Ouverture Paris : TF1 et M6 malmenés !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La séance débute mal pour les valeurs de l'audivisuel : TF1 et M6 qui viennent de publier leurs comptes annuels subissent des revers quasi similaires ce matin, avec des chutes de 8% environ. Le CAC 40, pour sa part, poursuit sa marche en avant, grappillant 0,20% à 7.225 points, à désormais moins de 200 points de son record historique. Le grand rendez-vous de la semaine sera la publication, à la mi-journée, des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis. La tendance pourrait bien s'en trouver alors modifiée.

Ces "stats" seront évidemment analysées pour évaluer dans quelle mesure le resserrement de la politique de la Réserve fédérale permet de maîtriser l'inflation. En attendant, les rendements des bons du Trésor américain affichent une baisse modérée avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis: le dix ans cède deux points de base sous 3,7% et le deux ans recule d'autant, à 4,5095%.

WALL STREET

Wall Street s'est redressé assez nettement lundi, le DJIA reprenant 1,11% à 34.245 pts, le S&P 500 +1,14% à 4.137 pts et le Nasdaq +1,48% à 11.891 pts. Les opérateurs n'ont donc pas tremblé, à la veille d'un rapport sur l'inflation américaine qui pourrait s'avérer crucial, et alors que les tensions géopolitiques remontent entre Washington et Pékin sur fond d'affaire des "ballons espions".

ECO ET DEVISES

France :

- Taux de chômage en France. (07h30)

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- PIB préliminaire européen du quatrième trimestre (deuxième estimation). (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0738 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,29 $. L'once d'or se traite 1.861$.

VALEURS EN HAUSSE

Bénéteau (+3,60% à 16,24 Euros) : Le chiffre d'affaires 2022 de s'élève à 1,508 milliard d'euros, soutenu par la forte dynamique des deux activités : Bateau (+19,7% en données publiées à 1,251 MdE), et Habitat (+41% en données publiées à 257,2 ME). La marge opérationnelle courante de Bénéteau est prévue supérieure à la dernière estimation.

VALEURS EN BAISSE

Michelin (-1,30% à 29,04 Euros) : Le résultat net de l'exercice s'élève à 2 milliards d'euros, supérieur à son niveau de 2021 (1,85 milliard d'euros). Un dividende de 1,25 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale de mai 2023. Sur la base d'un scénario de demande stable du marché, l'objectif de Michelin est à nouveau de dégager cette année un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à taux de change constant et un cash- flow libre avant acquisitions supérieur à 1,6 milliard d'euros.

TF1 : (-8,20% à 6,90 Euros) a vu son bénéfice net reculer de 21,8% en 2022, à 176 millions d'euros, malgré une progression de ses ventes de 3%. Le président Gilles Pélisson démissionne et Rodolphe Belmer le remplace.

M6 (-8% à 13,01 Euros) réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1,357 milliard d'euros, en baisse de -2,4% par rapport à 2021. Le recul des recettes publicitaires (-4,7% à 1,083 MdE), dans un contexte de dégradation de l'environnement économique, est en partie compensé par la hausse des revenus non-publicitaires (+8%). Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 336,2 millions d'euros contre 346,7 ME en 2021 qui intégraient 20 ME d'aides publiques (1,8 ME en 2022). Retraité de cet élément non récurrent, l'Ebita du Groupe M6 atteint son plus haut niveau historique à 334,4 ME, contre 326,7 ME en 2021 et 284,4 ME en 2019. Il inclut en outre -5,4 ME de charges relatives au projet de fusion M6/TF1 (vs. -8,5 ME en 2021).Le résultat net de la période du Groupe M6 s'établit à 165,9 ME (280,8 ME en 2021). Il se tasse de 40,9%. Le résultat net de la période attribuable au Groupe ressort à 161,5 ME (280,9 ME en 2021). Il recule de 42,5%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Charwood Energy, Global Bioenergies, Fiducial Office Solutions, Streamwide, Fiducial Real Estate, Linedata

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste à la vente sur Michelin en visant un cours de 22 euros.

Jefferies est à 'sousperformance' sur L'Oréal, mais avec un objectif ajusté en hausse de 293 à 296 euros.

Goldman Sachs est toujours à l'achat sur Vinci avec un objectif réhaussé de 124 à 132 euros.

INFOS MARCHÉS

Erold : une augmentation de capital en vue

EN BREF

Ipsen : Cabometyx avec le nivolumab démontre des bénéfices de survie dans le cancer du rein

Valneva : recrutement terminé pour la Phase 3 chez les adolescents contre le chikungunya

Grolleau : en négociations pour une prise de participation dans OMP MECHTRON

Ipsos annonce l'acquisition d'Xperiti