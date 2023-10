Ouverture Paris : Sodexo et Carrefour gagnants du jour. BNP Paribas et STM perdants !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les investisseurs ont fait le tri et les écarts sont importants ce matin en Bourse de Paris : parmi les gagnants du jour, assez peu nombreux, on retrouve Sodexo, Carrefour ou même Danone, autant de valeurs défensives... A l'inverse, les résultats trimestriels de BNP Paribas, Ipsen ou STMicroélectronics sont nettement sanctionnés. La palme revenant à Plastic Omnium qui dévisse totalement!

Dans ce contexte, le CAC 40 cède plus de 1% à 6.840 points, avec en toile de fond, le rendez-vous de la BCE à la mi-journée. Les intervenants de marché tablent sur un statu quo sur les taux mais le discours de la présidente Christine Lagarde sera crucial pour évaluer leur trajectoire future. A suivre aussi, la publication à 14h30 de la première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre...

WALL STREET

La cote américaine a corrigé lourdement mercredi dans le sillage d'Alphabet dont le titre a décroché de plus de 9% suite à une grosse déception concernant la croissance dans le cloud... Microsoft s'illustre en revanche dans l'intelligence artificielle et gagne 3%. Le Nasdaq cède finalement 2,43% à 12.821 pts. Le S&P 500 abandonne quant à lui 1,43% à 4.186 pts. Le Dow Jones limite son retard à 0,32% à 33.035 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Commandes de biens durables. (14h30)

- PIB américain du troisième trimestre, première estimation. (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (14h15)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (14h15)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h45)

La parité euro / dollar atteint 1,0544$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 89,57 $. L'once d'or se traite 1.985 $.

VALEURS EN HAUSSE

Sodexo (+5,55% à 102,70 Euros) : La performance de l'exercice 2023 est ressortie supérieure aux objectifs, progressivement relevés au cours de l'exercice avec une croissance interne du chiffre d'affaires du groupe de +11,6% à 23,72 MdsE, pour un objectif révisé proche de +11%. La Marge d'exploitation est à 5,6%, pour un objectif révisé à 5,5%, à taux constants. Le résultat net ajusté du groupe atteint 908 millions d'euros et le bénéfice net ajusté par action s'établit à 6,21 euros. Le dividende proposé est de 3,10 euros, en hausse de +29%. L'endettement net diminue à 1,1 milliard d'euros grâce aux liquidités générées sur l'exercice. Le ratio d'endettement net ressort à 0,7x contre 1x sur l'exercice précédent, inférieur à la fourchette cible de 1 à 2x.

Danone (+1,50% à 55,69 Euros) : Au T3 2023, le chiffre d'affaires a atteint 6,9 milliards d'euros, en progression de +6,2% en données comparables, porté par une hausse de +6,6% de l'effet prix, et une amélioration séquentielle de l'effet volume/mix, en baisse de -0,3%. En données publiées, le chiffre d'affaires a diminué de -5,8%, pénalisé en particulier par un impact négatif significatif des taux de change (-7,4%) reflétant la dépréciation de la majorité des monnaies face à l'euro. Le chiffre d'affaires publié a également été pénalisé par un effet périmètre négatif (-6,2%), résultant principalement de la déconsolidation des opérations EDP en Russie en juillet 2023. Enfin, l'hyperinflation a eu une contribution positive de +1,8% au chiffre d'affaires publié. La croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue entre +6% et +7% en données comparables, versus +4% et +6% précédemment, avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée.

Carrefour (+4,40% à 16,30 Euros) a affiché une bonne dynamique commerciale au T3, dans un contexte de ralentissement de l'inflation. La croissance du chiffre d'affaires est de +9% à 23.629 ME en comparable (LFL) avec une forte progression des ventes de produits à marque propre, qui dépassent 35% des ventes alimentaires (+3pts vs T3 2022) et une accélération de la GMV e-commerce, en hausse de 31% au T3, dont +16% en France.

