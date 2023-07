Ouverture Paris : Rémy Cointreau en vue ! Dassault Systèmes et Elior plongent

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien évolue au rythme des nombreuses publications semestrielles intervenues depuis la clôture d'hier. Et les gagnants s'appellent Rémy Cointreau ou Edenred. A l'inverse, le début de séance est compliqué pour Dassault Systèmes, Elior, ou ID Logistics... Le CAC 40, pour sa part, a débuté dans le vert, avant de passer en territoire négatif peu avant 9h30.

Une ultime hausse de 25 points de base des taux de la Fed, dans une fourchette de 5,25%-5,50%, est attendue mercredi à l'issue de sa réunion de deux jours et les investisseurs veulent croire que le cycle de resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi, touchera également bientôt à sa fin, le pic des taux en zone euro étant évalué à 4%, contre 3,5% actuellement.

WALL STREET

Wall Street s'est affichée légèrement dans le vert lundi, le S&P 500 s'adjugeant 0,40% à 4.554 pts et le Dow Jones 0,52% à 35.411 pts. Notons au passage que l'indice historique DJIA n'est plus qu'à 3% de ses pics historiques... Le Nasdaq grappille 0,19% à 14.058 pts. Le baril de brut WTI gagne encore 2% sur le Nymex à 79$. L'indice dollar s'adjuge 0,3% face à un panier de devises, tandis que l'euro revient à 1,1070/$. La semaine sera particulièrement chargée à Wall Street, avec bien évidemment la réunion de la Fed mardi et mercredi, avec à la clé un très probable nouveau durcissement monétaire d'un quart de point, mais aussi une avalanche de publications trimestrielles, avec notamment Alphabet, Microsoft, Meta et Texas Instruments, mais pas seulement...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Début de la réunion monétaire de la Fed.

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1082 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,85 $. L'once d'or se traite 1.961 $.

VALEURS EN HAUSSE

Edenred (+0,80% à 59,66 Euros) confirme, trimestre après trimestre, sa forte dynamique de croissance. Le groupe a ainsi enregistré des résultats en forte progression par rapport au premier semestre 2022 : Le Revenu total est de 1.163 millions d'euros au premier semestre 2023, en croissance de +26,1% en données publiées (+25,5% en données comparables). Le Chiffre d'affaires opérationnel est de 1.081 millions d'euros, en progression de 20% en données comparables, dont une hausse de 19,6% au deuxième trimestre. L'EBITDA ressort à 483 millions d'euros, en hausse de 32,5% en données publiées (+35,2% en données comparables). La Marge d'EBITDA est de 41,5%, en progression de 3,1 points à données comparables. Le Résultat net, part du Groupe, s'inscrit à 202 millions d'euros, en croissance de +18,8%.

Alstom (+1,70% à 27,88 Euros) : Au cours du premier trimestre 2023/24 (du 1er avril au 30 juin 2023), le groupe a enregistré 3,9 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 4,2 milliards d'euros durant le trimestre, en hausse de 4,3% comparé à l'année dernière, en ligne avec la trajectoire visée. Le carnet de commandes au 30 juin 2023 a atteint 87 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.

Rémy Cointreau (+4,80% à 152,60 Euros) : Au cours du premier trimestre 2023-24, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 257,5 millions d'euros, en baisse de -35% en organique (+14,3% par rapport au 1er trimestre 2019-20). En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de -37,2%, incluant un effet négatif des devises de -2,2%.

Orpea (+14% à 2,08 Euros) : la mise en oeuvre de la conversion en capital de l'intégralité de l'endettement non sécurisé d'Orpea, suivie des apports en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros, débutera dès l'accomplissement de sa dernière condition suspensive. Celle-ci consiste en la purge des recours constitués sur la dérogation à l'obligation de lancer une offre publique d'achat sur les actions Orpea accordée le 26 mai par l'Autorité des marchés financiers. La décision en la matière sera prise par la Cour d'Appel de Paris au cours du dernier trimestre 2023. Orpea rappelle que ces augmentations de capital entraîneront une dilution massive pour les actionnaires existants dans le cas où ils n'y participent pas. Ceux-ci détiendraient à l'issue de ces opérations en capital, et en l'absence de tout réinvestissement, environ 0,04% du capital, la valeur théorique de l'action ressortant dans ce cadre à 0,02 euro.

VALEURS EN BAISSE

Interparfums (-0,80% à 62,30 Euros) : Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires ressort à 396,1 ME, en hausse de 24,3% à taux de change courants et de 23,4% à taux de change constants par rapport au S1 2022. Sur le seule deuxième trimestre, l'activité atteint 181,5 ME, en progression de 16% à taux de change courants et de 17% à taux de change constant. Interparfums révise une nouvelle fois à la hausse ses objectifs de vente avec un chiffre d'affaires désormais attendu autour de 800 ME sur l'ensemble de 2023. La société visait précédemment 770 ME.

