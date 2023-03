Ouverture Paris : un nouveau record pour le CAC 40. Les 7.400 points en vue ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En hausse depuis l'ouverture, le CAC 40 a inscrit un nouveau record absolu à 7 390,31 points, soit 3 points de mieux que le précédent record de 7.387,29 points en date du 12 février. Il évolue légèrement en dessous de ce niveau à l'approche de 9h30.

Les marchés, toujours optimistes, attendent Jerome Powell, qui doit s'exprimer mardi et mercredi devant le Congrès sur la politique monétaire de la banque centrale, tandis que Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a réaffirmé samedi que si le marché de l'emploi restait tendu et l'inflation élevée, les taux d'intérêt devraient encore monter et demeurer haut pendant longtemps.

La séance du jour sera marquée par les données sur les ventes au détail en janvier dans la zone euro où un redressement est attendu en rythme mensuel, après la contraction de 2,7% le mois précédent.

WALL STREET

Wall Street termine la semaine sur de bonnes bases, avec des indices nettement inscrits dans un mouvement positif. La place américaine poursuit le rebond initié jeudi, à la diffusion des indicateurs de services américains.

Ainsi, le S&P 500 bondit de +1,61% à 4.045 pts. Le Dow Jones est bien ferme, avec un gain de +1,17% à 33.390 pts. Le Nasdaq s'envole de 1,97% à 11.689 pts.

L'indice Markit PMI composite américain final du mois de février 2023 s'est établi à 50,1 (50,2 de consensus de place selon FactSet). L'indicateur des services est ressorti à 50,6 (50,5 de consensu)s.

L'indice ISM américain des services du mois de février 2023 est ressorti à 55,1, contre 54,5 de consensus de marché. Il signale donc la poursuite d'une forte expansion dans les services aux USA. L'indice des prix rattaché à cet ISM a décliné de 2,2 points de pourcentage en comparaison du mois antérieur, à 65,6.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes industrielles. (16h00)

- Commandes de biens durables finales. (16h00)

Europe :

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0651 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,18 $. L'once d'or se traite 1.856 $.

VALEURS EN HAUSSE

TotalEnergies (+0,60% à 59,36 Euros) annonce l'acquisition de Polska Grupa Biogazowa (PGB), le principal producteur polonais de biogaz, et d'autre part un portefeuille de projets solaires en développement, d'une capacité de 200 mégawatts (MW). PGB est une entreprise employant 130 personnes dans neuf régions de Pologne dont le principal domaine d'activité est la production d'électricité et de chaleur renouvelables à partir de biogaz issu de déchets organiques. Elle possède et opère 17 unités en production et une en construction, pour une capacité totale de 166 GWh par an de production d'électricité1. Le portefeuille de PGB comprend aussi 23 projets en développement.

Orpea (+0,60% à 2,49 Euros) annonce la poursuite dans le calendrier prévu de sa restructuration financière et "se félicite d'une convergence de ses principaux partenaires bancaires sur les principes de l'accord relatif à la mise en place d'un financement complémentaire et à l'aménagement de la documentation de financement de juin 2022". Ces partenaires bancaires participeraient à la mise en place de ce financement complémentaire et à l'aménagement de la documentation de financement de juin 2022 uniquement dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan proposé, comme la loi le prévoit, par la Société et destiné en particulier à ce que le groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations comprenant CNP Assurances, MAIF et MACSF, détienne 50,2% du capital de la Société.

VALEURS EN BAISSE

Eramet (-4,50% à 108,70 Euros) : en tête des plus fortes baisses sur le SRD ce matin.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays repasse de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur Accor en ciblant un cours de 36 euros.

Berenberg est à l'achat sur Scor avec un objectif réhaussé à 30 euros.

AlphaValue accumule Vallourec avec une cible revue de 16,30 à 17,60 euros.

HSBC repasse de 'conserver' à 'acheter' sur LVMH en ciblant un cours de 999 euros.

INFOS MARCHÉS

Nicox : le fonds Armistice Capital Master Fund précise ses positions

EN BREF

Elior : Signature du protocole d'acquisition de Derichebourg Multiservices et du traité d'apport

Carmat : première expérience clinique américaine publiée

Advicenne annonce le lancement de Sibnayal au Danemark

Hoffmann Green Cement : brevet en Chine pour le ciment H-EVA à base d'argile