Bic (+0,90% à 57,05 Euros) : Le résultat net part du groupe s'établit à 181,4 ME sur 9 mois (186,2 ME à la même époque en 2022). Le résultat net part du groupe ajusté s'établit à 190,7 ME à 9M 2023 (200,1 ME un an plus tôt). La croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait être comprise entre 5% et 7% à taux de change constants grâce à l'effet combiné de hausses de prix et d'amélioration du mix. "Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée de l'exercice 2023, ainsi que la marge brute, des tendances qui seront toutefois partiellement compensées par la poursuite des investissements d'exploitation et dans le soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition dans le cadre du plan Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme", précise le groupe.

Eutelsat Group (+1% à 4,35 Euros) annonce un chiffre d'affaires des Activités opérationnelles de 273 millions d'euros, en baisse de 2,4% sur un an sur une base comparable, et en hausse de 2,9% par rapport au trimestre précédent si l'on exclut un contrat ponctuel non-récurrent signé dans le segment des Services aux gouvernements au quatrième trimestre 2022-23.

VALEURS EN BAISSE

TotalEnergies (-0,25% à 62,04 Euros) publie ce matin des résultats en recul au titre du troisième trimestre, marqués une nouvelle fois par la baisse du prix des hydrocarbures. Le groupe pétrolier et gazier a enregistré sur la période juillet-septembre un résultat net ajusté de 6,5 milliards de dollars (-35%), un Ebitda ajusté de 13,1 milliards (-33%) et une production de 2,476 millions de barils par jour (-7%). En outre, TotalEnergies a décidé la distribution d'un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023 d'un montant de 0,74 EUR/action, en hausse de 7,25% par rapport aux acomptes versés au titre de l'exercice 2022 et identique au premier et second acomptes au titre de l'exercice 2023.

STMicroélectronics (-3,75% à 35,74 Euros) : Au troisième trimestre, ST a enregistré un chiffre d'affaires net de 4,43 milliards de dollars, une marge brute de 47,6%, une marge d'exploitation de 28% et un résultat net de 1,09 milliard de dollars, soit 1,16 dollar par action après dilution. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires net est de 13 milliards de dollars, la marge brute de 48,7 %, la marge d'exploitation de 27,6 % et le résultat net de 3,14 milliards de dollars. La marge d'exploitation est ressortie à 27,6% et le résultat net s'est établi à 3,14 milliards de dollars. Les perspectives pour le quatrième trimestre, au point médian, sont les suivantes : un chiffre d'affaires net de 4,30 MdsE.

BNP Paribas (-5,55% à 53,05 Euros) a publié un résultat net part du groupe en baisse de 4% en données publiées au troisième trimestre, à 2,66 Milliards d'euros, un chiffre proche des anticipations des analystes qui tablaient sur 2,65 MdsE en moyenne. Le produit net bancaire a progressé de 4% à 11,58 Milliards d'euros, supérieur aux 11,50 MdsE attendus. Le groupe, qui a confirmé son objectif d'atteindre 12% de rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) en 2025, a également déclaré avoir réalisé 85% de son programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros en 2023.

Bureau Veritas (-7,50% à 20,92 Euros) : Le chiffre d'affaires de a atteint 1 423,8 millions d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 2,3 % par rapport au T3 2022. Cependant, la croissance organique s'est élevée à 5,8 %, la hausse atteint 6,1% à taux constants. Le chiffre d'affaires organique des neuf premiers mois a augmenté de 8,1 %. Le groupe souligne la forte croissance organique atteinte pour les activités Marine & Offshore (+13,4 %), Industrie (+16,2 %) et Certification (+11,7 %) comparé au troisième trimestre 2022 ; une croissance de 2,6 % a été atteinte pour l'activité Agroalimentaire & Matières Premières ; et une stabilité de la croissance pour les activités Bâtiment & Infrastructures et Biens de consommation. Les perspectives 2023 sont confirmées et Bureau Veritas prévoit pour l'ensemble de l'année 2023 de délivrer : une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires ; une marge opérationnelle ajustée stable à taux de change constant et des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.

Lectra (-4,30% à 20,93 Euros) : les commandes et le chiffre d'affaires des nouveaux systèmes du troisième trimestre ont été inférieurs aux anticipations du Groupe. A l'inverse, le chiffre d'affaires récurrent, qui devrait représenter plus de 65% du chiffre d'affaires total de 2023, a continué sa progression et bénéficie d'une forte visibilité. Compte tenu de ces éléments, le chiffre d'affaires de l'exercice devrait être compris entre 474 et 481 ME, légèrement inférieur aux anticipations du 27 avril, et l'Ebitda courant entre 78 et 82 ME, dans le bas de la fourchette des anticipations du 27 avril.

