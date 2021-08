Ouverture Paris : toujours plus haut !

Ouverture Paris : toujours plus haut !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance reste globalement ferme sur les marchés en Europe, après la nouvelle avancée d'hier malgré les tensions géopolitiques qui ressurgissent autour du dossier iranien, tandis que les publications d'entreprises continuent de soutenir la tendance. La SG et Stellantis se sont particulièrement distingués hier avec des comptes meilleurs que révu... Le CAC40 grimpe de 0,6% à 6.765 pts.

WALL STREET

Wall Street a terminé dans le vert mardi, malgré les incertitudes multiples du moment concernant la crise sanitaire, le plan de relance US et le timing du fameux 'tapering'... Le Nasdaq prend 0,55% à 14.761 pts. Le DJIA remonte de 0,8% à 35.116 pts. Le S&P 500 s'affiche en hausse de 0,82% à 4.423 pts et établit un nouveau sommet historique ! Le baril de brut WTI est retombé en revanche de 1,5% à l'approche des 70$ sur le Nymex.

ECO ET DEVISES

Certains responsables de la banque centrale américaine commencent à exprimer leur impatience et plaident pour un tapering à court terme, si les prochains chiffres de l'emploi US confirment l'amélioration. Lael Brainard, autre membre du conseil, juge que "l'emploi a encore une distance à parcourir". Neel Kashkari, toujours nuancé, craint pour les conséquences du variant Delta. En revanche, Christopher Waller, gouverneur de la banque, estime que si les deux prochains rapports sur l'emploi s'affichent en progression, la Fed pourrait commencer en octobre à réduire son soutien à l'économie...

Selon les données FactSet, alors qu'environ 60% des entreprises du S&P 500 ont annoncé leurs résultats trimestriels pour la période close, le taux de croissance des bénéfices s'affiche à plus de 85% contre 52% espérés en début de trimestre. Il pourrait s'agir de la meilleure performance depuis le quatrième trimestre 2009. 88% des firmes ont dépassé les attentes de marché sur le plan des revenus et des profits, contre des moyennes à cinq ans de 65% pour les revenus et 75% pour les bénéfices. Les débats persistent ainsi concernant la théorie du 'pic de profits'.

L'euro campe sous les 1,19/$. Le bitcoin redescend à 37.998$.

A SURVEILLER

France :

- Indice PMI français final des services. (09h50)

- Indice PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice PMI européen final des services. (10h00)

Europe :

- Indice PMI des services en Italie. (09h45)

- PMI britannique final des services. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- PMI américain final des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

VALEURS EN HAUSSE

SES : +6% avec Eramet (+4%) et Séché

L'activité du 2ème trimestre 2021 d'ACTIA Group (+4%) à 112,2 ME, est ressortie en hausse 32,2%. La croissance reflète la capacité du Groupe ACTIA à s'adapter à la situation sanitaire, mais reste significativement freinée par la pénurie de composants électroniques. Sur la période, celle-ci contraint plus particulièrement les grandes séries de la division Automotive et la clientèle internationale dans un contexte de ralentissement forcé de la production mondiale. Le Groupe a globalement normalisé son fonctionnement au regard des contraintes sanitaires et continue de mobiliser fortement ses équipes et ses sites de production pour gérer la pénurie de composants. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021 s'établit à 225,4 ME, en croissance de 11,6% par rapport au 1er semestre 2020.

Sur le plan commercial, le gain de nouveaux contrats pluriannuels avec de grands constructeurs mondiaux dans les secteurs du poids lourd et de l'off highway conforte les objectifs de dépassement des 800 ME de chiffre d'affaires à horizon 4-5 ans. Ils s'ajoutent au contrat majeur remporté au 1er trimestre dans le domaine du satellite, bénéficiant aux deux divisions, pour plus de 150 ME sur 5 ans.

Maurel & Prom (+2,6%) annonce une nette progression des résultats financiers avec un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 32% à 188 M$ (142 M$ au S1 2020), un excédent brut d'exploitation en forte progression à 117 M$ (18 M$ au S1 2020) et un résultat net courant de 33 M$ (-61 M$ au S1 2020).

Le groupe affiche 25.182 bep/j de production en part M&P au premier semestre, dont 15 189 b/j sur le permis d'Ezanga au Gabon avant la reprise des forages de développement qui a eu lieu mi-juillet.

Le prix de vente moyen de l'huile ressort à 63 $/b, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent (34,6 $/b au S1 2020 et 45,5 $/b au S2 2020).

La direction souligne le maintien de la discipline financière : dépenses d'exploitation et d'administration de 77 M$ au S1 2021, contre 86 M$ au S1 2020 et 78 M$ au S2 2020.

-101 M$ de flux généré par les opérations avant variation du besoin en fonds de roulement ; 40 M$ de flux de trésorerie disponible, et ce malgré une variation du besoin en fonds de roulement de -42 M$ (seulement deux enlèvements sur la période)

-La dette nette est en baisse à 413 M$ au 30 juin 2021 (contre 455 M$ au 31 décembre 2020), grâce au remboursement de 41 M$ de dette au cours de la période et à une position de trésorerie stable (167 M$ au 30 juin 2021)

-Accords en cours de finalisation avec les autorités gabonaises afin de trouver une solution constructive et satisfaisante pour tous à différents dossiers financiers relatifs à Maurel & Prom, et notamment à la question des 43 M$ actuellement sur compte-séquestre

Reprise des activités de développement

- Les forages de développement sur le permis d'Ezanga ont repris mi-juillet, en même temps qu'une campagne de stimulation sur les puits existants, ceci afin de restaurer le potentiel de production des champs.

