Ouverture Paris : tout bon pour Hermès, L'Oréal plonge !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Hermès et L'Oréal animent le début de séance à Paris! Si la publication de ce matin du 1er est bien accueillie, il n'en va pas de même pour la publication d'hier soir du 2ème. Le grand écart entre une nouveau dépassement des attentes pour Hermès et un chiffre d'affaires sous les attentes des analystes pour L'Oréal avec des ventes, au quatrième trimestre, plus lentes qu'au trimestre précédent. Pour sa part, le CAC 40 cède quelques points (-0,10% à 7.650 points).

Concernant la baisse des taux d'intérêt de la Fed dont la date de début et le rythme continuent de questionner les investisseurs, ces derniers semblent se faire une raison et sont désormais une large majorité à ne plus croire à une baisse lors de la prochaine réunion de la Fed en mars, tandis que les avis sont très partagés pour la suivante du 1er mai...

Les membres de la Fed ont été nombreux à s'exprimer ces dernières heures, avec des interventions d'Adriana Kugler, de Susan Collins, de Thomas Barkin et de Michelle Bowman... La gouverneure Kugler a présenté sa vision optimiste concernant la poursuite de la baisse de l'inflation, tout en soulignant que rien ne pressait pour réduire les taux. Collins, présidente de la Fed de Boston, a estimé quant à elle qu'il était nécessaire d'avoir plus de preuves d'un apaisement de l'inflation avant d'assouplir la politique monétaire. Barkin, président de la Fed de Richmond, a lui aussi jugé qu'il faisait sens d'être patient concernant les taux. La gouverneure Bowman, dans le même esprit, a indiqué qu'il n'était pas encore temps de réduire les taux, tout en reconnaissant la baisse de l'inflation...

Notons que Thomas Barkin qui intervenait encore jeudi sur Bloomberg, maintient que les décideurs monétaires "ont le temps d'être patients concernant le timing de la baisse des taux, alors que la désinflation se confirme et que le marché du travail reste fort"..."Le marché du travail reste très solide et nous sommes très heureux de voir l'inflation baisser, en espérant qu'elle continue de baisser", a déclaré Barkin dans une interview accordée à Bloomberg Television.

WALL STREET

Wall Street a hésité proche de ses sommets jeudi, le S&P 500 prenant 0,06% à 4.997 pts, après un pic furtivement touché à 5.000,40 point avant la clôture, nouveau record historique. Le Dow Jones s'adjuge 0,13% à 38.726 pts, tandis que le Nasdaq avance de 0,24% à 15.793 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0779$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,60$. L'once d'or se traite 2.034 $.

VALEURS EN HAUSSE

Hermès (+4,40% à 2.165 points) fait état d'une hausse plus importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre. Au global, en 2023, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 13.427 ME, en hausse de 21% à taux de change constants et de 16% à taux de change courants par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant s'établit à 5.650 ME, soit 42,1% des ventes. Le résultat net part du groupe atteint 4.311 ME, en croissance de 28%. Au quatrième trimestre 2023, les ventes atteignent 3.364 ME, en progression de 18% à taux de change constants et de 13% à taux de change courants, en dépit de la base de comparaison particulièrement élevée en Amérique et en Asie. Le groupe poursuit la tendance enregistrée au troisième trimestre grâce à une activité soutenue.

Akwel (+2,65% à 16,98 Euros) a enregistré un chiffre d'affaires de 267,4 ME au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023, soit une progression de +9,4% à périmètre et taux de change constants. Cette bonne performance trimestrielle permet à la société de clôturer l'année 2023 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1.066,4 ME, en hausse de +7,9% par rapport à 2022, et de retrouver un niveau d'activité proche de 2019, dernier exercice précédant la crise sanitaire mondiale. À périmètre et taux de change constants, la hausse de chiffre d'affaires annuel est de +9,6%, conforme aux anticipations communiquées par le groupe lors de la publication de ses résultats semestriels.

Claranova (+5,30% à 2,55 Euros) réalise un bon 1er semestre sur l'exercice 2023-2024 (juillet-décembre 2023) avec un chiffre d'affaires de 301 millions d'euros (+1% à taux de change constants) porté par la bonne performance des activités sur le 2e trimestre, en dépit des variations défavorables des taux de change (-4% à taux de change réels).

Guerbet (+9,20% à 25,60 Euros) a publié un chiffre d'affaires 2023 de 785,7 millions d'euros, en progression de 4,3% par rapport à 2022. L'activité à taux de change constant s'établit en hausse de 6,4% sur l'année. Parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés cette performance a été alimentée à la fois par une hausse des volumes et des effets prix positifs.

Viel & Cie (+0,25% à 8,30 Euros) enregistre une forte croissance de son activité en 2023 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1 077,6 millions d'euros, en hausse de 8,9% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires s'élève à 1 109,2 millions d'euros et affiche une hausse de 12,1%. Au 4ème trimestre, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 272,7 millions d'euros en croissance de 10,5% à cours de change courants et à 283,5 millions d'euros en hausse de 14,9% à cours de change constants par rapport au 4ième trimestre 2022.

