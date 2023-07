Ouverture Paris : tout bon pour Safran, BNP Paribas ou Saint-Gobain; Teleperformance et Nexity sanctionnés

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La pluie de résultats tombés depuis la clôture d'hier soir se traduit par un marché globalement en hausse ce matin, puisque le CAC 40 avance de 0,80% à 7.370 points, reprenant ainsi une partie du terrain perdu hier (-1,35%).

La Fed a décidé, comme attendu, mercredi soir de relever les taux des fonds fédéraux d'un quart de point, dans une fourchette de 5,25%-5,50%, le niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2007-2009. Son président, Jerome Powell, a en outre laissé entrouverte la porte à une nouvelle hausse du coût du crédit en septembre, disant toutefois que cela dépendrait des données... A ce titre ,la publication à 14h30 de la première estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre sera importante.

Le marché attend également les décisions de la Banque centrale européenne qui pourrait, elle aussi, opter pour un relèvement de ses taux directeurs de 25 points de base, sans pour autant signaler la fin de la remontée du loyer de l'argent.

En attendant ce sont donc les résultats semestriels qui sont au coeur des attentions. Safran et BNP Paribas ou Saint-Gobain ont publié des résultats solides et sont logiquement recherchés. A l'inverse, les avertissements d'Eramet, Teleperformance et Nexity sont sanctionnés...

WALL STREET

Wall Street était hésitant en clôture ce mercredi, après le relèvement sans surprise des taux de la Fed de 0,25 pt et des commentaires de son patron jugés un peu moins lisibles que prévu... Côté valeurs, Microsoft et Snap ont déçu, mais Alphabet et Boeing ont convaincu !... La prudence était malgré tout de mise en clôture : Le S&P 500 perd 0,02% à 4.566 pts. Le Dow Jones gagne 0,23% à 35.520 pts, mais le Nasdaq régresse de 0,12% à 14.127 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Commandes de biens durables. (14h30)

- PIB américain du deuxième trimestre (première estimation). (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

La parité euro / dollar atteint 1,1093 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,64 $. L'once d'or se traite 1.976 $.

VALEURS EN HAUSSE

BNP Paribas (+2,50% à 59,57 Euros) : Le résultat net part de la banque s'élève à 2 810 millions d'euros au second trimestre 2023. Il s'établissait au second trimestre 2022 à 3 093 millions d'euros (2 957 millions d'euros hors le résultat des activités destinées à être cédées). Hors l'impact des éléments exceptionnels il progresse de 16,4%. La croissance organique du Groupe compense au second trimestre 2023 les effets de la cession de Bank of the West. Le résultat net distribuable, qui sert de base au calcul du montant distribué aux actionnaires s'établit à 3 260 millions d'euros au second trimestre 2023, soit un bénéfice net par action de 4,72 euros au premier semestre 2023, en croissance de 16,8% par rapport au premier semestre 2022. Le produit net bancaire s'établit à 11 363 millions d'euros (11 536 millions d'euros au second trimestre 2022). Il enregistre l'impact extraordinaire négatif de -430 millions d'euros lié aux changements de modalités sur le TLTRO décidés par la Banque Centrale Européenne au quatrième trimestre 2022 (exclus du résultat distribuable du second trimestre 2023) et l'impact exceptionnel de -125 millions d'euros de provisions pour litiges. Hors ces impacts, le produit net bancaire augmente de 3,3% par rapport au deuxième trimestre 2022.

Safran (+1,50% à 147,42 Euros) annonce relever ses objectifs annuels après avoir publié jeudi des bénéfices en nette hausse au premier semestre soutenus par une forte demande en pièces de rechange sur fond de reprise du trafic aérien depuis la fin de la pandémie. Le groupe a publié ainsi un résultat opérationnel courant de 1,397 milliard d'euros, en hausse de 33%, rapporté à un chiffre d'affaires de 10,945 milliards d'euros, en progression de 28%, au premier semestre. Safran relève au passage ses perspectives annuelles de résultat opérationnel courant et de cash-flow libre. Le groupe prévoit désormais un résultat opérationnel courant d'environ 3,1 milliards d'euros pour l'année et une génération de cash-flow libre d'au moins 2,7 milliards d'euros. Au premier semestre, le cash-flow libre est ressorti à 1,46 milliard d'euros, profitant du paiement d'acomptes importants, notamment dans le cadre de commandes à l'export pour le Rafale.

