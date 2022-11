Ouverture Paris : spéculations sur Orpea...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après trois séances consécutives de hausse qui l'ont porté à 6.600 points, le CAC 40 demeure toujours bien disposé et progresse de 0,35% à 9h30, se hissant à 6.630 points.

En début d'après-midi, les investisseurs prendront connaissance des chiffres mensuels des prix à la production et leur teneur pourrait décider du sort de la fin de séance parisienne, l'inflation étant toujours au centre des préoccupations.

Du côté de la Chine, le se poursuit : plusieurs grandes villes chinoises ont commencé à réduire les tests à grande échelle de détection du coronavirus, quelques jours après l'annonce par Pékin d'un assouplissement de certaines mesures sanitaires. Les indicateurs chinois du jour sont plus que mitigés: la croissance de la production industrielle est revenue à 5% sur un an en octobre après 6,3% en septembre et les ventes au détail ont diminué de 0,5%, leur première baisse depuis mai, alors que le consensus les attendait en hausse de 1%. Au Japon, le PIB accuse une contraction inattendue de 0,3% au troisième trimestre.

Côté valeurs, le marché parisien est animé par l'évolution d'Orpea suite aux annonces du matin. Initialement en baisse, le titre se redresse désormais...

WALL STREET

L'euphorie post-publication de l'indice des prix à la consommation a laissé place lundi à des prises de profits à Wall Street... Le Dow Jones a reperdu 0,63% à 33.536 pts, alors que le S&P 500 a cédé 0,89% à 3.957 pts. Le Nasdaq abandonne de son côté 1,12% à 11.196 pts. Le baril de brut WTI est aussi retombé sur le Nymex à 85$. L'indice dollar restant finalement en retrait face à un panier de devises de référence et à l'euro qui est remonté sur les 1,03/$.

ECO ET DEVISES

L'inflation a bel et bien accéléré en octobre ! Selon les données finales de l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% sur le mois, après +5,6% en septembre. Cette hausse de l'inflation résulte de l'accélération des prix de l'alimentation (+12% après +9,9%), de l'énergie (+19,1% après +17,9%) et des produits manufacturés (+4,2% après +3,6%). A l'inverse, les prix des services ralentissent légèrement en octobre (+3,1% après +3,2%), détaille l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation progressent bien de 1%, après un repli de 0,6% en septembre. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle grimpe à 7,1%, après +6,2% en septembre. Sur un mois, l'IPCH rebondit de 1,2% (+1,3% annoncé initialement), après un recul de 0,5% le mois précédent.

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

Europe :

- PIB européen du troisième trimestre (seconde estimation préliminaire). (11h00)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0378$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 93,26$. L'once d'or se traite 1.776$.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea (+1,50% à 8,34 Euros) vise le redressement graduel de la performance sur la période 2022-2025, avec : une progression moyenne du nombre d'établissements de 4% par an, pour atteindre 1.173 sites et du nombre de lits de 3,3% par an pour atteindre 96 806 lits en 2025 ; une croissance moyenne du Chiffre d'Affaires de 9% par an, pour atteindre 6,1 milliards d'Euros en 2025 ; une progression de la marge d'EBITDAR de 340 points de base, pour atteindre un niveau de 20,4%. Cela représente une progression moyenne de 16% sur la période et un EBITDAR de 1,25 milliards d'Euros en 2025 ; une marge d'EBITDA hors IFRS 16 de 12,2%, soit un EBITDA hors IFRS 16 de 745 Millions d'Euros en 2025, en progression de 28% sur la période 2022-2025. La progression d'EBITDAR représente une amélioration d'environ 450 millions d'Euros sur la période 2022-2025.

Plastivaloire (+7,10% à 4,13 Euros) réalise un 4e trimestre (juillet-septembre 2022) très solide avec un chiffre d'affaires de 185,4 millions d'euros, en hausse de +29,7% (+27,3% à taux de change constant). Après avoir été fortement perturbée depuis mi-2021 par les 'Stop & Go' dus aux pénuries de composants électroniques, l'activité retrouve progressivement un niveau plus normatif comme anticipé. La performance du 4e trimestre porte le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 à 704,2 ME, soit une croissance de +4% (+3,7% à taux de change constant). Plastivaloire dépasse ainsi son objectif fixé autour de 680 ME et réalise le 2e chiffre d'affaires annuel le plus élevé de son histoire.

VALERUS EN BAISSE

TotalEnergies (-0,20% à 56,80 Euros) et son partenaire ENI ont signé avec l'Etat d'Israël un accord-cadre pour mettre en oeuvre l'accord sur la frontière maritime qui a été finalisé entre Israël et le Liban le 27 octobre. Au Liban, TotalEnergies est l'opérateur du bloc 9 d'exploration et en détient une participation de 60% aux côtés de son partenaire ENI (40%). Après la signature de cet accord-cadre, les partenaires du Bloc 9 vont lancer l'exploration d'un prospect déjà identifié qui pourrait s'étendre à la fois dans le Bloc 9 et dans les eaux israéliennes au sud de la frontière maritime récemment établie.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Actia Group, Grolleau, Lexibook, Touax, Immobilière Dassault, OL Groupe

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citigroup repasse de 'neutre' à 'achat' sur le titre

Teleperformance en ciblant un cours de 300 euros.

La Société Générale repasse de 'conserver' à 'vendre' sur Inventiva en ciblant 4,40 euros.

Cowen repasse de 'surperformance' à 'performance de marché' sur Roche en visant un cours de 367 CHF.

INFOS MARCHÉS

Altur Investissement : rachat d'actions à 7,20 Euros.

EN BREF

Atos livre le supercalculateur EuroHPC Leonardo.

MyHotelMatch : poursuit le développement de sa plateforme de réservation d'hôtels.

Ikonisys lance l'Ikoniscope20max.

TF1 : Newen Studios acquiert Daï-Daï Films.

Metadvertise acquiert Triple A / PM SA.

Alpha MOS : conclut un accord exclusif de 2 ans en Chine.