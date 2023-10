Ouverture Paris : rechute du CAC 40, le pétrole rebondit après les attaques du Hamas

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après le petit rebond de vendredi, place déjà au retour de la baisse ce lundi, alors que l'attaque surprise du Hamas contre Israël ce week-end a remis sur la table les inquiétudes géopolitiques de cette région et fait rebondir les cours du pétrole à plus de 87$ le brent. Israël a vécu sa journée la plus meurtrière depuis la guerre du Kippour il y a 50 ans et a immédiatement riposté par des bombardements sur la bande de Gaza. A Paris, le CAC40 recule de 1%, de retour sous les 7.000 points à 6.985 points.

Le brusque regain de tension au Moyen Orient inquiète les marchés, qui craignent une extension du conflit : des représailles d'Israël contre l'Iran, auquel il reproche son soutien au Hamas, pourraient avoir des répercussions importantes sur les marchés du pétrole. Le rapprochement récent entre Israel et l'Arabie saoudite négocié par les Etats-Unis est aussi fragilisé alors que Ryad s'était engagé à augmenter sa production de pétrole dans le cadre de cet accord...

ECO ET DEVISES

D'après le rapport du Département américain au Travail vendredi, les créations de postes aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2023 se sont établies au nombre de 336.000, contre un consensus FactSet de 163.000 et un consensus Bloomberg de 160.000. Le taux de chômage est inchangé à 3,8%, contre un consensus de 3,7%. Cette nouvelle signifie que le marché américain du travail reste extrêmement dynamique, au grand désespoir de la Fed et des investisseurs. Les créations d'emplois dans le privé ont été au nombre de 263.000 (environ 150.000 de consensus). Dans le secteur manufacturier, les créations ont été au nombre de 17.000, trois fois plus que prévu. Les très solides gains d'emplois en septembre ont concerné les loisirs et l'hospitalité, le secteur gouvernemental, les soins de santé, ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques et l'aide sociale.

Du côté des devises, l'euro campe sur les 1,0550/$. L'once d'or est à 1.831$ et le Bitcoin à 27.900$.

VALEURS EN HAUSSE

Dassault Aviation : +4% dans le sillage de la situation au Moyen Orient

CGG : +4,5% avec le pétrole, suivi de Vallourec (+3%)

Thales +3% avec le regain de violence au Moyen Orient. Le groupe célèbre par ailleurs ses 50 ans de présence à Singapour et vient également d'annoncer plusieurs investissements dans le pays... Thales a ainsi décidé de créer à Singapour un centre d'excellence dédié au trafic aérien, sur son site d'Ayer Rajah Crescent. Ce centre se consacrera à la conception et au développement d'applications industrielles pour son système de gestion du trafic aérien TopSky-ATC, leader du marché mondial. Il offrira également aux prestataires régionaux de services aériens des opportunités de collaboration et d'innovation conjointes dans le domaine de l'espace aérien. L'ambition est de nouer des partenariats avec des PME, des universités et autres acteurs de l'ATM dans la région, afin de créer un écosystème ouvert et collaboratif autour de cette technologie.

De plus, Thales a officiellement inauguré, le 6 octobre, un nouveau Defence Hub organisé autour de trois piliers : services, ingénierie et recherche. Cette structure renforcera les capacités de défense à long terme de Singapour, notamment en matière de maintenance, de support, de disponibilité opérationnelle et de développement local, afin de répondre aux besoins des forces armées du pays. Un pool d'experts chevronnés basé à Singapour permettra de raccourcir les délais d'intervention, d'agir directement sur le terrain pour répondre rapidement aux besoins, et de renforcer la proximité avec le client.

A Singapour, Thales a également annoncé le lancement de ScaleFlyt Remote ID, la première plateforme commerciale de gestion et de suivi des drones, entièrement conçue, développée et fabriquée à Singapour. ScaleFlyt Remote ID est un système d'identification et de localisation des drones qui opère à distance.

VALEURS EN BAISSE

word : -4% avec Air France KLM et tout le secteur aérien qui pâtit de la situation au Moyen Orient

Rallye : -3% avec Innate, Plastic Omnium, Forvia, DBV

Arkema (-2,5%) a encore réduit de 46% l'empreinte carbone de ses grades de polyamide 11 Rilsan bio-sourcés, atteignant moins de 2 kg CO2e/kg, en utilisant des sources d'énergie renouvelables ou bas carbone et en améliorant l'efficacité énergétique de ses sites de production. Cela représente une amélioration d'environ 70 % par rapport aux résines polyamides traditionnelles utilisant des matières premières d'origine fossile et des sources d'énergie conventionnelles.

Entièrement dérivé de graines de ricin renouvelables, le polyamide 11 Rilsan est 100% ségrégué bio-sourcé. De plus, le monomère amino 11 et les polymères en aval sont produits en utilisant une proportion importante d'énergie renouvelable et bas carbone, tant en termes d'électricité que de combustible.

Arkema a ainsi récemment annoncé un accord d'approvisionnement en biométhane avec ENGIE en France, et a effectué diverses améliorations de l'efficacité énergétique sur ses sites de production de la chaîne polyamide 11 au cours de l'année écoulée.

Verallia : -2,5% avec Elior, Vicat, LVMH, Hermès, Valeo, Accor, Voltalia

Amundi : -2% suivi de SG, Alstom, Dior et Remy Cointreau

Rexel : -1,5% en compagnie de Interparfums, BNP Paribas, Saint-Gobain, Kering et Schneider avec JC Decaux.