Saint-Gobain (+3,90% à 60,83 Euros) : le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de +1,6% par rapport au premier semestre 2022, tiré par les Solutions de Haute Performance, l'Asie-Pacifique et la reprise de l'activité en Amérique du Nord. Le résultat d'exploitation du Groupe atteint un nouveau record au premier semestre 2023 à 2.813 ME, soit une progression de +2,1% à taux de change comparables par rapport au premier semestre 2022. La marge d'exploitation du Groupe progresse à un nouveau plus haut historique de 11,3% au premier semestre 2023, contre 11% au premier semestre 2022... Le résultat net courant ressort à un record historique de 1.821 ME à +0,4%.

Carrefour (+1,50% à 18,24 Euros) : Le chiffre d'affaires est en hausse de +11,2% en comparable au S1 et de +8,2% en données publiées. Au T2, la croissance interne est de +10,3% et +4,1% en données publiées. Sur le semestre, l'EBITDA ressort stable à -0,5% mais en progression de +4% à changes constants. La marge opérationnelle courante est de 1,7% contre 2%. Le résultat net ajusté, part du Groupe, s'améliore de +5,1% à 326 ME contre 310 ME au S1 2022.

Bic (+3,60% à 55,25 Euros) annonce une croissance solide du chiffre d'affaires au 2e trimestre de +9,3% à 638,2 ME. La croissance du chiffre d'affaires est de 7% au 1er semestre à 1.176,90 ME avec des gains de parts de marché dans toutes les régions clés des divisions et une poursuite de la forte dynamique de croissance. La marge d'exploitation ajustée au S1 2023 s'est établie à 14,9% : elle a été affectée par l'inflation des coûts (matières premières et électricité), une absorption moins favorable des coûts fixes et les taux de change, en partie compensée par l'impact favorable résultant des ajustements de prix et du mix.

SEB (+6% à 102,20 Euros) a réalisé au 1er semestre 2023 des ventes de 3.612 ME, en progression interne de 1,3%. Après un début d'année négatif, avec des ventes en baisse de 3,7%, le groupe a enregistré une solide croissance organique de ses ventes au 2e trimestre à +6,8% dans un contexte macroéconomique mondial qui est resté difficile. Le Résultat Opérationnel d'Activité s'est élevé au 1er semestre 2023 à 180 ME avec une marge de 5%, contre 199 ME à fin juin 2022 avec une marge de 5,4%. Le résultat net part du Groupe du 1er semestre s'établit à 76 ME, contre 72 ME à fin juin 2022. Sur l'ensemble de l'exercice, Seb vise désormais une croissance interne d'environ 5% avec une hausse du ROPA d'au moins 10%.

Michelin (+0,45% à 28,82 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires semestriel légèrement supérieur à 14 milliards d'euros, en croissance de 5,9% malgré des marchés Pneu stables pour le Tourisme et en baisse pour le Poids lourd, tirés par les ventes Première monte mais freinés par le déstockage important de la Distribution et des flottes B2B. Les volumes de ventes de pneus baissent ainsi de 3,7% sur la période, reflétant les évolutions des marchés et la priorité donnée par le groupe aux segments créateurs de valeur. Le résultat opérationnel des secteurs augmente de 11,4% par rapport au premier semestre 2022 pour atteindre 1,7 milliard d'euros, la croissance dans les segments à forte valeur ajoutée ayant permis de compenser l'inflation des coûts et la baisse des volumes de ventes. Le résultat net s'établit à 1,22 milliard d'euros, contre 843 ME à fin juin 2022. Malgré un scénario de marchés moins favorable, la guidance 2023 du Groupe est revue à la hausse avec un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants désormais attendu supérieur à 3,4 milliards d'euros (3,2 milliards précédemment) et un cash-flow libre avant acquisitions de plus de 2 milliards (1,6 milliard précédemment).

