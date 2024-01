Ouverture Paris : STMicro et Vetoquinol qui pleurent, Publicis et Aramis qui rient

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Même s'ils ont quelque peu révisé le scénario d'assouplissement monétaire qui était le leur fin 2023, les investisseurs demeurent confiants quant à l'évolution des taux d'intérêt et vont chercher, dans le discours de Christine Lagarde en début d'après-midi, motif à les conforter dans leur opinion. En attendant, la perspective de la réunion de la Banque centrale européenne, n'incite pas à la prise de risque et le marché parisien a débuté en territoire négatif ce matin tout en demeurant nettement au-dessus des 7.400 points (-0,15% à 7.444 Euros).

En outre, la publication du PIB au quatrième trimestre aux Etats-Unis, à 14h30, animera aussi les échanges...

Pour le moment, le début de séance parisien est marqué par quelques écarts notables suite aux publications de chiffres d'affaires du quatrième trimestre. Les données de STMicroélectronics et de Vetoquinol sont peu appréciées, à l'inverse de celles de Publicis et Aramis.

WALL STREET

Wall Street a terminé en ordre dispersé mercredi à la suite d'une nouvelle série de résultats d'entreprises. Netflix a soutenu le Nasdaq, l'indice riche en valeurs technologiques terminant en hausse de 0,36% à 15.481 pts. Le S&P 500 gagne 0,08% à 4.868 pts, sur ses records historiques, tandis que le Dow Jones perd 0,26% à 37.806 pts.

ECO ET DEVISES

Le climat des affaires en France est resté stable en janvier. À 98, l'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, reste un peu au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Une évolution conforme aux attentes du marché. Cette stabilité résulte d'évolutions contrastées : si la situation conjoncturelle s'améliore dans le bâtiment, les services et le commerce de détail, elle se dégrade dans le commerce de gros.

France :

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- PIB avancé du quatrième trimestre 2023. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Balance commerciale. (14h30)

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (14h15)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (14h15)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h45)

La parité euro / dollar atteint 1,0890$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,32$. L'once d'or se traite 2.016 $.

VALEURS EN HAUSSE

Publicis (+1,40% à 90,02 Euros) publie aujourd'hui de manière anticipée son revenu net pour le quatrième trimestre et l'année 2023. L'ensemble des résultats audités 2023 sera publié le 8 février 2024 avant l'ouverture de la Bourse. La croissance organique 2023 s'élève à +6,3% avec un revenu net de 13,099 MdsE, soit au-dessus de la fourchette cible de +5,5% à +6% qui avait été revue à la hausse en octobre dernier. Le quatrième trimestre est ainsi sorti au-dessus des attentes avec une croissance organique de + 5,7% à 3,540 MdsE.

Maurel & Prom (+2,60% à 5,59 Euros) a délivré une production du Groupe en part M&P en 2023 de 28 057 bep/j, en augmentation de 10% par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires de 682 M$ en 2023 ressort en petite hausse de 1% par rapport à 2022. La liquidité disponible au 31 décembre 2023 s'établit à 159 M$, dont 97 M$ de trésorerie et 62 M$ de tranche RCF non-tirée.

Getlink (+0,10% à 16,22 Euros) a publié une baisse de 25% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors que le nombre de camions transportés par les navettes Eurotunnel et le chiffre d'affaires de l'unité ElecLink ont enregistré un recul sur la période écoulée. Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 423 ME au dernier trimestre de l'exercice 2023, contre un CA recalculé de 562 ME un an plus tôt.

Aramis (+12% à 4 Euros) : le Chiffre d'affaires du 1er trimestre est de 527 millions d'euros, en hausse de 20%. Les ventes totales de véhicules à particulier sont ressorties en progression de 31,9% par rapport au 1er trimestre 2023, à 26.442 unités, soit une surperformance de +31 points par rapport au marché. Cette performance est tirée par l'ensemble des pays, avec une croissance à deux chiffres, à l'exception de l'Espagne qui poursuit sa transition.

Aubay (+4,30% à 42,30 Euros) publie un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2023 de 534,1 ME, en hausse purement organique de 4%. Ce chiffre d'affaires s'inscrit finalement en milieu de la fourchette annoncée en octobre et tire profit d'un quatrième trimestre qui a vu plusieurs paramètres s'améliorer par rapport au T2 et T3, un taux de productivité des consultants de nouveau au-dessus de 93%, une baisse des inter-contrats et une légère hausse des effectifs.

Carrefour (+0,40% à 15,93 Euros) a annoncé son entrée en négociations exclusives avec Intermarché en vue de la reprise de 31 magasins du groupe Casino. Le parc concerné représente 94.000 mètres carrés, soit 0,3% de la surface de vente de la distribution alimentaire en France. Il a généré en 2022 un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 ME. Le montant de l'acquisition est présenté comme non significatif. Aux termes de l'accord, Carrefour se substituera à Intermarché pour l'achat de 26 magasins auprès de Casino, les cinq autres magasins seront rachetés directement à Intermarché. Carrefour, qui reprendra l'ensemble des fonds de commerce, s'est engagé à conserver l'intégralité des salariés travaillant dans les magasins et à maintenir leurs avantages sociaux pendant une durée minimale de 15 mois.

