vote de la société sur les actions qu'elle ne détient pas directement ou indirectement, soit environ 31,9% du capital social de IGE+XAO, au prix de 260 euros par action. Le prix proposé fait notamment ressortir une prime de 15% par rapport au dernier cours coté de IGE+XAO et une prime de 17,4% sur la moyenne des 60 jours pondérée par les volumes.

Remy Cointreau (+0,50% à 179,30 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires de 293,1 millions d'euros, une progression de +105,0% en organique, portée par la poursuite d'une excellente dynamique aux Etats-Unis et en Grande Chine, ainsi qu'une nette amélioration de la zone EMEA grâce à la réouverture progressive du canal de distribution on-trade. Cette performance intègre également des effets de phasage des expéditions aux Etats-Unis. Le Groupe réalise ainsi un chiffre d'affaires en progression de +36,5% à taux de change et périmètre constants par rapport au 1er trimestre 2019/20 (pré-pandémie).

OSE Immuno (-23% à 7,60 Euros) SA annonce la suspension volontaire temporaire du recrutement et de l'administration de CoVepiT, son candidat vaccin prophylactique contre la COVID-19, dans l'essai clinique de Phase 1 en cours. OSE Immunotherapeutics a informé les Autorités de santé belges que la Société suspend volontairement l'essai clinique en cours de CoVepiT mené chez des volontaires sains. Cette suspension a été décidée après un bilan préliminaire de l'Investigatrice Principale au Centre de Vaccinologie de l'Hôpital Universitaire de Gand. Ce bilan porte sur un nombre limité d'effets indésirables de grade 1 et un effet indésirable de grade 2, en particulier des nodules persistants au point d'injection (sous-cutanés, sans douleur, sans inflammation, sans fièvre, pas d'impact sur la vie quotidienne et sans symptômes systémiques).

Tarkett (-3% à 18,36 Euros) annonce un chiffre d'affaires de 1.261,2 ME, en hausse de 2% au S1 2021 par rapport au S1 2020, porté par la bonne performance du T2 2021 (chiffre d'affaires en hausse organique de +16% au T2 2021), faisant apparaitre une croissance organique de +6,3% et un impact devises négatif. Le groupe souligne l'amélioration séquentielle de la croissance organique au second trimestre bénéficiant d'un effet de base favorable, mais les ventes demeurent inférieures de -7.,% par rapport à 2019. L'EBITDA ajusté est de 112,7 millions d'euros au S1 2021, soit une marge à 8,9% (versus 8,6% au S1 2020) impactée par l'inflation du coût des matières premières et du transport au T2. Le résultat net est attendu proche de l'équilibre sur le S1 2021, contre une perte de -64,9 millions d'euros au S1 2020 et le levier financier net inférieur à 2,0x à fin juin 2021. Les résultats semestriels complets seront publiés le 29 juillet après la clôture. Pour l'exercice entier, Le groupe anticipe une marge d'EBITDA ajusté 2021 en dessous de sa marge 2020. Tarkett confirme, comme annoncé en avril, qu'il n'atteindra pas son objectif de moyen terme (au moins 12%) en 2022 et s'attend désormais à un décalage de son atteinte "d'au moins un an".

Obiz, We.Connect, Paragon ID, Altur Investissement, Omer-Decugis,genOway, Streamwide.

JP Morgan débute le suivi du dossier Believe avec un avis à 'surperformance' et un cours cible de 16 euros.

OL Groupe : augmentation de capital auprès de l'effectif professionnel à hauteur de 0,8 ME.

Boostheat : financement obligataire de 5 ME souscrit par des actionnaires de référence.

Delta Drone : tirage d'une tranche d'ORNAN de 1,5 ME de valeur nominale.

ABEO s'associe avec Jinling Sports pour développer ses ventes en Chine.

Voltalia lance la construction de la centrale solaire South Farm.

Covivio acquiert un portefeuille de 552 logements à Berlin pour 130 ME.

GTT choisi par Seaspan, SHI et ZIM.

DBT : plusieurs contrats de bornes de recharge rapide.