Mersen (-4,40% à 31,25 Euros) réalise, au 3e trimestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 302 millions d'euros, en croissance organique de +8,6%. Pour les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de Mersen ressort ainsi à 910 ME, soit une croissance organique de près de +15% par rapport à 2022, dont environ 5% est lié à des augmentations de prix.

Eramet (-0,25% à 61,35 Euros) : Le chiffre d'affaires ajusté est de 980 ME au T3 2023, en recul de 26% par rapport au T3 2022, intégrant la forte baisse des prix de vente (- 27% par rapport au T3 2022), en partie compensée par la croissance des volumes des opérations minières (+ 7%). L'EBITDA ajusté 2023 est revu à environ 800 ME, reflétant : une baisse du prix moyen du minerai de manganèse estimé à environ 4,7$/dmtu sur l'année; un objectif de volumes de minerai de nickel à Weda Bay révisé à 30 Mth (- 5 Mth) en l'absence d'autorisation reçue à date et ce malgré une solide performance intrinsèque attendue au T4, conjuguée à une meilleure teneur et un premium sur le prix du minerai à Weda Bay, ainsi qu'à une baisse du coûts des intrants (notamment des réducteurs).

Ipsen (-5,75% à 112,70 Euros) : La croissance du chiffre d'affaires au cours des 9 premiers mois de l'exercice est de 7,1% à taux de change constants à 2.309 ME, ou de 4,6% en données publié, tirée par la performance des plateformes de croissance, en hausse de 16,1%, avec Dysport (toxine botulique de type A) en progression de 24,7% et Cabometyx (cabozantinib) en hausse de 24,4%. Ipsen confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2023.

Schneider Electric (-2,50% à 136,50 Euros) dévoile des revenus supérieurs aux attentes au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros, en croissance organique de 11,5%, un record absolu pour un troisième trimestre. Le consensus était positionné à +10,7%. L'Amérique du Nord et le Reste du Monde enregistrent une croissance à deux chiffres, l'ensemble des quatre régions étant en croissance, soutenues par une demande dynamique sur la plupart des marchés finaux.

Plastic Omnium (-18,20% à 10,70 Euros) : le Groupe vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 370 et 390 millions d'euros, contre plus de 400 ME espérés précédemment. L'objectif de cash-flow libre est abaissé entre 190 et 210 ME, contre plus de 260 ME visés auparavant.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

SMCP, LDLC, Invibes, Adocia, CRCAM Brie Picardie, AST Groupe, Infotel, Groupe Tera, Alan Allman Associates, Icape, Energisme, Klarsen, Solocal, Synergie, TXCom, FDE, Grolleau

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est à l'achat sur Dassault Systèmes en réhaussant sa cible de 54 à 57 euros.

Citi reste à l'achat sur Kering avec un objectif ajusté de 617 à 559 euros et est à la vente sur la FDJ avec un objectif de cours ramené de 31 à 27,80 euros.

Morgan Stanley repasse à 'pondération de marché' sur OVH avec un objectif ajusté de 9 à 7,10 euros et reste à 'pondération en ligne' sur ADP avec une cible ramenée de 125 à 124 euros.

La Deutsche Bank repasse d'acheter à 'conserver' sur Worldline avec un objectif ajusté de 42 à 11 euros. HSBC reste à l'achat, mais avec une cible abaissée de 55 à 25 euros, JP Morgan est neutre avec un objectif coupé de 55 à 23,90 euros et Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'souspondérer' avec une cible abaissée de 51 euros à seulement 8,90 euros.

INFOS MARCHE

Aton (ex Hybrigenics) : emprunt obligataire auprès de Vatel Capital

Casino : ouverture de procédures de sauvegarde accélérée

Erold : ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sodexo : Le projet de spin-off de Pluxee a progressé de manière significative

EN BREF

Thales : contrat de plusieurs millions de dollars en Arabie Saoudite

Vinci : Cobra IS signe 3 contrats pour près de 1.950 km de lignes à haute tension au Brésil

Valneva : demande d'autorisation auprès de l'EMA pour son candidat vaccin contre le chikungunya