ID Logistics (+3,70% à 320,50 Euros) enregistre un chiffre d'affaires de 776,2 millions d'euros au 4e trimestre 2023, en progression de +14,5%. Cette performance intègre le chiffre d'affaires de Spedimex, société acquise en Pologne et consolidée depuis le 1er juin 2023. Retraitée de cet effet périmètre et d'un effet de change globalement défavorable au cours du trimestre écoulé, la croissance est de +11,9% à données comparables par rapport au 4e trimestre 2022. Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 2,747 milliards d'euros (2,481 MdsE en 2022). Il est en croissance de +7,2% en données comparables (+10,7% en données publiées).

VALEURS EN BAISSE

STMicro (-3,70% à 41 Euros) : dévoile des résultats globalement inférieurs aux attentes du marché et à ses propres prévisions au quatrième trimestre et déçoit au niveau de ses perspectives. Le géant des semi-conducteurs a enregistré sur les trois derniers mois de 2023 résultat net de 1,08 milliard de dollars (894 M$ de consensus) soit 1,14 dollar par action après dilution, pour un chiffre d'affaires net de 4,28 milliards de dollars (4,31 Mds$ de consensus). La marge brute ressort à 45,5% (46,1% attendus) et la marge d'exploitation à 23,9%, conforme aux anticipations.

Vetoquinol (-9,40% à 98,60 Euros) : le chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 ressort à 529 millions d'euros, stable à changes constants, et en baisse de -1,9% en données publiées. Les impacts de change sont négatifs de -10 ME, en lien avec les territoires Amériques et Asie Pacifique/ Reste du monde. La rationalisation du portefeuille produits non essentiels s'est traduite par un impact négatif de l'ordre de 10 ME sur le chiffre d'affaires de cet exercice. Le bon niveau d'activité du 2e semestre 2023, en croissance à changes constants de +4,5%, a effacé un 1er semestre perturbé par des phénomènes conjoncturels et notamment l'incidence du changement d'ERP au 2e trimestre.

Solutions30 (-2,65% à 2,63 Euros) a terminé l'exercice 2023 avec un chiffre d'affaires de 1,055 milliard d'euros, en hausse de 16,7% (+16,3% en organique). malgré un repli de 5,1% en France. Le dernier trimestre affiche une hausse de 15,3% par rapport à la même période de 2022 (+14,6% en organique). Solutions30 confirme une amélioration de sa rentabilité au cours du deuxième semestre 2023.

HRS (-2,80% à 15,22 Euros) enregistre le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire sur ce premier semestre 2023/2024, à 12,8 ME, soit une croissance de +20%, dont 10,9 ME pour le segment des Stations hydrogène, en croissance de +18%. HRS confirme son potentiel de croissance à moyen terme, en tenant compte de la vitesse actuelle de développement des infrastructures. De manière prudente, HRS révise ses objectifs par un décalage d'un an. L'atteinte d'un chiffre d'affaires compris entre 45 ME et 60 ME avec un EBITDA courant positif sur l'exercice clos le 30 juin 2025. L'atteinte d'un chiffre d'affaires de 85 ME et une marge d'EBIT courant d'environ 20% sur l'exercice clos le 30 juin 2026. Pour l'exercice en cours qui sera clos le 30 juin 2024, HRS vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 31 ME et 40 ME. En outre, HRS continue le travail de remontée de sa marge brute et sur sa discipline financière.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Largo, Omer-Decugis, HighCo, Cibox, Lepermislibre, Hunyvers, BIO-UV Group, Invibes, Visiativ, VusionGroup

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste à l'achat sur L'Oréal avec une cible qui passe de 450 à 460 euros.

Citigroup est à l'achat sur Airbus avec un objectif qui passe de 168 à 174 euros. Deutsche Bank est aussi à l'achat et réhausse sa cible de 152 à 165 euros.

Citigroup conserve Veolia avec un objectif réhaussé à 27,90 euros.

INFOS MARCHE

Sensorion : modification des conditions d'exercice des bons

Metavisio réalise une augmentation de capital de 1 ME

Mare Nostrum : ouverture d'une procédure de sauvegarde

Orapi : Groupe Paredes acquiert l'intégralité des ORA2 Orapi détenues par les entités Kartesia

EN BREF

GTT signe deux nouveaux contrats avec Jovo

Omer-Decugis se renforce au Danemark

2CRSi : beau contrat d'hébergement pour la filiale Green Data

Lhyfe et EDPR signent un contrat de 15 ans de fourniture d'électricité renouvelable en Allemagne

TotalEnergies : sélectionné dans le New Jersey