Orpea (+2,40% à 1,84 Euro) : Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 2.539 ME pour le 1er semestre 2023, correspondant à une croissance d'une année sur l'autre de +10,7%, essentiellement de nature organique. Pour rappel, comme indiqué dans le communiqué de presse publié le 13 juillet dernier, la société anticipe sur l'ensemble de l'année 2023 une moindre croissance du chiffre d'affaires et un décalage substantiel en matière de génération d'EBITDAR, de l'ordre de -15% à -20% par rapport à la prévision d'EBITDAR de 881 MEUR figurant dans le Plan d'Affaires de Novembre 2022 Actualisé communiqué au marché le 12 mai 2023 (soit un EBITDAR 2023 compris entre 705 ME et 750 ME).

JCDecaux (+0,20% à 16,68 Euros) : Le Chiffre d'affaires ajusté est en hausse de +7,5% à 1.585 millions d'euros. Le Chiffre d'affaires organique ajusté monte de 7,8% avec un deuxième trimestre qui a dépassé nos attentes à +10,3%. La Marge opérationnelle ajustée est de 203,1 millions d'euros, en hausse de +10,7% . Le Résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, de 12,5 millions d'euros, ressort en hausse de +170%. Le Résultat net part du groupe est de 37,8 millions d'euros, en hausse de +422,4%. La Capacité d'autofinancement ajusté s'inscrit à 114,3 millions d'euros, en hausse de +41,6%.

Technip Energies (+4,30% à 21,67 Euros) présente un carnet de commande record au premier semestre, aidé notamment par des contrats majeurs, en hausse de 41% en glissement annuel à près de 19 milliards d'euros. Le groupe en profite pour relever sa prévision de marge d'exploitation pour 2023. "Ce montant de commandes record nous assure une excellente visibilité future avec un carnet de commande équivalent à environ trois fois notre chiffre d'affaires annuel", a commenté Arnaud Pieton, le directeur général de Technip Energies. Les prises de commandes du deuxième trimestre sont notamment constituées d'un contrat majeur de gaz naturel liquéfié (GNL) pour le projet North Field South de QatarEnergy et d'un contrat en management de projet auprès d'Aramco. Le groupe Technip Energies s'attend désormais à ce que sa marge opérationnelle récurrente ajustée soit comprise entre 7,0% et 7,5%, contre entre 6,7% et 7,2% précédemment.

VALEURS EN BAISSE

Aperam (-3,40% à 28,22 Euros) : La société a enregistré un bénéfice net de 43 millions d'euros au 2ème trimestre 2023, comparé à un bénéfice net de 132 millions d'euros au 1er trimestre 2023. Pour ce qui est des perspectives, il est prévu que l'EBITDA au 3ème trimestre 2023 diminue par rapport au 2ème trimestre 2023. Il est aussi prévu que la dette financière nette au 3ème trimestre 2023 augmente.

TotalEnergies (-0,30% à 53,69 Eruos) présente des résultats solides dans un environnement favorable quoiqu'en repli sur un an et inférieurs aux attentes des analystes. Sur les trois mois clos fin juin, le géant de l'énergie enregistre un résultat net ajusté de 5 milliards de dollars, en baisse de près de 50%, contre 5,34 Mds$ de consensus 'Bloomberg', pour des revenus de 51,53 Mds$, en retrait de 27% (53,08 Mds$ attendus). Le résultat net atteint 4,09 Mds$ (-28%) tandis que l'Ebitda ajusté recule de 41% à 11,11 Mds$ (11,53 Mds$ de consensus). Le cash-flow des opérations s'effrite de 39% à 9,90 Mds$ (9,78 Mds$ attendus). La production atteint 2,47 millions de barils équivalent pétrole, en retrait de 9,8%.

STMicroélectronics (-0,14% à 51,55 Euros) : Le résultat d'exploitation a augmenté de 14,2 % pour s'établir à 1,15 milliard de dollars, contre 1,00 milliard de dollars au deuxième trimestre 2022. Au deuxième trimestre 2023, les charges d'exploitation nettes ont inclus des éléments non monétaires non récurrents négatifs d'un montant de 34 millions de dollars. La marge d'exploitation de la Société a augmenté de 30 points de base en variation annuelle pour ressortir à 26,5 % du chiffre d'affaires net, contre 26,2 % au deuxième trimestre 2022.Le résultat net et le résultat dilué par action sont ressortis en hausse à respectivement 1,00 milliard de dollars et 1,06 dollar au lieu de respectivement 0,87 milliard de dollars et 0,92 dollar au deuxième trimestre 2022.

