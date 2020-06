Ouverture Paris : revoilà les 4.800 points! TF1 porté par l'annonce du jour...

LA TENDANCE

Le CAC40 a bouclé la période de confinement! De retour sur les 4.800 points, l'indice parisien revient près de trois mois en arrière. Il n'a en effet plus revu les 4.800 points depuis le 10 mars dernier! Le mois de juin débute donc sous de bons auspices!

Les investisseurs continuent de privilégier les signes de reprise de l'économie qui pointent, à mesure que l'épidémie de Covid-19 se termine, avec 375.000 morts à travers le monde. Les facteurs de risque s'accumulent cependant, à commencer par la montée des tensions commerciales et géopolitiques avec la Chine, et les troubles sociaux aux Etats-Unis, qui pourraient compromettre la reprise économique s'ils prenaient encore plus d'ampleur.

En France, le Ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, annonce ce matin que la récession en France est désormais attendue autour de -11% cette année! Cela constitue une révision significative à la baisse du scénario de récession en France.

Côté valeurs, c'est l'envolée pour TF1 qui lance une chaîne avec Mediapro...

WALL STREET

A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 0,36% à 25.475 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,38% à 3.055 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, avance de 0,66% à 9.552 pts. La semaine dernière, les trois indices américains avaient progressé respectivement de 3,7% pour le DJIA, 3% pour le S&P 500 et de 1,7% pour le Nasdaq.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final français. (09h50)

Europe :

- PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- PMI manufacturier final italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.735$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1125$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 38,60$.

VALEURS EN HAUSSE

Sanofi (+0,30% à 88,93 Euros) : Moody's confirme la note crédit long terme à 'A1' à la suite de l'annonce, par le groupe pharmaceutique, de la cession de sa participation dans Regeneron pour un produit brut total de 11,7 Mds$. La perspective est 'stable'. Ce maintien de la notation reflète l'opinion de Moody's selon laquelle Sanofi utilisera le produit de la vente pour financer des acquisitions de taille moyenne dans les années à venir. Les effets des futures acquisitions sur le profil de crédit de Sanofi sont difficiles à prévoir et dépendront du prix payé, de la proportion du financement en espèces, de la qualité des actifs achetés et de la manière dont ils compléteront les activités et les produits existants de la société. Malgré cette transaction, Moody's estime que la dette brute de Sanofi ne baissera pas significativement au cours des 12 prochains mois.

Carrefour (+0,05% à 13,93 Euros) a conclu un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, consolidant ainsi sa position de principal distributeur alimentaire multi-format sur ce marché. Carrefour prévoit de convertir les magasins Wellcome sous enseigne Market au cours des 12 mois suivant la réalisation de l'opération, puis de convertir les magasins Jasons sous une enseigne Carrefour premium. Les magasins convertis bénéficieront de la politique commerciale et des conditions d'achat de Carrefour. Le Groupe prévoit ainsi d'améliorer la densité commerciale et d'optimiser la structure de coûts.

TF1 (+7,60% à 5,34 Euros) : le football français aura sa nouvelle Maison : la chaîne "TELEFOOT". Le Groupe MEDIAPRO, nouvel acteur clé du football français, et TF1 annoncent ainsi la signature d'un accord inédit. Ce partenariat de quatre ans, renouvelable, repose sur trois piliers fondamentaux : Une licence de marque, un partenariat éditorial et de production, un partenariat de talents.

Renault (+2,65% à 22,02 Euros) et Bercy continuent à discuter autour du prêt de 5 milliards d'euros que doit recevoir le constructeur automobile. Sur 'RTL', Bruno Le Maire a indiqué que les détails seront bientôt finalisés car "Renault a besoin de cet argent". Le ministre de l'Economie et des finances a toutefois souligné que l'obtention de ce prêt dépend de l'évolution des discussions entre les syndicats, la direction et le gouvernement: elles doivent être "transparentes et constructives".

Nicox (+5,30% à 4,16 Euros) annonce le démarrage de la première étude clinique de phase 3, Mont Blanc, par le recrutement, hier, des premiers 12 patients.

Arkema (+1% à 80,72 Euros) : La cession de l'activité Polyoléfines Fonctionnelles à SK Global Chemical a été finalisée le 1er juin. Avec un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros, l'activité Polyoléfines Fonctionnelles d'Arkema, qui est rattachée à l'activité PMMA, rassemble des copolymères et terpolymères d'éthylène pour les marchés de l'emballage alimentaire, de la câblerie, de l'électronique ou du revêtement.

VALEURS EN BAISSE

GL Events (-2,21% à 13,26 Euros) : prises de bénéfices après une série de belles séances à la hausse!

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Exel Industries.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan remonte légèrement son cours cible de 43 à 44 CHF sur LafargeHolcim et repasse de neutre à 'surpondérer' sur Saint-Gobain en ciblant un cours de 35 euros.

Berenberg est toujours à l'achat sur Iliad avec un cours cible ajusté en hausse de 160 à 185 euros.

INFOS MARCHES

Technicolor : accord des prêteurs afin d'entrer en conciliation.

EN BREF

Iliad : crée une co-entreprise dans la zone Antilles-Guyane.

Realités obtient un "PGE" de 21,5 ME.

Pernod Ricard entend faire revivre la convivialité dans les bars.