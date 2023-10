Ouverture Paris : un rebond bien trop faible sur le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rebond du marché parisien est bien trop faible en ce début de séance pour crédibiliser un changement de tendance (+0,05% à 6.820 points), alors que le CAC 40 a abandonné 3,04% lors des trois dernières séances et même 10,09% depuis son plus haut annuel du mois d'avril dernier. Vendredi en clôture il préservait malgré tout un gain de 5,29% depuis le 1er janvier.

Le rendez-vous de la semaine est fixé à jeudi avec la BCE qui devrait opter pour le statu quo sur ses taux mais son discours sur l'évolution future de sa politique monétaire sera suivi avec attention. C'est la question qui anime les investisseurs depuis des semaines... Au programme aussi, la publication, toujours jeudi, de la première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre et celle, vendredi, des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour septembre, deux indicateurs déterminants avant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale le 1er novembre.

WALL STREET

La cote américaine a poursuivi son mouvement de correction vendredi après les derniers commentaires de Jerome Powell le patron de la Fed. La tendance demeure donc lourde, le S&P 500 abandonnant encore 1,26% à 4.224 pts, le Dow Jones -0,86% à 33.127 pts et le Nasdaq a cédé 1,53% à 12.983 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0574$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 91,48 $. L'once d'or se traite 1.976 $.

VALEURS EN HAUSSE

Adocia (+8,60% à 7,69 Euros) : annonce des résultats positifs d'une série de 3 études clinique menées avec BioChaperone Combo, une combinaison innovante d'insulines lente et rapide, développée par Adocia, pour les personnes diabétiques de type 2. Dans ces essais, BC Combo a démontré son potentiel à réduire les risques d'hyperglycémie et d'hypoglycémie, ainsi qu'à améliorer le contrôle de la glycémie, par rapport aux insulines courantes, auxquels il était comparé.

VALEURS EN BAISSE

Sanofi (-0,15% à 98,66 Euros) : les résultats positifs d'un essai de phase III ont permis de démontrer que le profil d'efficacité et de sécurité de Dupixent(R) (dupilumab), administré pendant une durée d'un an (52 semaines) à des enfants âgés de 1 à 11 ans atteints d'oesophagite à éosinophiles, est resté constant. Ces résultats représentent la première analyse des données à long terme relatives à cette tranche d'âge et feront l'objet d'une communication de dernière heure le 25 octobre, dans le cadre du Congrès scientifique 2023 de l'American College of Gastroenterology.

Ipsen (-0,70% à 112,80 Euros) annonce que le Comité des médicaments orphelins (Committee for Orphan Medicinal Products ou COMP) de l'Agence européenne des médicaments (AEM) a confirmé son avis négatif, recommandant de ne pas maintenir la désignation orpheline de Bylvay (odévixibat) dans le syndrome d'Alagille (SAG), malgré un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) reçu en juillet 2023. La désignation de médicament orphelin a une forte influence sur les mécanismes de remboursement et l'accès des patients aux médicaments dans certains pays de l'Union européenne.

Icade (-0,15% à 28,64 Euros) confirme au 30 septembre la résilience des indicateurs opérationnels dans des marchés sous pression. Foncière Tertiaire : Les revenus locatifs sont de 272 ME, quasiment stables dans un contexte de fortes cessions 2022, soit une hausse de +2,5% des revenus à périmètre constant. 151.000 m(2) de signatures et de renouvellements sur les 9 premiers mois de l'année 2023 ont été réalisés, +50% par rapport à juin 2023, dont 50.000 m(2) sur le parc de Rungis et plus de 31.000 m(2) sur Nanterre. Promotion : Chiffre d'affaires économique de 844 ME, +5,4%. Le Volume de réservations de logements est de 2.570 lots (-22%) dans un marché résidentiel en repli de 35%, avec une baisse contenue en valeur de -12% en 2023 YTD et une hausse du chiffre d'affaires de l'activité tertiaire notamment grâce à l'opération Taitbout. La Trésorerie disponible à fin septembre était de 1,25 MdE, placé à des conditions attractives (taux de placement moyen de 3,20% depuis le 1er janvier). Le Cash-flow net courant Groupe pro forma par action 2023 est attendu entre 2,95 et 3,05 euros, incluant l'effet des cessions 2023.

Carmila (-1,95% à 13,08 Euros) annonce des loyers nets à périmètre constant en hausse de 4,2% par rapport aux 9 premiers mois 2022 avec une confirmation du résultat récurrent par action attendu à 1,57 euro en 2023, soit une croissance organique du résultat récurrent de +8%. Le chiffres d'affaires des commerçants sur 9 mois est ressorti en hausse de 6% et la fréquentation s'est inscrite en progression de 3% par rapport aux 9 premiers mois 2022, avec le maintien d'une commercialisation dynamique : 602 baux signés sur les 9 premiers mois, réversion positive (+0,3%). Taux d'occupation financier à 96% (stable par rapport à fin septembre 2022).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

RBC Capital reste à 'performance sectorielle' sur la Société Générale avec un objectif ramené de 32 à 30 euros. Barclays reste à 'pondération en ligne' sur Bouygues avec une cible qui passe à 37,50 euros. Stifel reste à l'achat sur L'Oréal et ramène son objectif de cours de 480 à 450 euros.

Goldman Sachs maintient sa recommandation sur la FDJ à la vente en abaissant son objectif à 30,50 euros et reste à l'achat sur Edenred avec un objectif ajusté de 69 à 65 euros.

BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de 'surperformance' sur Stedim avec un objectif ramené de 300 à 235 euros et reste 'neutre' sur Tikehau capital avec un objectif ajusté de 22 à 21 euros. JP Morgan reste 'neutre' sur Covivio avec un objectif ramené de 60 à 55 euros.

AlphaValue est toujours à l'achat sur Forvia avec un objectif réhaussé de 40,20 à 40,50 euros.

INFOS MARCHE

Téléperformance : l'offre sur Majorel sera rouverte ce lundi 23 octobre

Gaussin : importante dilution de l'actionnariat au menu l'Assemblée générale

Boiron : transfert du bloc majoritaire à Boiron Développement ; OPAS en vue

Eurofins Scientific annonce son intention de lancer un nouveau programme de rachat d'actions

EN BREF

TotalEnergies : avec Corio et Rise pour le projet éolien offshore au large de New York

Alstom : livre le RAPIDX en Inde