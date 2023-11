Ouverture Paris : Société Générale et Neoen dans le vert, Axa en baisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 7 084,51 points : le CAC 40 a mis le cap en direction des 7.100 points ce matin, en hausse de 0,30%. S'il parvenait à terminer ce soir dans le vert, il aurait accompli une semaine 100% positive. Hier, il a clôturé au-dessus des 7.000 points pour la première fois depuis le 17 octobre dernier. Grâce au rebond entamé lundi (+3,90% en quatre séances), il affichait, à la clôture d'hier, un gain de +9,07% depuis le 1er janvier.

Les investisseurs ont désormais la conviction que la Fed ne passera pas d'ultime tour de vis sur les taux. Conviction qu'il faudra confirmer aujourd'hui par la publication du rapport officiel sur l'emploi américain. Aux Etats-Unis, justement, es opérateurs ont apprécié hier la publication d'une batterie de statistiques mitigées, montrant un ralentissement potentiel de l'économie US, de quoi rassurer les plus inquiets sur le devenir des taux.

Après quelques jours de pause, c'est le retour, à Paris, des publications trimestrielles avec les gagnants : Société Générale ou Neoen et les perdants : Solvay, Spie, Axa...

WALL STREET

Wall Street était orienté en vive hausse jeudi, le S&P 500 s'adjugeant 1,89% à 4.317 pts, le Dow Jones +1,70% à 33.839 pts et le Nasdaq +1,78% à 13.294 pts. La tendance demeure positive au lendemain d'un rebond emmené par le Nasdaq Composite (+1,64%).

ECO ET DEVISES

La production industrielle de la France s'est repliée de façon inattendue en septembre, selon les données publiées vendredi par l'Insee. Elle a reculé de 0,5% alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une production industrielle stable pour ce mois. La production industrielle en août a quant à elle été révisée à la hausse, à -0,1% contre -0,3% précédemment.

Etats-Unis :

- Ventes automobiles préliminaires du mois d'octobre (BEA).

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (13h30)

- Indice PMI composite final américain. (14h45)

- Indice PMI final américain des services. (14h45)

- Indice ISM des services américains. (15h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice PMI CIPS composite final britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS final britannique des services. (10h30)

- Taux de chômage en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0632$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,99 $. L'once d'or se traite 1.988 $.

VALEURS EN HAUSSE

Société générale (+1% à 21,83 Euros) publie ce vendredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché. La solide performance de sa banque d'investissement et de financement a compensé le repli de ses activités dans la banque de détail en France. Sur la période allant de juillet à septembre, la banque de la Défense a publié un résultat net part du groupe de 295 millions d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne moins de 200 millions d'euros, selon le consensus de place. Il correspond cependant à un repli de près de 80% sur un an, du fait d'une dépréciation de 340 millions d'euros de certaines activités du groupe et d'une provision de 270 millions d'euros passée pour impôts différés actifs. Les revenus trimestriels du groupe ont reculé sur un an de 6,2% à 6,2 milliards d'euros, en ligne avec le consensus de marché.

Valeo (+3,33% à 13,48 Euros) et Qualcomm Technologies ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord (Memorandum of Understanding) visant à explorer les possibilités de collaboration en matière d'innovation pour les segments des deux-roues et trois-roues en Inde. Ces nouveaux échanges s'inscrivent dans le prolongement du partenariat entre les deux entreprises qui collaborent depuis de nombreuses années pour fournir des unités de calcul avancées pour la télématique et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) pour les véhicules définis par logiciel (software defined vehicles).

Spie (+0,55% à 26,10 Euros) dévoile une production au T3 en progression de +6,3 % et même de +8,8 % en organique. La production sur les neuf premiers mois de 2023 ressort à 6 259,2 millions d'euros, en hausse de +8,4 % par rapport à la même période en 2022 (+9,5 % en organique). La marge d'EBITA au T3 augmente de +50 pb par rapport au T3 2022. Sur les neufs premiers mois l'EBITA ressort à 371,8 millions d'euros, en progression de +15% par rapport aux neuf premiers mois de 2022, et la marge d'EBITA s'améliore de +30 pb. Spie annonce revoir à la hausse ses perspectives 2023 à savoir la croissance organique visée désormais "supérieure à +7%", contre auparavant "Au moins +6 %".

Neoen (+2% à 26,48 Euros) : Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois atteint 397,5 MEUR, en hausse de 12% par rapport aux neuf premiers mois de 2022 à taux de change courants et de 16% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est en recul de 8% par rapport au troisième trimestre 2022, essentiellement en raison de l'effet mécanique de l'entrée en vigueur en 2023 de plusieurs PPA à des prix inférieurs aux prix de marchés enregistrés l'an dernier et d'une base de comparaison élevée concernant les revenus de stockage. Le Groupe confirme son objectif d'EBITDA ajusté 2023, qu'il attend désormais vers le milieu de la fourchette initiale de 460 à 490 MEUR, avec un taux de marge d'EBITDA ajusté supérieur à 80%. Le Groupe réitère enfin son ambition de voir son EBITDA ajusté dépasser 700 millions d'euros en 2025 ainsi que son objectif d'atteindre plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction d'ici fin 2025.

VALEURS EN BAISSE

AXA (-1,60% à 28,06 Euros) a publié un chiffre d'affaires (primes brutes émises et autres revenus) conforme aux attentes du marché sur 9 mois, aidé par la hausse des primes de son activité assurance dommages. Le groupe a fait part, pour la période allant de janvier à septembre, d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% en base comparable, à 78,8 milliards d'euros, en ligne avec les 79 milliards d'euros attendus par les analystes.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Selectirente, Kumulus Vape

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays reste en ligne sur Ipsen, mais ramène sa cible de 125 à 120 euros.

JP Morgan surpondère Sanofi, mais ramène son objectif de cours de 105 à 92 euros.

Oddo BHF reste à 'surperformance' sur Bic avec un objectif qui passe de 73 à 79 euros.

INFOS MARCHE

Nanobiotix : lancement d'une offre globale et d'un placement privé

Atos : Onepoint détient 9,9% du capital

EN BREF

Virbac acquiert une participation majoritaire de Globion

Assystem conclut un accord pour l'acquisition de L&T Infrastructure Engineering