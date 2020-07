Ouverture Paris : prises de bénéfices sur le CAC40!

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

La forte progression d'hier (+2,03%) va logiquement laisser place à des prises de bénéfices à l'ouverture ce matin pour le CAC40. Les investisseurs ne tiennent pas compte de la belle progression de la croissance chinoise, au-delà des attentes : le produit intérieur brut du pays a avancé de +3,2% pour des attentes à +2,5%, après la chute historique de -6,8% au premier trimestre. Les chiffres trimestriels témoignent notamment d'une forte reprise de la production industrielle, alors que la consommation des ménage et l'investissement ressortent sur des niveaux plus mitigés.

Pour autant, l'intensification des tensions entre Washington et Pékin fait craindre aux investisseurs un retour de la guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques de la planète. Mike Pompeo, a déclaré que les Etats-Unis allaient restreindre les visas pour certains employés d'entreprises technologiques chinoises, comme Huawei, accusés de faciliter les violations des droits humains.

Sur le plan sanitaire, alors que le bilan de la pandémie continue de s'aggraver jour après jour, les Etats-Unis viennent d'enregistrer un nouveau record quotidien de cas avec plus de 67.000 contaminations au Covid-19. L'Université Johns Hopkins dénombre désormais 13,5 millions de cas confirmés à travers le monde depuis le début de l'épidémie, pour 584.100 morts. Les Etats-Unis sont les plus touchés, avec 3,49 millions de cas et plus de 137.400 décès.

WALL STREET

Wall Street termine la séance sur un rythme moins soutenu qu'à l'ouverture ce mercredi mais reste solide, avec les nouveaux espoirs provenant d'un possible vaccin contre le Covid-19 développé par la 'biotech' américaine Moderna. Les bons résultats de Goldman Sachs (+1,3%) sont salués mais sans excès dans un marché encore volatil... Le S&P500 gagne 0,9% à 3.226 pts, alors que le Dow Jones avance de 0,85% à 26.870 pts. Le Nasdaq progresse de 0,6% à 10.550 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice final français des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage britannique. (08h00)

- Balance commerciale italienne. (10h00)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.807$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1399$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 43,53$.

VALEURS A SUIVRE

Alstom : Au cours du premier trimestre 2020/21 (du 1er avril au 30 juin 2020), le groupe a enregistré 1,7 milliard d'euros de commandes, contre 1,6 milliard d'euros sur la même période l'année précédente. Le chiffre d'affaires du Groupe s'est établi à 1,5 milliard d'euros, en baisse de -27 % (-25 % à périmètre et taux de change constants) comparé aux 2,1 milliards d'euros du premier trimestre 2019/20. Le ratio commandes sur chiffre d'affaires est de 1,1.

ADP En juin, le trafic total est en baisse de -87,9% par rapport au mois de juin 2019, avec 2,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de -93,2% par rapport au mois de juin 2019 avec 0,7 million de passagers accueillis. A Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le trafic commercial à Paris-Orly, suspendu temporairement le 1er avril, a repris à partir du 26 juin à partir d'Orly 3, et le 13 juillet à partir d'Orly 4.

Guerbet (GBT) annonce aujourd'hui la vente à MedXL, spécialiste des dispositifs médicaux et seringues pré-remplies stériles, de son site pharmaceutique de Montréal (Canada). Le site industriel de Montréal est spécialisé d'une part dans la mise en solution et le remplissage de produits de contraste et d'autre part dans la fabrication en très grandes séries de seringues pré remplies de solutions stérilisées pour compte de tiers, activité non stratégique pour Guerbet. La fabrication des produits de contraste jusqu'ici réalisée à Montréal sera progressivement transférée dans les sites pharmaceutiques de Guerbet en France et aux USA.

M6 a annoncé mercredi être en négociations exclusives avec la société Stars, maison-mère de Teleshopping, en vue de la cession de son activité de téléachat.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Covivio Hôtels, Les Hôtels Baverez, Mecelec, Catana Group, Piscines Desjoyaux

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est toujours à l'achat sur Safran, mais avec un cours cible ajusté de 108 à 103 euros.

Citigroup remonte son objectif de cours de 68 à 78 euros sur Atos.

INFOS MARCHES

Vilmorin rachète 103,8 ME de son emprunt obligataire.

CNP Assurances : Fitch attribue la note A+, perspective stable.

EN BREF

Peugeot : Le nouveau groupe issu de la fusion de FCA et PSA s'appellera Stellantis.

Deinove : l'essai de Phase II se poursuit aux Etats-Unis pour le DNV3837.

Europlasma : retenu par GRTgaz.

Colas Rail remporte son premier contrat à Singapour.