Ouverture Paris : STMicroélectronics se distingue !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 évolue depuis l'ouverture autour de son niveau de clôture d'hier, stoppant ainsi l'hémorragie (-1,72% hier) qui l'a éloigné de son nouveau plus haut historique atteint mercredi à 7.384,86 points. A 7.240 points (-0,10%), il se retrouve à environ 150 points de ce niveau. STMicroélectronics se distingue à la hausse dans les premiers échanges, après la publication d'un chiffre d'affaires annuels au-dessus des prévisions.

De son côté, James Bullard, le président de la Fed de St-Louis, a confirmé jeudi que la banque centrale américaine prévoit de mener une politique monétaire bien moins accommodante en 2022. Il a indiqué être favorable à 3 hausses de taux d'un quart de point cette année, avec un premier tour de vis dès la réunion de mars, et à une réduction du bilan démarrant "peu après" le premier tour de vis. Il confirme ainsi la teneur du contenu des "minutes" de la Fed qui a déclenché la baisse d'hier.

L'attention des investisseurs est désormais portée sur les chiffres mensuels des créations d'emplois aux États-Unis en décembre, publiés à 13h30. Le consensus Reuters prévoit 400.000 postes créés non-agricoles, contre 210.000 en novembre. Dans la zone euro, c'est la première estimation de l'inflation en décembre qui animera la matinée. Elle pourrait marquer un léger ralentissement en rythme annuel, à 4,7% contre 4,9% en novembre. Le marché prendra également connaissance au même moment des chiffres mensuels des ventes au détail.

WALL STREET

Après une tentative de rebond, la Bourse de New York a fini en léger recul jeudi, au lendemain d'un coup de tabac provoqué par la publication des Minutes de la Fed montrant que la banque centrale américaine prévoit de mener une politique monétaire bien moins accommodante en 2022. Les cours du pétrole ont poursuivi leur ascension, tandis que les taux d'intérêts se tendaient, le taux de l'emprunt d'Etat US à 10 ans montant à 1,72%. Le bitcoin s'est accroché au seuil des 43.000$, victime de l'aversion au risque, et l'or a perdu son lustre (-2%).

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,47% à 36.236 points, après -1,07% mercredi, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,10% à 4.696 pts (après -1,9% la veille), et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 0,13% à 15.080 pts (après un plongeon de 3,3% la veille). Le Nasdaq a désormais corrigé de plus de 6% par rapport à son dernier record du 19 novembre dernier.

ECO ET DEVISES

L'excédent commercial allemand pour le mois de novembre 2021 a été de 10,9 milliards d'euros, contre 9 milliards de consensus de place (mesuré par le Wall Street Journal) et 12,4 milliards pour la lecture révisée du mois antérieur. Les exportations de novembre se sont appréciées de 1,7%, tandis que les importations ont augmenté de 3,3% sur un mois.

La production industrielle allemande de novembre a accusé un repli inattendu de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +1% mesuré par FactSet et un gain de 2,4% sur le mois antérieur, en données révisées.

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Climat des affaires. (11h00)

- Indicateur de confiance économique. (11h00)

- Confiance des consommateurs dans la zone euro. (11h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1301$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,81$. L'once d'or se traite 1.810$.

VALEURS EN HAUSSE

STM (+3,80% à 44,53 Euros) dévoile ce matin un chiffre d'affaires net préliminaire du quatrième trimestre 2021 de 3,56 milliards de dollars, en hausse de 11,2 % en séquentiel et 140 points de base au-dessus du niveau supérieur de la fourchette de prévisions. Les prévisions précédentes pour le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2021 étaient de 3,40 milliards de dollars, en hausse de 6,3 % en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base.

Air France-KLM (+0,60% à 4,25 Euros) va devoir procéder à une nouvelle augmentation de capital de 1 à 2 milliards d'euros en 2022 pour reconstituer ses fonds propres et faire face à ses engagements, rapportent jeudi 'Les Echos' sur leur site internet. Selon le quotidien économique, cette levée de fonds ne sera pas la dernière pour Air France-KLM qui d'après des estimations, aurait besoin de 4 à 6 milliards d'euros pour "se maintenir dans le peloton de tête du transport aérien". "Il ne s'agira pas seulement de convaincre l'Etat actionnaire, mais bien les investisseurs privés: sans eux, Air France ne sera pas en mesure de financer son avenir", souligne le quotidien.

Bureau Veritas (+0,10% à 28,16 Euros) acquiert PreScience, un leader américain des services de gestion de projet et de gestion de la construction, spécialisé dans le domaine des Infrastructures de Transport.

LDC (+0,20% à 98,60 Euros) publie le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de son exercice 2021-2022. Le chiffre d'affaires cumulé sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021-2022 ressort en croissance de 13,9% à 3,7 MdsE avec des volumes en hausse de 7,5% par rapport à l'exercice 2020-2021. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 11,3% et les volumes de 4,6%.

Trigano (+6% à 183,80 Euros) publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2021/2022 de 786,8 ME (+9,2%). Les ventes au 1er trimestre 2021/2022 (période du 1er septembre au 30 novembre 2021) ont progressé de 8,5% à périmètre et taux de change constants dans un contexte marqué par une forte demande pour les véhicules de loisirs et malgré une activité largement perturbée par des difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars.

VALEURS EN BAISSE

Nanobiotix (-5,91% à 8,28 Euros) : prises de bénéfices après le bond de 22% d'hier.

Orange (-0,25% à 9,41 Euros) : Le comité de sélection interne aurait sélectionné trois candidats à la succession du PDG démissionnaire de l'opérateur, Stéphane Richard. C'est du moins ce qu'indiquait hier soir Reuters, citant deux sources proches. Le comité, composé de trois administrateurs d'Orange, aurait ainsi présélectionné Ramon Fernandez, l'actuel directeur financier du groupe, Christel Heydemann, administratrice d'Orange et dirigeante de Schneider en Europe, et Franck Boulben, ancien d'Orange actuellement dirigeant chez l'opérateur Verizon aux Etats-Unis. Le journal Libération a fourni plus tôt des informations similaires.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Obiz, Ecomiam, Osmozis.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies maintient son conseil à 'conserver' sur Saint-Gobain avec une cible portée à 66 euros.

INFOS MARCHES

Axa place 1,25 MdE d'obligations subordonnées.

Bigben Interactive : petite annulation d'actions.

EN BREF

Kerlink et Senzary proposent une Solution IoT d'analyse prédictive.

Europlasma : le contrat avec Chopex passe à plus de 9 ME.

Deinove : avis favorable du DSMB pour la poursuite de l'essai clinique de Phase II de DNV3837.

Colas : beau contrat au Royaume-Uni.

SpineGuard : accord de distribution avec WishBone aux Etats-Unis.

Altamir cède sa participation dans Alain Afflelou.