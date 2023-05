Ouverture Paris : Scor recherché, Orpea et JC Decaux chutent

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Dans la foulée de la fin de séance positive d'hier, l'indice parisien débute celle du jour dans le vert, grimpant au-dessus des 7.400 points (+0,60%) à 7.430 points.

La publication d'indicateurs d'inflation, mercredi aux Etats-Unis, qui ont montré des signes de ralentissement de la hausse des prix sur un an alors que la Réserve fédérale américaine a laissé entrevoir la semaine dernière une pause dans la remontée de ses taux d'intérêt, confirme les investisseurs dans leur conviction que le tour de vis monétaire de la Fed est peut-être terminé.... Les marchés tablent actuellement avec une forte probabilité sur un statu quo sur les taux de la Fed en juin, puis une baisse d'environ 75 à 80 points dans le courant de l'année. Le plafond de la dette américaine continue par ailleurs de susciter des interrogations, le FMI ayant déclaré jeudi qu'un défaut de paiement aurait de "très graves répercussions" sur l'économie mondiale, notamment une hausse des coûts d'emprunt.

Côté valeurs, Société Générale débute de façon assez mitigée après la publication des chiffres de son premier trimestre, alors que Scor est particulièrement recherché. A l'inverse, JC Decaux chute !

WALL STREET

Wall Street a terminé la séance en ordre dispersé. Alors que les investisseurs s'interrogent sur la viabilité de la banque régionale PacWest, certains poids lourds trébuchent à l'image de Disney. Il est vrai... Les chiffres des inscriptions au chômage et de l'indice des prix à la production n'ont pas rassuré alors que le déficit budgétaire américain fait jaser, même du côté du FMI !

Le S&P 500 recule ainsi de -0,17% à 4.130 pts. Le Dow Jones abandonne 0,66% à 33.309 pts. Seul, le Nasdaq prend un peu de hauteur et grimpe de +0,18% à 12.328 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- PIB britannique du premier trimestre. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0928 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,63 $. L'once d'or se traite 2011 $.

VALEURS EN HAUSSE

Société Générale (+0,55% à 21,92 Euros) a fait mieux que prévu en début d'année. La banque publie des revenus en baisse de -3,8% sous IFRS 17 avec des revenus des métiers en hausse de +0,3%. Le coût du risque est bas à 13 points de base au T1, avec un niveau de défauts limité et un stock de provision sur encours sains stable de 3,8 milliards d'euros à fin mars 2023. Le coût du risque 2023 est désormais attendu inférieur à 30 points de base, alors qu'elle l'attendait entre 30 et 35 points de base auparavant. Le résultat net part du Groupe sous-jacent ressort à 1,5 milliard d'euros (868 millions d'euros en publié, soit +5,7% par rapport au T1 2022.

Scor (+8% à 25,40 Euros) dévoile un résultat net du Groupe qui ressort à EUR 311 millions au premier trimestre 2023, représentant un taux de rendement annualisé des capitaux propres (ROE) de 29,7%. Le Groupe dégage un cash-flow opérationnel de EUR 281 millions au premier trimestre 2023 (cash-flow opérationnel positif de EUR 316 millions généré par SCOR P&C et cash-flow opérationnel négatif de EUR -35 millions généré par SCOR L&H). Le ratio de solvabilité du Groupe au 31 mars 2023 est estimé à 219 %11, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185 % à 220 %. La valeur économique du groupe mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 ressort à 9 784 millions au 31 mars 2023, en hausse de 9,4 %3 (+6,3 %3 à hypothèses économiques de taux d'intérêt et taux de change constantes) par rapport au 31 décembre 2022, correspondant à une Valeur Économique par action de EUR 54 (vs. EUR 50 euros au 31 décembre 2022).

OL Groupe (+1% à 2,98 Euros) : Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023, le groupe enregistre 202,7 millions d'euros de produits des activités (193,5 ME au 31 mars 2022). Le total des produits des activités progresse de 9,2 ME soit +5%, malgré l'absence de Coupe d'Europe.

ALD (+0,10% à 11,18 Euros) publie ce matin un résultat net part du groupe de 315,5 ME en hausse 22,4% par rapport au 1er trimestre 2022. Les marges de contrats de location et des services atteint 541,1 ME en hausse de 63,3% alors que le résultat des ventes de véhicules d'occasion atteint 190,5 ME, contre 215,2 ME. Le total des contrat gérés atteint 1,815 million dans le monde fin mars.

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-5,50% à 2,44 Euros) : a annoncé ce vendredi une perte de 4,03 milliards d'euros pour l'exercice 2022, contre un gain de 65 millions d'euros un an plus tôt.

JCDecaux : (-4,60% à 18,15 Euros) le chiffre d'affaires a augmenté de +5,6%, +5% en organique, s'établissant à 721,3 ME. Cette performance, qui a dépassé les attentes, repose sur une forte croissance du chiffre d'affaires digital, une accélération de la croissance tout au long du trimestre et, comme prévu, un point d'inflexion observé à partir du mois de mars en Chine. La croissance organique au premier trimestre 2023 s'est élevée à +8,2% hors Chine et à -14% en Chine.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Viel & Cie, Altamir, IT Link, Prismaflex International, Equasens

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies revoit sa recommandation à la baisse en passant d'acheter à neutre sur Diageo. Auparavant de 4000 £, l'objectif de cours est abaissé à 3800 £.

INFOS MARCHE

MedinCell veut lever 25 ME

Eramet place 500 ME d'obligations vertes

L'Oréal : vif succès du placement obligataire de 2 MdsE

EN BREF

GTT : nouvelle commande de HD Hyundai Heavy Industries

HRS : fournit la première station hydrogène de Lorient

Dolfines finalise l'acquisition d'Aegide International