Dassault Systèmes (-5% à 38 Euros) publie ses résultats financiers non audités en IFRS pour le 2ème trimestre et le 1er semestre clos le 30 juin 2023. La croissance de 8% du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires logiciel au 2ème trimestre 2023 est en ligne avec les objectifs, soutenue par une hausse de 9% du chiffre d'affaires récurrent. Le groupe souligne la progression de 6% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels au 2ème trimestre 2023, portée par une dynamique généralisée. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 1,45 milliard d'euros et le chiffre d'affaires logiciel à 1,31 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires souscription et support augmente de 9% ; le chiffre d'affaires récurrent représente 79% du chiffre d'affaires logiciel. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est en hausse à 278,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires prestations de services croît de 7% au cours du trimestre. La Marge opérationnelle non-IFRS s'établit à 31% au 2ème trimestre 2023, supérieure aux objectifs. Le BNPA dilué non-IFRS ressort en hausse de 7% à 0,28 euro au 2ème trimestre 2023, en données publiées, et de 15% à taux de change constants, en haut de la fourchette des prévisions. Les objectifs sont réaffirmés pour l'exercice 2023 avec un BNPA dilué compris entre 1,18 et 1,20 euro, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 9%.

Elior (-8,30% à 2,60 Euros) affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 1.416 ME, en hausse de 20% par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, dont une croissance organique de +8,8%. L'Effet volume est de +2,4%, tandis que l'effet prix ressort à +5,2% et le développement commercial net monte de 3,1%. Le groupe souligne l'effet périmètre de +12%, l'arrêt de Preferred Meals ayant été largement compensé par l'intégration de Derichebourg Multiservices. L'effet change ressort à -0,8%. Le Chiffre d'affaires sur 9 mois s'inscrit à 3.894 ME, en croissance organique de +12,3%. Le Taux de rétention au 30 juin 2023 est de 91,9%, quasi-inchangé contre 92% au 30 juin 2022, ce taux atteint 93,4% en excluant les sorties volontaires de contrats. Les liquidité disponible étaient de 347 ME à fin juin 2023, contre 394 ME à fin mars 2023. Révision des perspectives pour l'exercice fiscal 2022-2023 : Croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 10% ; Marge d'EBITA ajusté d'environ 1% ; Dépenses d'investissement autour de 1,7% du chiffre d'affaires.

ID Logistics (-3,50% à 250,50 Euros) , un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2023. Le Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 est ressorti à 658,2 ME, +3,6% (+3,3% à données comparables). A l'International (68% du chiffre d'affaires) le CA ressort à 446,9 ME, +7,2% (+6,9% à données comparables). En France (32% du chiffre d'affaires) le CA est de 211,3 ME, -3,4%. Le Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 s'inscrit à l'arrivée à 1.288,6 ME, +10,3% (+4,3% à données comparables).

Thalès (-1,50% à 130,35 Euros) : Très grosse acquisition ! Le géant français de la Défense et de la Sécurité annonce l'acquisition d'Imperva, champion américain de la cyber afin de créer un leader mondial de la cybersécurité. Le prix de la transaction est basé sur une valeur d'entreprise de 3,6 Mds$. La société de capital-investissement Thoma Bravo avait repris Imperva en 2018 ans le cadre d'un accord de 2,1 milliards de dollars. Avec plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires sur douze mois glissants en 2022 et plus de 1.400 collaborateurs, Imperva est un leader de la cybersécurité qui protège les applications critiques, APIs, et les données à grande échelle. Avec une approche intégrée combinant l'Edge, la sécurité des applications et des données, Imperva protège les entreprises à chaque étape de leur transformation numérique.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

We.Connect, Nacon, Prodways Group, Eurobio Scientific, Bigben, Verimatrix, Obiz, Linedata, Lumibird

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

UBS reste à l'achat sur Axa avec un cours cible de 34,90 euros et à l'achat sur Safran en visant 160 euros.

INFOS MARCHE

Osmosun : l'option de surallocation a été exercée

Société Générale : succès du plan mondial d'actionnariat salarié 2023

EN BREF

Sodexo annonce un partenariat stratégique entre Pluxee et Santander au Brésil

GTT : nouveau contrat auprès de Hudong-Zhonghua Shipbuilding

Vallourec remporte deux importants contrats au Brésil

Alstom : conclut un contrat de 900 ME en Allemagne

TotalEnergies s'offre la totalité de Total Eren pour 1,5 milliard d'euros