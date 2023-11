Ouverture Paris : sous les 7.100 points avant le rendez-vous de début d'après-midi

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 évolue autour de son niveau de clôture d'hier tout en restant sous les 7.100 points, avec un plus haut à 7 099,52 points après 30 minutes.

Les prises d'initiatives devraient demeurer faibles d'ici cet après-midi et la publication du chiffre de l'inflation américaine. L'indice des prix à la consommation sera publié à 14h30... Les investisseurs tablent sur un chiffre d'inflation identique pour octobre et septembre (une croissance de 4,1% sur un an et de 0,3% sur un mois), mais toute surprise, à la hausse comme à la baisse, pourrait directement se traduire sur les marchés...

En Chine, la publication d'indicateurs suggérant une faible demande de crédit et un ralentissement de la reprise économique n'ont pas rassuré ce matin...

WALL STREET

Wall Street a reculé jeudi, consolidant son récent rebond emmené par le Nasdaq et alimenté par les espoirs de fin du resserrement monétaire. Le S&P 500 cède 0,81% à 4.347 pts après une séquence de 8 séances de hausse. Le Dow Jones abandonne 0,65% à 33.891 pts, tandis que le Nasdaq cède 0,94% à 13.521 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Indice espagnol final des prix à la consommation. (09h00)

- Deuxième estimation du PIB du troisième trimestre de la zone euro. (11h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0705$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,74 $. L'once d'or se traite 1.946 $.

VALEURS EN HAUSSE

Figeac Aéro (+3% à 4,20 Euros) annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre et du premier semestre de l'exercice 2023/24, clos le 30 septembre 2023. Sur le deuxième trimestre de l'exercice 2023/24 (du 1er juillet au 30 septembre 2023), période traditionnellement la plus faible de l'exercice compte tenu des mois d'été, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 87,8 ME, en progression organique de 8,9% (+3,5% en données publiées). Sur le trimestre, l'effet de change est défavorable de 5,2 ME.

Eramet (+3,20% à 69,60 Euros) : Christel Bories, PDG du groupe minier français Eramet, a déclaré lundi lors d'une journée investisseurs qu'il n'avait pas envisagé de s'associer à Imerys dans le lithium.

Stellantis (+0,60% à 18,44 Euros) a annoncé que le groupe allait proposer une indemnité de départ volontaire à 6.400 salariés aux Etats-Unis. La direction de Stellantis a expliqué qu'elle prenait "les initiatives structurelles nécessaires pour protéger son activité et l'entreprise", tout en évoquant la préparation à la transition vers les véhicules électriques.

VALEURS EN BAISSE

Manitou (-0,25% à 20,20 Euros) se félicite de l'ouverture par la Commission européenne d'une enquête antidumping sur les importations de nacelles élévatrices de personnes en provenance de Chine. La Commission va maintenant mener une enquête approfondie, comme l'autorisent les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, afin de rétablir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs sur le marché de l'UE.

Airbus (-0,55% à 129,50 Euros) : Egyptair opte pour l'A350-900. La compagnie égyptienne profite de la tenue du Salon aéronautique de Dubaï pour annoncer une commande de 10 exemplaires de l'appareil afin de répondre à la demande croissante de voyages en avion.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Innate Pharma, Nanobiotix

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley repasse de 'pondération de marché' à 'surpondérer' sur L'Oréal avec un objectif de 450 euros et reste à 'surpondérer' sur Technip Energies tout en ajustant son cours cible à 25,40 euros.

JP Morgan reste 'neutre' sur Antin Infrastructure Partners avec un cours cible ramené à 13,10 euros.

Société Générale reste à l'achat sur DBV Technologies mais ajuste son objectif de 5,70 à 2,81 euros.

Barclays est à 'surpondérer' sur Eurofins avec un objectif ramené de 70 à 60 euros.

INFOS MARCHE

Veolia : très vif intérêt pour l'émission obligataire de 600 ME

MDxHealth : regroupement d'actions effectif

Pixium Vision : en redressement judiciaire

Arkema : place une émission obligataire de 700 ME

SQLI lance son programme de rachat d'actions

EN BREF

CGG : collaboration avec Eclairion

Technip Energies annonce la création de Reju

Ekinops : contrat aux Etats-Unis