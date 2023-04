Ouverture Paris : tendance étale avant les indicateurs PMI

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme le laissaient envisager les "futures" sur le CAC 40, le début de séance s'avère erratique pour le CAC 40 qui oscille autour de son point de clôture d'hier.

Les investisseurs attendent la publication de plusieurs indicateurs de conjoncture économique en Europe et aux Etats-Unis qui devraient animer la séance du jour, notamment les PMI en Europe.

Aux Etats-Unis, l'indice ISM des services pour le mois de mars est attendu dans l'après-midi, tandis que l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi devrait fournir de nouveaux éléments sur l'évolution du marché du travail avant la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail. Ce dernier a indiqué mardi, dans le cadre de l'enquête "Jolts", que les offres d'emplois étaient tombées en février à 9,9 millions, leur plus bas niveau depuis près de deux ans.

Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et deux ans progressent légèrement, à respectivement 3,3498% et 3,8623%.

WALL STREET

Wall Street a reperdu du terrain mardi, le S&P 500 abandonnant 0,58% à 4.100 pts, le Nasdaq a cédé 0,52% à 12.126 pts et le Dow Jones a reperdu 0,59% à 33.402 pts. La tendance s'est donc affichée dans le rouge à la suite du récent rallye dominé par les grandes valeurs technologiques du Nasdaq.

ECO ET DEVISES

Les commandes à l'industrie en Allemagne ont augmenté plus que prévu en février, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique publiées mercredi. En données ajustées des variations saisonnières, elles ont augmenté de 4,8% sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%.

France :

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI final des services de la zone euro. (10h00)

- Indice Markit PMI européen composite final. (10h00)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0952 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,27 $. L'once d'or se traite 2.024 $.

VALEURS EN HAUSSE

Sodexo (+9,60% à 99,02 Euros) : Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre de l'exercice 2023 s'élève à 12,1 milliards d'euros, en progression de 17,8% par rapport à la même période l'année dernière, incluant une contribution des acquisitions nettes des cessions de -1,3% et un effet de change positif de +5,7%. En excluant ces deux éléments, la croissance interne du chiffre d'affaires s'établit à +13,4%. Le résultat opérationnel progresse fortement à 662 millions d'euros, contre 537 millions d'euros sur l'exercice précédent. Le résultat net du Groupe augmente de 30,6% et s'établit à 440 millions d'euros. Le groupe révise à la hausse l'objectif de croissance interne pour l'exercice 2023. Une croissance interne désormais attendue proche de +11% pour l'exercice 2023, portée par une croissance plus importante que prévue au premier semestre et une contribution des hausses de prix qui devrait rester au-delà de 5% au second semestre.

TotalEnergies (+1% à 57,27 Euros) : Le gouvernement irakien et le groupe français se sont mis d'accord sur une participation de 30% de la Basrah Oil Company (BOC) dans le projet GGIP. Par ailleurs, en accord avec le gouvernement irakien, TotalEnergies a invité QatarEnergy à prendre une participation de 25% dans ce projet. Le consortium sera ainsi composé de TotalEnergies (45%), Basrah Oil Company (30%) et QatarEnergy (25%).

Synergie (+0,60% à 33,90 Euros) : L'activité consolidée de en 2022 établit un nouveau record à 2,916 milliards d'euros sur l'année, dépassant celui de 2021, avec une hausse de +8,1% (+7,7% à périmètre et devises constants). L'activité du 4e trimestre a également atteint ses plus hauts historiques. Cette forte croissance conjuguée à une maîtrise des coûts renforcée, a permis d'obtenir un Ebitda élevé de 162,3 ME, soit 5,6% du chiffre d'affaires, surperformant les années précédentes. Le ROC atteint 138,1 ME, dont 73,2ME en France et 64,9 ME à l'International, confortant le Groupe dans la pertinence de ses choix et de ses investissements entrepris dans la digitalisation, le recrutement de consultants experts et la formation des collaborateurs permanents et intérimaires. Le résultat opérationnel s'établit à 129,4 ME compte tenu notamment d'amortissements d'incorporels liés aux acquisitions limités à 4,8 ME et d'une dépréciation de Goodwill de 2,6 ME. Après prise en compte d'impôts pour 42,1 ME (dont CVAE 8,5 ME), le bénéfice net consolidé s'établit à 88,2 ME contre 75,7 ME en 2021. Il croît de 16,5%. Le résultat net part du Groupe ressort à 83,8 ME, en hausse de 18,2%.

VALEURS EN BAISSE

Nexans (-7,10% à 82 Euros) : décroche, en tête des plus fortes baisses sur le SRD! Plombé par la vente de titres d'un de ses principaux actionnaires. Invexans Limited a placé 4,2 millions d'actions au prix de 80 euros pièce, matérialisant une décote de 9,6% sur le cours de clôture du câblier de mardi soir. Selon un document déposé auprès de l'autorité chilienne de réglementation des valeurs mobilières, le placement est réalisé via la constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GeNeuro, SMTPC, Bilendi, Sidetrade

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est à l'achat sur LVMH avec un objectif réhaussé de 880 à 920 euros.

Morgan Stanley repasse de 'souspondérer' à 'pondération en ligne' sur Neoen en ciblant 32 euros.

RBC est à 'performance en ligne' en ciblant un cours de 24 euros sur TechnipEnergies.

Bernstein est à l'achat sur L'Oreal avec un objectif de cours inchangé de 400 euros.

Berenberg conserve Dassault Aviation avec un cours cible qui passe de 185 à 190 euros.

Société Générale conserve JCDecaux avec un objectif relevé à 19,60 euros.

INFOS MARCHÉS

Nexans : succès pour la première émission d'obligations liées au développement durable

Affluent Medical : renforcement de la participation de Laurent Saglio, à hauteur de 10,25%

EN BREF

Solocal : deux démissions au conseil d'administration

Holcim acquiert Sivyer Logistics

Ipsos : Florence Parly devrait intégrer le Conseil d'administration

Réalités conclut un partenariat de co-investissement de 35 ME

Getlink : forte fréquentation pour le 1er week-end de vacances de Pâques

Solutions 30 et Community Fibre s'associent pour déployer la fibre à Londres