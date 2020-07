Ouverture Paris : un CAC40 sans direction

LA TENDANCE

Le CAC40 se retrouve sans direction dans les premiers échanges du jour, reculant de 0,15% à 5.075 points, après une ouverture pourtant positive.

Les investisseurs conservent une once de doute, dans la foulée du recul d'hier, alors que les tensions entre Washington et Pékin demeurent vives. Selon une source évoqué par l'agence de presse Reuters, la présidence Trump pourrait décider d'interdire à tous les membres du Parti communiste chinois d'entrer aux Etats-Unis.

Une nouvelle mesure qui mettrait de l'huile sur le feu de la relation entre les deux premières puissances économiques mondiales et qui fait suite aux décisions de Pékin sur le territoire de Hong-Kong. Hier déjà, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait indiqué que les USA devraient restreindre les visas pour certains employés d'entreprises technologiques chinoises, dont Huawei, qui faciliteraient les violations des droits humains.

Côté sanitaire, le tableau demeure sombre et même continue de s'assombrir ! Puisqu'au moins 70.000 nouveaux cas de contaminations au coronavirus ont été recensés aux Etats-Unis au cours des 24 dernières heures, nouveau record pour le pays depuis le début de l'épidémie, laquelle approche les 590.000 morts à travers le monde.

WALL STREET

En clôture de marché, la Bourse américaine consolide prudemment. Le S&P500 perd 0,34% à 3.215 pts et le Nasdaq recule de 0,73% à 10.473 pts. Le DJIA cède 0,5% à 26.734 pts. Le baril de brut WTI régresse de 0,44% à 40,74$, alors que les opérateurs se montrent prudents, s'inquiétant notamment de la teneur des résultats financiers trimestriels des entreprises cotées, des tensions sino-américaines ou encore de la pandémie de coronavirus qui continue de progresser aux Etats-Unis...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (10h30)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.799$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1383$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 43,25$.

VALEURS EN HAUSSE

STMicroelectronics (+2,10% à 26,11 Euros) a signé deux accords de fusion/acquisition (M&A) portant sur l'acquisition de la totalité du capital social de la société BeSpoon, spécialiste de la technologie de transmission en bande ultra-large (Ultra Wide Band - UWB), et des actifs de Riot Micro spécialisée en connectivité cellulaire dédiée aux objets connectés (CAT-M et NB-IoT).

Vranken-Pommery Monopole (+1,50% à 13,50 Euros) : le chiffre d'affaires consolidé du groupe du 1er semestre 2020 de s'établit à 64,3 ME, en retrait de 26,1%. Les ventes à la clientèle, contributrices des marges, reculent quant à elles de seulement 22,7% à 63,7 ME.

Groupe Open (+9,40% à 10,40 Euros) : le chiffre d'affaires de ressort en baisse de 5,4% à 147,9 ME. Cette décroissance est due principalement à la baisse du taux d'occupation et de l'effectif productif interne (3.180 collaborateurs à fin juin 2020 contre 3 250 à fin décembre 2019), impacts directs de la crise sanitaire.

VALEURS EN BAISSE

Boiron (-9,60% à 35,75 Euros) : Le chiffre d'affaires du 2è trimestre est en recul de -14,5% par rapport à 2019. Il s'établit à 96,99 ME. Dans un contexte déjà fragilisé, la baisse des ventes en France s'est accentuée (-21,2% contre -12,7% au 1er trimestre) suite à la diminution des consultations médicales et de la fréquentation des pharmacies due à la crise sanitaire. Celle-ci a eu des conséquences contrastées selon les différents pays : les ventes en Europe sont en recul de 28,2%, principalement en Russie et en Italie, alors qu'elles ont progressé de 23,5% en Amérique du Nord.

Vinci (-1,40% à 82,36 Euros) : Les restrictions aux déplacements instaurées dans de nombreux pays (confinements des populations, fermetures de frontières, mises en quarantaine) ont entraîné un quasi-arrêt de l'activité des aéroports du réseau au 2ème trimestre 2020. Le trafic a ainsi baissé de près de 98% en avril et mai par rapport à la même période de l'année précédente. L'assouplissement récent puis la levée progressive des restrictions ont permis d'amorcer un redémarrage du trafic passagers, mais celui-ci reste encore limité (baisse de 94,1% en juin 2020 par rapport à juin 2019).

Pierre & Vacances (-1% à 15,55 Euros) : le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2019/2020 s'élève à 85,1 millions d'euros (50,7 millions d'euros pour les activités touristiques et 34,3 millions d'euros pour les activités immobilières).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Heineken en ciblant un cours de 85 euros.

INFOS MARCHES

Valbiotis ouvre son capital à Amiral Gestion à 4,50 Euros.

Voyageurs du Monde : Bpifrance entre au capital de la holding du groupe.

Medicrea : reprise de cotation, après l'OPA de Medtronic.

Global Ecopower : suspension de cotation.

EN BREF

Drone Volt : nouvelle commande américaine.

Gaussin : octroi d'une licence exclusive à Al Attiya Motors.

Fleury Michon conteste la décision de l'Autorité de la Concurrence.

Damartex renforce sa capacité financière.

Marie Brizard Wine & Spirits : signature d'un accord avec United Beverages S.A. pour l'acquisition de MBWS Polska.