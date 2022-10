Ouverture Paris : tout bon pour GL Events, Verallia et Hermès, plus compliqué pour Klépierre et Fnac-Darty

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Sans grande conviction, le CAC 40 gagne un peu de terrain dans les premiers échanges (+0,20% à 6.050 points). Une tendance quasi stable qui camoufle de forts écarts liés aux publications intervenues depuis hier soir. Du côté des bonnes nouvelles, Hermès, Verallia ou encore GL Events. A l'inverse, malgré un début d'exercice en croissance à deux chiffres, Pernod Ricard voit son titre céder un peu de terrain. Klépierre et Fnac Darty sont aussi dans le rouge.

Le Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale américaine, dont la réunion est prévue les 1er et 2 novembre, a montré que les entreprises américaines étaient plus pessimistes sur les perspectives économiques malgré une légère hausse de l'activité ces dernières semaines. Le livre beige a également souligné que la croissance des prix demeurait élevée, même si un certain ralentissement a été noté dans certains secteurs.

Les marchés tablent sur un relèvement de 75 points de base des taux aux Etats-Unis à l'issue de cette réunion, ce qui serait la quatrième hausse consécutive de cette ampleur, tandis qu'une augmentation de 50 ou de 75 points est également attendue en décembre...

WALL STREET

Wall Street a consolidé son récent rebond ce mercredi, après des résultats solides de Netflix, Procter & Gamble ou ASML. Tesla annoncera après bourse ce soir. Le S&P 500 abandonne 0,67% à 3.695 pts, le Nasdaq reperd 0,85% à 10.680 pts et le Dow Jones recule de 0,33% à 30.423 pts. Le baril de brut WTI remonte de 0,6% à 82,6$, après les plans Biden et alors que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques US a fait ressortir une baisse de 1,7 million de barils des stocks de brut et un repli de 0,1 mb sur l'essence. L'once d'or perd 1% à 1.639$. L'indice dollar avance de 0,5% face à un panier de devises de référence...

ECO ET DEVISES

Le climat des affaires en France est resté stable en octobre. À 102, l'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, reste légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Le consensus était positionné à 101. Cette stabilité du climat des affaires résulte d'évolutions contrastées : par rapport au mois dernier, les perspectives se détériorent légèrement dans les services mais la situation conjoncturelle s'améliore un peu dans les autres secteurs.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9791$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 93,21$. L'once d'or se traite 1.631$.

VALEURS EN HAUSSE

Hermes International (+3,70% à 1355 Euros) dépasse une nouvelle fois largement les attentes du marché. Le groupe de luxe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 3,136 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 32,5% à taux de change courants, et de 24% à taux de change constants, avec une forte dynamique dans tous les métiers. Le consensus tablait sur une croissance de 15,3% à change constants. A fin septembre, les revenus s'élèvent à 8,611 MdsE, (+30% à taux de change courants et +24% à taux de change constants).

Somfy (+0,40% à 98,60 Euros) : Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 1,207 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice, en hausse de 4,7% en termes réels et de 2,8% à données comparables par rapport à l'an dernier sur la même période. Le chiffre d'affaires du 3e trimestre s'établit à 361 millions d'euros, en progression de 3,6% en termes réels.

Verallia (+1,90% à 25,70 Euros) réalise sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 2,518 milliards d'euros (2,022 MdsE sur la même période en 2021), et affiche ainsi une hausse de +24,5% en données publiées. L'impact de l'effet de change est positif à +0,1% sur 9 mois (+2,1 ME), en grande partie lié au renforcement du Real brésilien et des monnaies de l'Europe de l'Est. L'Ebitda ajusté a progressé de +24% sur les 9 mois 2022 (et +24,3% à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 654 ME. L'effet des taux de change a été légèrement négatif de -1,7 ME. Le Groupe relève son objectif d'Ebitda ajusté pour l'année 2022 à un niveau supérieur à 820 ME (entre 750 et 800 ME précédemment).