- Campagne de workovers en cours en Angola afin de soutenir la production des blocs 3/05 et 3/05A.

Eutelsat : +2,5% suivi de X-Fab, Ubisoft

Thales (+2,5%). Le groupe annonce avoir signé un accord en vue de céder son activité de signalisation ferroviaire au japonais Hitachi Rail pour une valeur d'entreprise de 1,66 Milliard d'euros. Cette opération, dont la clôture devrait intervenir fin 2022 ou début 2023, va permettre à Thales de renforcer son "positionnement stratégique sur trois grands marchés porteurs à long terme : Aérospatial, Défense & Sécurité, Identité & Sécurité numériques, ce qui permettra d'accélérer la progression de la marge d'EBIT et de poursuivre le désendettement".

Le produit de cette cession "renforcera le bilan de Thales et libérera un niveau de trésorerie significatif", est-il souligné dans le communiqué.

La société de services numériques Neurones (+1,6%) a réalisé 145,1 millions d'euros de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2021, en croissance organique de 20,7%. " L'effet accélérateur de la pandémie sur la transformation numérique des organisations semble plus marqué que prévu, avec une forte demande en digital, cloud et cybersécurité ", commente Neurones. Le chiffre d'affaires semestriel atteint 289,3 ME, en croissance de 13,7% dont +12,7% en organique.

Grâce à l'augmentation des volumes et à la limitation conjoncturelle des frais fixes, le résultat opérationnel du semestre (non audité) s'est élevé à 10,5% du chiffre d'affaires, à comparer à 8,7% pour le premier semestre de 2020 et 9,1% pour celui de 2019.

Compte-tenu des bonnes performances de ces six premiers mois, tant en croissance qu'en rentabilité, Neurones rehausse ses prévisions et table désormais pour l'ensemble de l'année sur un chiffre d'affaires d'au moins 570 ME avec un résultat opérationnel proche de 10%. Les prévisions précédentes mentionnaient un chiffre d'affaires 2021 d'environ 560 ME, avec un résultat opérationnel de l'ordre de 9,5%.

SMCP : +1,5% avec Esi Group, Quadient, McPhy

BNP Paribas (+1%) China Limited a annoncé avoir obtenu une licence bancaire lui permettant de fournir des services de conservation de titres dans le cadre du programme d'accès des investisseurs étrangers qualifiés (Qualified Foreign Investor "QFI") aux marchés financiers chinois. La licence prend effet immédiatement.

La licence China QFI Custodian étend l'offre de BNP Paribas, qui peut désormais accompagner directement les investisseurs institutionnels étrangers sur tous les dispositifs d'accès aux marchés actions et obligations chinois, en plus de leur fournir une gamme complète de services de change.

Virbac : +1% avec Airbus, Renault, Mersen, Alten, EDF, Trigano, Elis et BigBen

Publicis (+1%) et TikTok annoncent un partenariat mondial pour "aider les marques à exploiter les tendances d'achat émergentes" sur TikTok. Publicis est le premier groupe mondial d'agences à s'associer à TikTok pour apporter la puissance du commerce et de l'éducation aux marques et aux spécialistes du marketing.

"En tant que partenaire fondateur de l'agence commerciale de TikTok, les marques bénéficieront d'opportunités d'apprentissage uniques, d'informations et de conseils stratégiques centrés sur la découverte de produits et l'intention d'achat sur la plate-forme. Les clients de Publicis souhaitent également tester les nouveaux produits, capacités et solutions créatives de TikTok" commente le groupe.

VALEURS EN BAISSE

Latecoere : -3% avec Ekinops

DBV : -2,5% avec Guillemot

Figeac Aero : -2% suivi de Vilmorin

Korian : -1% avec Bonduelle, Vallourec, IPSEN

Viel & Cie (-1%). Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s'élève à 438,4 Millions d'euros, contre 505,5 millions d'euros sur la même période en 2020, en baisse de 13,3% à cours de change courants.

A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 458,6 millions d'euros en baisse de 9,3%.

L'évolution des chiffres d'affaires consolidés semestriels par pôle d'activité montre une baisse du pôle d'intermédiation financière de 9,9% à cours de change constants et de 14% à cours de change variables, et une hausse de 2,7% de la bourse en ligne.

Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre 2021 s'établit à 205 millions d'euros, contre 234,3 millions d'euros en 2020, en baisse de 12,5% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires est en baisse de 9,1%.

"L'activité de ce premier semestre 2021 est à mettre en perspective avec le caractère exceptionnel des volumes d'activité constatés sur la même période l'année dernière, particulièrement au mois de mars et dans une moindre mesure en avril. En effet, la crise sanitaire progressive découlant de la COVID-19 avait engendré une très forte volatilité sur les marchés financiers impactant positivement le chiffre d'affaires du Groupe.

Ainsi, le contexte de normalisation des activités que nous constatons avec la réduction du chiffre d'affaires du Groupe aura un impact négatif sur le résultat semestriel attendu qui devrait revenir sensiblement au niveau du premier semestre 2019. Finalement, le niveau d'activité sur le mois de juillet est stable par rapport à la même période l'année dernière" commente le groupe.

Eurofins (stable). Conformément à la stratégie d'Eurofins visant à étendre son leadership mondial dans les cosmétiques et les soins personnels et à diversifier son empreinte d'essais cliniques en dermatologie, pour les médicaments et les dispositifs médicaux, le groupe annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de bioskin GmbH ("bioskin").