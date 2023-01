Ouverture Paris : tout bon pour STMicroelectronics, Elior en souffrance

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a frôlé les 7.100 points ce matin à 7 099,36 points, dans un début de séance clairement dans le vert, puisque l'indice parisien progresse de 0,75% environ. La hausse repart donc de plus belle, après le léger recul d'hier (-0,09%), seulement la 4ème séance de baisse sur les 18 de ce début d'année 2023. Le CAC 40 demeure à environ 300 points seulement de son record historique en séance à 7 384,86 points.

La séance du jour est animée par une nouvelle pluie de résultats, dont ceux, ce matin, d'Elior et STMicroelectronics, avec des conséquences totalement opposées pour les deux titres. LVMH se pliera à l'exercice ce soir.

Côté statistiques économiques, les investisseurs attendent la mi-journée et la première estimation du PIB américain au quatrième trimestre qui devrait montrer un ralentissement de la croissance en rythme annualisé.

WALL STREET

Wall Street était en mode consolidation mardi après sa récente phase de rebond. Le S&P 500 recule de 0,07% à 4.016 pts, mais le Dow Jones progresse de 0,31% à 33.733 pts, tandis que le Nasdaq perd 0,27% à 11.334 pts. La tendance est donc à la pause, après deux jours de rallye des valeurs technologiques et à l'approche d'une nouvelle série de trimestriels.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Stocks et ventes de grossistes. (14h30)

- PIB du quatrième trimestre (première estimation préliminaire). (14h30)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0910 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,18 $. L'once d'or se traite 1.941$.

VALEURS EN HAUSSE

STMicroelectronics (+8,30% à 42,72 Euros) annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022. Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires net ressort à 4,42 milliards de dollars, la marge brute à 47,5%, la marge d'exploitation à 29,1% et le résultat net à 1,25 milliard de dollars, soit 1,32 dollar par action après dilution. Sur l'exercice 2022, le chiffre d'affaires net s'établit à 16,13 milliards de dollars, la marge brute à 47,3%, la marge d'exploitation à 27,5% et le résultat net à 3,96 milliards de dollars.

Aramis (+3,60% à 4,30 Euros) publie son Chiffre d'affaires au 31 décembre 2022, 1er trimestre de l'exercice clos au 30 septembre 2023, de 439,3 millions d'euros, en hausse de 10,8% en données publiées, et de 2,5% sur le périmètre historique hors acquisitions réalisées fin 2022 en Autriche et en Italie.

VALEURS EN BAISSE

SES-imagotag (-3,60% à 113,60 Euros) La croissance de s'est accélérée au second semestre pour atteindre 333,2 MEUR, un taux de croissance de +51%, en hausse de 10 points par rapport à la croissance du S1. Les ventes d'EEG ont notamment bénéficié de l'impact de l'inflation qui pousse les commerçants à se digitaliser. Au total sur l'année, le chiffre d'affaires a atteint 619,1 MEUR, soit une progression de +46.4%, pour arriver au niveau de ventes annuels le plus élevé dans l 'histoire de SES-imagotag. Cette forte croissance a été tirée notamment par l'Europe et l'Amérique du Nord.

Elior (-6,30% à 3,62 Euros) dévoile un chiffre d'affaires trimestriel de 1 225 MEUR, en croissance organique de +11,7 % par rapport au 1er trimestre 2021-2022, bénéficiant toujours d'un effet de rattrapage Covid (Omicron). Le dynamisme commercial demeure soutenu : le développement contribue à la croissance organique à hauteur de 10 points sur les 11,7. Le taux de rétention au 31 décembre 2022 ressort à 92,6% en excluant les sorties volontaires de contrats (91,5 % en les intégrant), contre 91,3 % au 31 décembre 2021.

Getlink (-1% à 15,71 Euros) a publié un chiffre d'affaires historique en 2022, dans le sillage de la reprise des déplacements entre la France et la Grande-Bretagne et de la mise en service d'ElecLink, qui permet les échanges d'électricité entre les deux pays. L'opérateur du tunnel sous la Manche a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires consolidé de 1,606 milliard d'euros, en hausse de 107% à taux de change constant. Sur la période allant d'octobre à décembre, le chiffre d'affaires a même grimpé de 152% en rythme annuel pour s'établir à 562,70 millions d'euros.

Maisons du Monde (-3,10% à 12 Euros) : Au 4e trimestre 2022, la GMV Groupe a atteint un total de 389,1 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de +2% vs le 4e trimestre 2021 (+7% vs le 4e trimestre 2019) dont 37 ME pour la GMV de la Marketplace. Les ventes Groupe se sont élevées à 358 ME, en baisse de -3% vs T4 2021 (-2% vs le 4e trimestre 2019).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GenSight Biologics, Omer-Decugis, Algreen, Sword Group, Highco, Voltalia, Visiativ, Aubay, GEA, Bio-UV, Invibes, Groupe Crit, Soitec, Infotel, Visiomed

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- Berenberg revalorise Valeo de 22 à 24 euros ('achat').

- Berenberg ajuste la mire sur Forvia de 26 à 24 euros ('achat').

- Greensome Finance coupe son objectif sur Invibes de 18,7 à 9,43 euros ('achat').

- Invest Securities rehausse le curseur sur Alstom de 30,7 à 32 euros.

- Invest Securities revalorise Visiativ de 28 à 34 euros ('achat').

INFOS MARCHÉS

Pharnext : nouvelle émission obligataire de 1 ME

Navya : ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

EN BREF

i2S finalise l'acquisition de TWIGA

Lhyfe : un pipeline commercial de 9,8GW à fin 2022

Sanofi : l'efanesoctocog alpha a atteint son critère d'évaluation primaire

EDF : finalise la cession de sa participation dans la centrale CCGT de Sloe aux Pays-Bas

Legrand se désengage de Russie