GL Events (+2,70% à 15,30 Euros) : Au 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'exercice s'établit à 804,8 ME en croissance de 84%, marquant la très forte reprise de l'activité à un niveau quasiment similaire à celui d'avant crise. GL Events poursuit son développement à l'international, en croissance de 92%, malgré un contexte encore difficile en Asie, particulièrement en Chine. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 est en croissance de 23% à 280 ME, soit un niveau supérieur de 10% par rapport à 2019. La société relève ses objectifs avec une croissance supérieure à 55% de son chiffre d'affaires 2022 et un cash-flow opérationnel supérieur à 100 ME...

VALEURS EN BAISSE

Pernod Ricard (-0,60% à 178,75 Euros) : Le chiffre d'affaires pour le T1 de l'exercice 2022/23 s'élève à 3 308 ME, en croissance interne de +11%. Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare : "Notre croissance devrait continuer à être dynamique sur l'exercice 2022/23 avec la poursuite de notre stratégie bénéficiant de l'engagement total de nos équipes à travers le monde." La croissance faciale est de +22%, avec un effet de change très favorable dans l'ensemble, principalement grâce au dollar américain et au yuan chinois, contre l'Euro.

Voltalia (-1,70% à 18,50 Euros) : réitère son objectif d'Ebitda normatif. Il devrait atteindre en 2023 la fourchette de 275 à 300 ME. Voltalia doit présenter aujourd'hui ses nouvelles ambitions 2027. Les revenus de Voltalia sur les 9 premiers mois de 2022 ressortent à 349,5 millions d'euros, en hausse de +39% (+31% à taux de change constants).

Fnac Darty (-1,10% à 30,36 Euros) : Après un 1er semestre en baisse de -1,7%, le chiffre d'affaires au 3e trimestre 2022 ressort à 1,849 milliard d'euros, stable en données publiées et en léger retrait à -1,3% en données comparables par rapport à 2021. Il est notamment impacté par un décalage des soldes par rapport à l'année dernière pour environ -60 points de base. Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 5,277 MdsE sur les 9 premiers mois de l'année, en léger recul de -0,8% en données publiées et -1,6% en données comparables dans un environnement inflationniste croissant.

Klépierre : (-2,15% à 18,88 Euros) : le chiffre d'affaires total des 9 premiers mois de 2022 s'établit à 1,104 milliard d'euros, en hausse de +17,1% par rapport à la même période de l'an dernier. La reprise soutenue de l'activité s'est traduite par une forte augmentation des revenus locatifs reflétant une normalisation de la facturation et une hausse des taux de collecte à laquelle s'ajoute un rebond des revenus variables et des autres revenus. Ainsi, sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus locatifs bruts ont augmenté de +27,4% à périmètre constant pour atteindre 855 ME. De même, les revenus locatifs nets ont progressé de 31,4% à périmètre constant, pour atteindre 734,6 ME. Ce montant inclut 47 ME d'encaissements de loyers afférents à 2020 et 2021, au-delà des objectifs fixés.

Eiffage (-0,60% à 84,06 Euros) : Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 802,5 millions d'euros au 3e trimestre 2022 (797,3 ME au 3e trimestre 2021), soit une hausse de +0,7% sur un an et de 9,2% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 2,151 milliards d'euros au 30 septembre 2022 (1,910 MdE au 30 septembre 2021), soit une hausse de 12,6% sur un an et de 8,3% par rapport à 2019.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Groupe Crit, Groupe JAJ, Largo, Stradim, HighCo, Prodware, Courtois, Altheora, Theranexus, Amplitude Surgical, Drone Volt, Visiativ, SergeFerrari Group, Aubay, CIS, Invibes, Roche Bobois

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue dégrade Eutelsat à 'réduire'.

INFOS MARCHÉS

Réalités lance une seconde tranche d'obligations vertes.

EN BREF

HDF Energy conclut un protocole d'accord avec le Ministère de l'énergie indonésien.

Arcure renforce ses équipes aux Etats-Unis.

Amoéba retire son dossier de demande d'homologation au Canada.