Renault (-1,20% à 39,07 Euros) a publié une marge opérationnelle record de 7,6% au premier semestre, en hausse de 3 points de pourcentage sur un an. Le groupe au losange, qui avait relevé fin juin ses prévisions 2023 grâce aux effets bénéfiques de ses nouveaux lancements et des réductions de coûts, a également renoué avec un bénéfice net, part du groupe, de 2,093 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. Un an plus tôt, rappelons que Renault avait publié une perte de 1,357 milliard imputable à l'arrêt de ses activités russes dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Chiffre d'affaires du Groupe sur le semestre est de 26,8 milliards d'euros (+27,3% par rapport au 1er semestre 2022). La profitabilité record se traduit donc par une Marge opérationnelle de 7,6% (+3 points vs S1 2022). Elle atteint 2 milliards d'euros, valeur qui a plus que doublé par rapport au 1er semestre 2022. La Marge opérationnelle de l'Automobile est de 6,2% (+4,1 points vs S1 2022). Elle s'élève à 1,5 milliard d'euros, valeur qui a plus que triplé par rapport au 1er semestre 2022. Le Résultat net ressort à 2,1 milliards d'euros, en hausse de 3,8 milliards d'euros par rapport au 1er semestre 2022.

Air Liquide (-0,85% à 159,58 Euros) : Le chiffre d'affaires s'établit à 13 980 millions d'euros au 1er semestre 2023, en croissance comparable de + 4,9 %. Le chiffre d'affaires publié du Groupe au 1er semestre est en retrait de - 1,6 %, impacté par des effets énergie (- 4,7 %) et de change (- 2,1 %) défavorables, l'effet de périmètre significatif étant légèrement positif à + 0,3 %. Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe atteint 2 481 millions d'euros au 1er semestre 2023. Il augmente de + 8,5 % et de + 13,0 % à données comparables, ce qui est très supérieur à la croissance comparable des ventes de + 4,9 %. La marge opérationnelle (ROC sur chiffre d'affaires) atteint 17,7 %, en forte amélioration de + 80 points de base hors effet énergie. Le résultat net part du Groupe ressort à 1,72 milliard d'euros, en croissance publiée de + 32 %. Le résultat net récurrent est en hausse de + 11,3 % hors effets de change. Le cash flow a progressé de + 13 % hors effets de change. Le bilan est solide avec un ratio dette nette sur capitaux propres de 39,2%. A 10,2 % fin juin, le ROCE récurrent se maintient au-dessus de 10 %, en ligne avec les objectifs d'ADVANCE.

Airbus (-1,50% à 131,10 Euros) a annoncé un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes du marché au deuxième trimestre, tout en confirmant ses objectifs financiers pour l'année, mais en réduisant son objectif de production à une seule cible pour 2026. Sur la période allant d'avril à juin, le chiffre d'affaires est ainsi ressorti en hausse de 24% à 15,9 MdsE. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts s'est établi au deuxième trimestre à 1,84 milliard d'euros, en progression de 34%.

Vicat (-0,70% à 29,85 Euros) : Le résultat d'exploitation s'établit à 161 ME, en hausse de +25,7% en base publiée et de +30,6% à périmètre et change constants. Le résultat net consolidé s'élève à 109 ME au 1er semestre 2023, en hausse de +17,8% à périmètre et change constants et de +24,5% en base publiée par rapport à 2022. Le résultat net part du Groupe progresse de +14% à périmètre et change constants et +20,9% en base publiée, à 94 ME. Les intérêts minoritaires ont progressé de 5 ME au 1er semestre 2023 en lien avec le produit d'impôt différé non récurent résultant de la réorganisation au Brésil.

