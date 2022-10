Ouverture Paris : Sartorius et Virbac sanctionnés !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En hausse comme annoncé, le CAC 40 s'avère toutefois incapable de rejoindre les 6.100 points. Il progresse de seulement 0,10% à 6.070 points à 9h30. L'indice parisien, qui reste sur 4 séances de hausse, affiche un plus haut du jour à 6 096,11 points. Il n'a plus clôturé au-dessus des 6.100 points depuis le 15 septembre dernier. Hier, il a cependant rejoint, en séance, le niveau de 6.139,78 points.

Les marchés européens et américain ont fini en hausse mardi après le bon accueil réservé aux résultats de plusieurs grands groupes, parmi lesquels Goldman Sachs, qui a en outre annoncé une vaste réorganisation de ses activités. Clairement, les résultats volent la vedette et éclipsent les craintes de récession... Mais lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur, la sanction est immédiate comme ce matin à Paris pour Sartorius et Virbac dont les titres dévissent !

Sur le front macroéconomique, la journée sera animée par les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et en zone euro, puis par le Livre beige de la Réserve fédérale américaine.

Par ailleurs, la Banque d'Angleterre a annoncé en début de soirée mardi que les premières ventes de "gilts" de courte et moyenne maturités auraient lieu le 1er novembre, soit un jour plus tard que prévu, pour éviter tout conflit avec la présentation du projet budgétaire du gouvernement britannique le 31 octobre.

WALL STREET

La cote américaine prolonge son rebond ce mardi après le gros sursaut d'hier... Il faut dire que le premier test des résultats bancaires à Wall Street s'est révélé concluant vendredi et hier lundi, avec notamment de 'bons comptes' de JP Morgan Chase et Bank of America. La cote US s'était même envolée hier lundi, soutenue par ailleurs par le revirement budgétaire au Royaume-Uni, les indices boursiers ayant pris ainsi appui sur des supports notables... Ce jour, le S&P 500 prend encore 1,14% à 3.719 pts, le Dow Jones +1,12% à 30.523 pts et le Nasdaq +0,9% à 10.772 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9836$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 90,10$. L'once d'or se traite 1.645$.

VALEURS EN HAUSSE

Pierre et Vacances Center Parcs (+0,20% à 0,83 Euro) : le chiffre d'affaires de l'exercice 2021/2022 s'élève à 1.612,3 millions d'euros (et à 574,1 ME sur le 4e trimestre de l'exercice), à comparer à 937,2 ME sur l'exercice 2020/2021 (et à 520,2 ME au 4e trimestre 2020/2021).

Haulotte (+3,10% à 2,80 Euros) enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 140 ME au 3e trimestre 2022, en hausse de +17% par rapport à la même période de l'année précédente. Haulotte devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires proche de +20% en 2022. Etant donné les nombreuses incertitudes qui subsistent, renforcées par la crise énergétique qui prend de l'ampleur depuis l'été, Haulotte n'est pas en mesure de confirmer ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022, mais n'attend pas d'amélioration significative au 2e semestre par rapport au 1er.

Alstom (+1,75% à 19,21 Euros) a signé un nouveau contrat de services d'environ 300 millions d'euros avec Govia Thameslink Railway (GTR), l'une des plus importantes entreprises bénéficiant d'une franchise ferroviaire au Royaume-Uni.

Bastide Le Confort Médical (+0,80% à 27,70 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires de 468,3 millions d'euros, en hausse de +5,5% et supérieur à son objectif de 460 ME. La croissance organique est en léger retrait de seulement -0,8% malgré la baisse de plus de 70% des ventes d'équipements de protection individuelle liée à la fin de la crise sanitaire. Le résultat opérationnel courant est en hausse de +5,1%, à 38,9 ME, soit une marge stable de 8,3% en ligne avec l'objectif du Groupe. Le résultat opérationnel est en hausse à 32,5 ME (28,3 ME un an plus tôt). Le résultat net reste stable à 14,3 ME, après une charge d'impôt de 5,9 ME.

VALEURS EN BAISSE

Mercialys (-1,25% à 8,29 Euros) : A fin septembre 2022, les loyers facturés s'établissent à 129 millions d'euros, en hausse de +1,7% à périmètre courant par rapport à fin septembre 2021, et +4,3% à périmètre constant. Les loyers facturés ont bénéficié de l'indexation dans des proportions similaires au 1er semestre 2022 (+1,9%). Cette tendance devrait se maintenir sur l'ensemble de l'année, comme indiqué lors des résultats semestriels.

Sartorius Stedim Biotech (-13% à 300 Euros) a clôturé les 9 premiers mois de 2022 avec une croissance à deux chiffres pour son chiffre d'affaires. Ainsi, de janvier à septembre, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 17% en glissement annuel et à taux de change constant (déclaré : +23,4%) pour atteindre environ 2,603 milliards d'euros. Le résultat net courant a atteint 607 ME, soit une hausse considérable de +19,2% par rapport aux 9 premiers mois de 2021. Le résultat net courant par action s'élève à 6,58 euros (5,52 euros sur la même période de l'exercice précédent).

Virbac (-6,40% à 255 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires de 304,9 millions d'euros au troisième trimestre 2022, en progression de +5,8% par rapport à la même période de 2021. À parités constantes, l'évolution du chiffre d'affaires ressort à peu près stable ". Virbac resserre sa fourchette de croissance du chiffre d'affaires 2022 à taux et périmètre constants, maintenant attendue entre 6% et 9% contre 5% et 10% auparavant. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider dans une fourchette comprise entre 14% et 15% à taux de change constants (autour de 15% précédemment).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Nicox, Bourse Direct, Broadpeak, Enogia, Esker, Alchimie, Mint, Omer-Decugis, Sidetrade

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

GreenSome Finance abaisse sa cible sur Mint de 6,04 à 4,01 euros ('achat').

INFOS MARCHÉS

SMTPC va demander son transfert vers Euronext Growth.

Nanobiotix : accord de restructuration du prêt de la BEI.

EN BREF

Chargeurs : CMS emporte plusieurs contrats.

Grolleau : sélectionné pour un partenariat industriel avec IES Synergy.

Carmat : trois publications scientifiques encourageantes pour Aeson.

TF1 finalise la cession de son pôle Publishers Unify à Reworld Media.

TotalEnergies : démarrage de la centrale d'Al Kharsaah au Qatar.

Dolfines acquiert Maintcontrol.