Ouverture Paris : un CAC40 plus hésitant

(Boursier.com) — Après des débuts dans le vert, le CAC40 s'oriente vers son point d'équilibre à 9h30, proche des 6.630 points. Les records enregistrés à Wall Street, pour le Nasdaq comme pour le S&P 500, plaidaient en faveur de la hausse à Paris à l'ouverture. Elle aura été de courte durée. Il faut dire que le CAC40 affiche déjà un gain de 20% depuis le 1er janvier, contre "seulement" 11% pour le Nasdaq.

Les investisseurs ont apprécié hier l'annonce, par Joe Biden, de la conclusion d'un accord bipartite au Sénat sur un plan de 1.200 milliards de dollars sur huit ans pour rénover les infrastructures et contribuer à stimuler l'économie américaine, obtenant une avancée majeure sur l'un de ses principaux objectifs politiques.

L'inflation, qui taraude toutefois les investisseurs depuis plusieurs mois, demeure présente dans les esprits et le marché ne manquera pas de suivre avec attention, à la mi-journée, les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui incluent l'indice des prix "core PCE", le baromètre de l'inflation privilégié par la Fed...

La Bourse de New York a progressé jeudi, malgré des statistiques mitigées sur l'emploi, soutenue par l'annonce d'un accord bipartisan sur le plan de rénovation des infrastructures aux Etats-Unis, voulu par le président Joe Biden. Le Nasdaq comme le S&P 500 ont fini sur des niveaux record. Le pétrole est resté sur ses plus hauts niveaux depuis plus de deux ans, tandis que la croissance du PIB du 1er trimestre a été confirmée en hausse de 6,4% aux Etats-Unis en rythme annuel.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,95% à 34.196 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,58% à 4.266 pts, un nouveau sommet historique. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 0,69% à 14.369 pts, signant son 3e record d'affilée en clôture.

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1942 ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,76$. L'once d'or se traite 1.779$.

Air France-KLM (+1,10% à 4,40 Euros) a placé une émission d'obligations senior pour un total de 800 millions d'euros en deux tranches... La première tranche obligataire est d'un montant de 300 ME, d'une maturité de 3 ans et assortie d'un coupon de 3% par an. La seconde tranche d'obligations est d'un montant de 500 ME, d'une maturité de 5 ans et assortie d'un coupon de 3,875% par an. Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer le remboursement de la dette de marché de la société et graduellement, une partie de l'aide d'Etat attribuée en mai 2020.

EssilorLuxottica (-0,05% à 155,32 Euros) envisage d'engager une procédure judiciaire contre le néerlandais GrandVision après la décision d'un tribunal néerlandais qui a donné raison, lundi, au groupe franco-italien dans le différend qui oppose les deux groupes lunettiers, selon des sources citées jeudi soir par l'agence 'Reuters'.

Sanofi (-0,35% à 87,29 Euros) : La Commission européenne (CE) a approuvé l'inhibiteur de PD-1 Libtayo (cemiplimab) de Sanofi et Regeneron pour le traitement du carcinome basocellulaire (CBC) métastatique ou localement avancé de l'adulte dont la maladie a progressé ou qui présente une intolérance à un inhibiteur de la voie Hedgehog. Le carcinome basocellulaire, qui représente plus de 80% de tous les diagnostics de cancer non-mélanome, est le cancer de la peau le plus fréquent dans le monde et son incidence augmente dans tous les pays européens. Bien que la grande majorité des carcinomes basocellulaires soient diagnostiqués tôt et traités avec succès par chirurgie ou radiothérapie, une petite proportion des tumeurs peut évoluer au stade avancé et pénétrer plus profondément dans les tissus (stade localement avancé) ou se propager à d'autres organes (forme métastatique), ce qui les rend plus difficiles à traiter.

Vallourec (-5,80% à 8,47 Euros) SA rencontre un beau succès pour son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. La société a ainsi pu émettre 52.954.807 actions ordinaires nouvelles au prix de souscription de 5,66 euros par action, représentant un montant de 300 ME.

Sopra Steria Group (-0,50% à 163,10 Euros) annonce le projet d'acquisition en Norvège de Labs, société de conseil spécialisée dans l'expérience utilisateur digitale. Cette société est installée à Bergen, la 2e ville la plus importante en Norvège. Elle emploie une cinquantaine de consultants spécialisés dans les services digitaux de transformation de l'expérience client.

Pierre et Vacances (-0,20% à 11,48 Euros) : une première Tranche de financement d'un montant de 175 millions d'euros a été mise à la disposition de Center Parcs Europe NV, filiale à 100% de Pierre et Vacances SA, le 24 juin. En contrepartie de la libération de cette 1ère Tranche, diverses sûretés ont été octroyées par le Groupe afin de garantir son remboursement ainsi que celui d'anciennes dettes de certains créanciers participant au Nouveau Financement à hauteur d'un montant total maximum de 125 ME.

Signaux Girod, Hôtel Le Majestic, Société Fermière du Casino Municipal de Cannes, EuropaCorp, Focus Home Interactive, Ecomiam, Plastivaloire

AlphaValue repasse à 'alléger' sur Arkema avec un cours cible ajusté à 100 euros.

Goldman Sachs repasse à l'achat sur Nokia en ciblant 5,40 euros et reste acheteur sur Puma avec un objectif qui grimpe à 114 euros.

Rubis devient le 2e actionnaire de HDF Energy.

Atari veut radier ses SDRs du Nasdaq First North Growth à Stockholm.

GECI International : lance une OCA.

Genfit obtient un PGE de 11 ME.

Agripower lance son offre de méthanisation individuelle par voie sèche.

Lectra : acquisition de Neteven.

Alchimie : partenariat stratégique avec Altice.

Transgene : inclusion du 1er patient dans l'essai de Phase II de TG4001.

Air Liquide finalise l'acquisition des 16 unités de Sasol pour 480 ME.

Korian va racheter le Centre de Psychothérapie d'Osny.