Eramet (-7% à 82,15 Euros) le chiffre d'affaires corrige de 32% sur le semestre avec un EBITDA ajusté à 339 ME, en fort retrait par rapport à un 1er semestre record en 2022. Cela est le fait de la forte contraction des prix de vente pour l'ensemble des marchés du groupe, des incidents logistiques majeurs au Gabon, désormais résolus, ayant entrainé un net recul des volumes de minerai de manganèse produits et du coût des entrants à des niveaux élevés. La société annonce la mise en place d'un plan de réduction des coûts et de préservation du cash, en complément d'actions de productivité et d'optimisation de la production. Le résultat net part du Groupe est de 98 ME contre 677 ME... L'objectif d'EBITDA ajusté du Groupe est revu à la baisse à près de 900 ME en 2023, y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay.

Teleperformance (-9,70% à 142,75 Euros) a publié un EBITDA courant de 807 millions d'euros, soit un taux de marge d'EBITDA courant de 20,4% en hausse de 30 pbs. Le groupe ajuste ses objectifs financiers annuels 2023 : Croissance du chiffre d'affaires à données comparables hors " contrats Covid" comprise entre +6% et +8%; Objectif de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires confirmé : en hausse de +50 pb pour atteindre 16%.

Tarkett (-1,70% à 11,60 Euros) : L'Ebitda ajusté du 1er semestre s'est élevé à 126,1 millions d'euros, soit 7,8% du chiffre d'affaires, par rapport à 126,2 ME au 1er semestre 2022, soit 8,1% du chiffre d'affaires. La marge d'Ebitda ajusté du 1er semestre affiche un léger retrait (7,8% des ventes contre 8,1% au 1er semestre 2022). L'EBIT s'est élevé à 48,5 ME au 1er semestre 2023 en hausse par rapport à 2022 (44,2 ME). Les ajustements à l'EBIT se sont élevés à 10,7 ME au 1er semestre 2023 par rapport à 11,1 ME au 1er semestre 2022. Le Résultat net du 1er semestre 2023 est de 2,8 ME, soit un bénéfice par action dilué de 0,04 euro.

Nexity (-10% à 16,38 Euros) : le chiffre d'affaires s'établit à 2,043 milliards d'euros, en croissance de +4% par rapport à fin juin 2022. Le résultat net part du Groupe, au 30 juin, s'élève à 9 millions d'euros. La dégradation prolongée de l'environnement économique (poursuite de la hausse des taux, diminution du nombre de prêts accordés par les banques, forte baisse des ventes aux particuliers), le temps long de développement des opérations immobilières (environ 18 mois), conduisent le Groupe à revoir ses objectifs 2023: Un chiffre d'affaires 2023 attendu à 4,3 MdsE (hors international), avec un résultat opérationnel à 250 ME. Priorité à la maîtrise de l'endettement net et de la trésorerie pour préserver l'agilité du Groupe. Dividende versé en 2024 qui reflétera le niveau de résultat net 2023.

SCOR (-5,50% à 27,08 Euros) a dégagé un résultat net de 192 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, contribuant à un résultat net de 502 millions d'euros pour le premier semestre 2023. Les revenus d'assurance sont de 3.930 millions au T2 2023, en hausse de +4,3% par rapport au T2 2022. Le Ratio combiné P&C est de 88,5% (-24,6 pts par rapport au T2 2022). Le Résultat des activités d'assurance L&H repasse à 140 millions, en hausse de +103,7% par rapport au T2 2022. Le Rendement courant des Investissements est de 3,1% (+0,9 pts par rapport au T2 2022).

Spie (-3,20% à 27,44 Euros) annonce sur le semestre écoulé une Production de 4.114 millions d'euros, en hausse de +9,6% par rapport au S1 2022 (+9,8% en organique). La Production au T2 est montée de +8% par rapport au T2 2022 (+8,8% en organique). L'EBITA s'établit à 220 millions d'euros, en hausse de 16,1% par rapport au S1 2022. La Marge d'EBITA est de 5,3%, en hausse de +30 points de base par rapport au S1 2022. Le Résultat net ajusté progresse de +15,1% à 122,3 millions d'euros.