Ubisoft (+12% à 22,42 Euros) a présenté un chiffre d'affaires de 606,4 ME pour le troisième trimestre de son exercice 2023-2024, en baisse de 21,5% (19,5 % à taux de change constants) sur un an. Le chiffre d'affaires IFRS 15 des neuf premiers mois 2023-2024 s'élève à 1.442,5 ME, en baisse de 4,1% (1,9 % à taux de change constants). Le net bookings du troisième trimestre 2023-2024 s'élève à 626,2 ME, légèrement supérieur à l'objectif du Groupe d'environ 610 ME et en baisse de 13,8 % (11,7 % à taux de change constants). Le net bookings des neuf premiers mois 2023-24 s'élève à 1.448,6 ME, en hausse de 1,6% (3,9 % à taux de change constants).

VALEURS EN BAISSE

X FAB (-16,40% à 7,50 Euros) : Au cours du 4e trimestre 2023, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires total de 237,7 millions de dollars, en hausse de +29% par rapport au 4e trimestre 2022 et de +2% par rapport au 3e trimestre 2023, se situant ainsi dans la fourchette prévisionnelle de 230 à 245 M$. En excluant l'impact négatif de la fraction du chiffre d'affaires reconnu à l'avancement, soit -2 M$, le chiffre d'affaires aurait été de 239,8 M$. Le chiffre d'affaires annuel 2023 de X-FAB s'est élevé à 906,8 M$, en hausse de +23%. L'Ebitda de l'année entière s'est situé dans le haut de la fourchette des 23-27 % prévus et atteint 245,6 M$ avec une marge Ebitda de 27,1%. Ce chiffre est à comparer à une marge Ebitda de 18,2% en 2022. En excluant le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement selon la norme IFRS 15, la marge Ebitda en 2023 aurait été de 26,7%. La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 4e trimestre s'élevaient à 405,7 M$, en hausse de +4% par rapport à la fin du trimestre précédent.

Aperam (-2,60% à 30,01 Euros) présente ses résultats pour le trimestre et l'année se terminant le 31 décembre 2023. Le taux de fréquence en matière de santé et sécurité est de 2,3x en 2023, contre 2,5x en 2022. Les expéditions ressortent à 2.198 milliers de tonnes, en diminution de 5% comparé aux expéditions de 2.309 milliers de tonnes en 2022. L'EBITDA ajusté s'inscrit à 304 ME en 2023, comparé à un EBITDA ajusté de 1.129 ME en 2022. L'EBITDA ajusté est de 55 ME au quatrième trimestre 2023, comparé à 19 ME au troisième trimestre 2023 et 129 ME au quatrième trimestre 2022. Le Bénéfice net s'inscrit à 203 ME en 2023, rapporté à 625 ME en 2022. Le Bénéfice de base par action ressort à 2,81 euros en 2023, comparé à 8,33 euros en 2022. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions s'est élevé à 168 ME en 2023 (345 ME en 2022). La Dette financière nette est de 491 ME au 31 décembre 2023, par rapport à 468 ME au 31 décembre 2022.

L'Oréal (-7,40% à 419,65 Euros) : a publié une hausse de 6,9% de ses ventes au quatrième trimestre 2023, soit une progression plus lente qu'au trimestre précédent, l'activité de "travel retail" continuant de ressentir les effets de la nouvelle réglementation sur le marché parallèle de la revente en Chine. Le chiffre d'affaires a atteint ainsi 10,61 Milliards d'euros au quatrième trimestre, légèrement sous les anticipations situées autour de 10,80 milliards d'euros, selon le consensus de place. La marge d'exploitation de L'Oréal pour 2023 s'est établie à 19,8%, conformément aux attentes du marché, tandis que le chiffre d'affaires s'est inscrit à 41,18 Milliards d'euros (+7,6% en publié et +11% en comparable), ce qui correspond à une nouvelle surperformance d'un marché mondial de la beauté toujours dynamique. Le résultat d'exploitation ressort à 8.143,3 Millions d'euros, le bénéfice net par action à 12,08 euros, en hausse de +7,3%. Le dividende proposé est de 6,60 euros, en progression de 10%. Le Cash-flow opérationnel ressort à 6,1 Milliards d'euros, en hausse de 23,9%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Intrasense, Delta Plus Group, Fill Up Média, Wallix, Grolleau, Lacroix, Agripower, Bogart, Cogelec, Savencia Fromage & Dairy, Assystem, Passat

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La Deutsche Bank reste à l'achat et relève même sa cible sur Ubisoft de 35 à 38 euros. Stifel conserve la valeur avec un objectif ramené de 27 à 26 euros.

Jefferies repasse d'achat à 'conserver' sur Unibail avec un objectif de 78 euros.

INFOS MARCHE

Sensorion lève 50,5 ME via à 0,57 Euro par titre

EN BREF

Casino va céder 25 magasins à Carrefour

Clariane poursuit l'exécution de son plan de refinancement

OL Groupe réalise la cession de l'Olympique Lyonnais Féminin à Michele Kang

Mersen : accélère son développement en Inde