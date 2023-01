Ouverture Paris : Sodexo trébuche, Stellantis recule, Safran recherché

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance s'avère finalement assez indécise sur le marché parisien ce matin. Le CAC a débuté dans le vert (+0,17%), mais subit quelques prises de bénéfices peu avant 9h30. Fort de trois séances initiales de hausse en 2023 et d'un gain de 4,68%, il a marqué une pause hier (-0,22%) et les investisseurs se posent plus de question ce matin!

Après les données sur l'inflation en Allemagne et en France, qui ont montré un ralentissement en décembre, les investisseurs prendront connaissance de la statistique en la matière pour l'ensemble de la zone euro. Si ce ralentissement se confirme après celui observé dans les chiffres publiés jeudi des prix à la production en zone euro en novembre, cela pourrait conforter les espoirs d'une modération du rythme de la remontée des taux d'intérêt de la BCE.

Aux Etats-Unis, l'indicateur le plus attendu sera bien évidemment le rapport mensuel du département du Travail sur les créations de postes, les salaires et le taux de chômage, alors que le message de la Fed, dans le compte rendu de sa dernière réunion publié mercredi, a été diversement apprécié, la banque centrale soulignant sa volonté de ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt tout en voulant conserver une "flexibilité" sur leur évolution.

Après la publication jeudi de l'enquête du cabinet ADP qui a montré que le secteur privé avait créé plus d'emplois qu'attendu en décembre, les traders sont désormais plus partagés sur les probabilités d'une hausse de taux de 25 et 50 points de base en février, selon le baromètre Fedwatch. Mais une majorité demeure sur un tour de vis de 25 points de base.

Côté valeurs, Sodexo subit des prises de bénéfices malgré un T1 au-dessus des attentes, Safran est recherché suite à une recommandation d'analyste.

WALL STREET

Wall Street a rechuté ce jeudi, au lendemain des 'Minutes' de la Fed qui ont confirmé la détermination des banquiers centraux américains à lutter contre l'inflation, tandis que les bons chiffres de l'emploi publiés ce jour aux USA sont venus alimenter la thèse d'une poursuite du durcissement monétaire, au moins à court terme... Le S&P 500 abandonne 1,16% à 3.808 pts, le Dow Jones plie de 1,02% à 32.930 pts et le Nasdaq recule de 1,47% à 10.305 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Ventes allemandes de détail. (08h00)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Climat des affaires. (11h00)

- Indice de confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0510 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,22 $. L'once d'or se traite 1.837$.

VALEURS EN HAUSSE

Safran (+2% à 121,2 Euros) : s'offre la tête du CAC40 à l'ouverture du marché parisien. L'équipementier et motoriste est dopé par une note de Bernstein qui a rehaussé à 'surperformer' son conseil sur la valeur tout en remontant le curseur de 118 à 142 euros. 2023 devrait être une année solide pour les secteurs de l'aérospatiale commerciale et de la Défense, selon l'analyste, qui fait de Safran son premier choix mondial dans l'industrie pour l'exercice qui vient de démarrer.

Plastic Omnium (+1,10% à 15,25 Euros) annonce la création d'OP'n Soft, une nouvelle activité dédiée au développement des logiciels pour ses produits et services. OP'n Soft rassemblera 120 collaborateurs dès 2023, et plus de 250 en 2025, au service d'une mobilité plus électrique, connectée, autonome et partagée.

Transgene (+2,60% à 1,80 Euros) a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), pour procéder à un essai clinique de Phase I du virus oncolytique innovant TG6050 en France. Ce nouveau candidat-médicament sera administré par voie intraveineuse à des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (non-small cell lung cancer, NSCLC) au stade avancé.

VALEURS EN BAISSE

Stellantis (-1,50% à 14,12 Euros) pourrait davantage appuyer sur le frein pour faire face à l'environnement actuel et poursuivre l'électrification de sa gamme. "Si nous n'optimisons pas notre structure de coûts, nous ne pouvons pas absorber le coût supplémentaire de l'électrification", ce qui risque d'entraîner une hausse des prix des voitures et un rétrécissement du marché", a déclaré Carlos Tavares à Las Vegas lors du 'Consumer Electronics Show'. "Si le marché se contracte, nous n'avons pas besoin d'autant d'usines. Certaines décisions impopulaires devront être prises".

Sodexo (-4% à 86,78 Euros) : Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de l'exercice 2023 atteint chez Sodexo 6,3 milliards d'euros, en hausse de +20,2% par rapport à l'exercice précédent, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,2%, et un effet de change très positif de +9,2%, reflet de l'appréciation du dollar américain et du réal brésilien. La croissance interne reste forte à +12,3%. Le chiffre d'affaires des Services sur Site ressort à 6,1 milliards d'euros, en croissance interne de +11,9%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Osmozis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Hexaom : transfert imminent sur Euronext Growth.

Engie : émet 2,75 milliards d'euros d'obligations vertes

INFOS MARCHÉS

Morgan Stanley ajuste le tir de 'pondération en ligne' à 'souspondérer' sur Danone avec une cible de 48 euros et de 'surpondérer' à 'pondération ligne'.

Société Générale reprend le suivi de Neoen à 'conserver' en ciblant un cours de 38,43 euros.

EN BREF

Focus Entertainment choisit Sean Brennan pour Directeur Général.

Klarsen : Brice Gazeau succède à Julien Parrou-Duboscq.

Navya : Olivier Le Cornec est nommé Président du Directoire.

Vinci : acquisition de la société norvégienne Otera AS.