Casino (-0,05% à 3,10 Euros) dévoile des résultats fortement dégradés. Sur les six mois clos fin juin, le distributeur fait état d'un résultat opérationnel courant de -233ME en dégradation de -399 ME sur un an, dont -299 ME sur la France, pour des revenus de 10,96 MdsE (-0,2% en organique). Sur le périmètre France Retail, le chiffre d'affaires est en repli de-2,4% en comparable. Y compris Cdiscount, la variation comparable en France s'établit à -5,7%. L'EBITDA Groupe s'établit à 369 ME, soit une baisse de 52,8% après impact du change et de -51,1% à taux de change constant. Le résultat net est négatif à hauteur de -2,147 MdsE, compte tenu des éléments non cash suivants : dépréciation d'impôts différés actifs en France (-683 ME) et -1,4 MdE de dépréciation de goodwill et marques dont -1,2 MdE en Amérique Latine. La dette financière nette à fin juin atteint 6,1 MdsE, dont 5,5 MdsE en France.

Eurazeo (-2,40% à 60,60 Euros) : Au premier semestre 2023, le résultat net part du Groupe s'établit à 1 797 MEUR. Hors éléments non-récurrents, le résultat net part du Groupe ressort à -42 MEUR. Le Groupe enregistre au premier semestre un gain non-récurrent de 1,9 MdEUR résultant de la différence entre la juste valeur du portefeuille d'investissement du bilan et sa valeur comptable antérieure au 1er janvier 2023. A fin juin 2023, les actifs sous gestion du groupe Eurazeo s'élèvent à 35,2 MdsEUR, en hausse de 3,5% sur 12 mois. Au 30 juin 2023, l'endettement net d'Eurazeo SE s'élève à 426 MEUR, soit un gearing de 5%. La trésorerie brute ressort à 54 MEUR. Eurazeo dispose d'une ligne de crédit syndiquée (RCF) de 1,5 MdEUR, de maturité 2026, tirée à hauteur de 480 MEUR à fin juin 2023. Au premier semestre, le Groupe a acquis 1 476 556 titres pour 94,8 MEUR.

Schneider (-1,10% à 158,44 Euros) annonce un Chiffre d'affaires en croissance organique de +15% au deuxième trimestre, franchissant la barre des 9 milliards d'euros, un record pour un deuxième trimestre. Le groupe souligne la croissance à deux chiffres pour les deux activités, Gestion de l'énergie et Automatismes industriels, ainsi que la croissance à deux chiffres pour les quatre régions, tirées par l'Amérique du Nord et le Reste du monde. Le Chiffre d'affaires du Groupe est de 17,6 milliards d'euros au S1, en croissance organique de +15%. L'EBITA ajusté ressort à 3,2 milliards d'euros au premier semestre, en croissance organique de +29%. La Marge d'EBITA ajusté est de 18%. La Marge d'EBITA ajusté est en croissance organique de +190 points de base. Le Résultat net s'inscrit à 2 milliards d'euros, en hausse de +33% et le résultat net ajusté est de 2 milliards d'euros, en hausse de +13%. Le Cash-flow opérationnel s'inscrit à 2,7 milliards d'euros, en hausse de +4%, Cash-flow libre de 820 millions d'euros, en hausse de +86%. Le Groupe relève son objectif financier 2023 comme suit : Une croissance organique de l'EBITA ajusté 2023 comprise entre +18% et +23% (contre +16% et +21% précédemment). Cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge : Croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +11% et +13% (contre +10% et +13% précédemment). Hausse organique de la marge d'EBITA ajusté comprise entre +120 et +150 points de base (contre +100 et +130 points de base précédemment). Cela implique une marge d'EBITA ajusté comprise entre environ 17,7% et 18% (avec un effet de périmètre comprenant les opérations clôturées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Teract, Solocal, MrBricolage, Groupe CRIT, Synergie, U10, Delta Plus Group, M2i, Prologue, Icape, Voltalia, Coheris, Tour Eiffel, Showroomprivé, Vogo, Oeneo, Visiativ, Veom Group, Cabasse, Wavestone, Selectirente, Axway, Munic, Paragon ID, Infotel, Exail, Mercialys, Innelec, Reworld, Bourse Direct

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste à l'achat sur Airbus en visant un cours de 165 euros.

INFOS MARCHE

BNP Paribas compte bien racheter pour 5 MdsE d'actions en 2023

Transition : feu vert des actionnaires au rapprochement avec Arverne Group

EN BREF

Abionyx Pharma réussit la fabrication d'un deuxième lot d'ApoA-I humaine

Orpea annonce la cession de portefeuilles immobiliers aux Pays-Bas et en Autriche