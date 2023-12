Ouverture Paris : prises de bénéfices après les records

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après avoir battu jeudi son record historique en séance, à 7 653,99 points, le CAC 40 a battu vendredi son record en clôture à 7.596,91 points, tout en se montrant incapable de se maintenir au-dessus des 7.600 points. Ce matin, il cède aux prises de bénéfices (-0,50% à 7.555 points) s'éloignant de ce niveau. A sa clôture vendredi, le gain de l'indice parisien, depuis le 1er janvier, atteignait 17,35%, à quelques séances de la fin d'année.

Si la Fed a particulièrement renforcé la semaine dernière l'espoir d'une réduction du coût des emprunts l'an prochain, la publication des chiffres de l'inflation mardi en zone euro et vendredi aux Etats-Unis constituera un test sur l'enthousiasme des marchés et la solidité du rallye de Noël. Aujourd'hui, le seul élément majeur à suivre est l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, attendu en amélioration en décembre.

WALL STREET

Vendredi, Wall Street a terminé bien orienté. Le S&P 500 s'affiche certes à l'équilibre (4.719 points), mais le Dow Jones achève la séance non loin de son plus haut historique touché dans la dernière heure de cotation, à 37.347,60 pts. L'indice américain des valeurs industrielles gagne +0,15% à 37.305 pts, portant à plus de 12% sa hausse depuis le 1er janvier. Le Nasdaq prend encore +0,35% à 14.813 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0921$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,31 $. L'once d'or se traite 2.023 $.

VALEURS EN HAUSSE

Alstom (+1,90% à 12,28 Euros) a finalisé avec succès la syndication de sa ligne de crédit renouvelable de 2,25 milliards d'euros à 12 mois assortie de deux options d'extension de six mois à la discrétion d'Alstom auprès d'un pool de 20 banques internationales. La transaction a été largement sursouscrite. Elle témoigne de la qualité de la relation et du soutien dont bénéficie Alstom auprès de ses banques, pour financer les fluctuations de ses besoins en fonds de roulement ainsi que les besoins généraux de l'entreprise.

VALEURS EN BAISSE

Renault (-0,15% à 39,21 Euros) et Alpine annoncent le closing de l'opération annoncée le 26 juin 2023, qui consiste en l'investissement de 200 millions d'euros au capital d'Alpine Racing Ltd (basée en Angleterre) par Otro Capital, dans le cadre d'une prise de participation à hauteur de 24%, visant à soutenir la stratégie de croissance d'Alpine et ses ambitions sportives en Formule 1. Alec Scheiner, co-fondateur et associé d'Otro Capital, a rejoint le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd. La transaction valorise Alpine Racing Ltd à environ 900 millions de dollars à la suite de cet investissement qui permettra à Alpine de développer son image en Formule 1 à l'échelle mondiale et dans des domaines tels que les médias, le sponsoring, la billetterie, l'hospitalité, la gestion des droits commerciaux, les licences et le merchandising.

Amoeba (-7,30% à 0,38 Euro) annonce le décalage des travaux de son usine Biocontrôle à Cavaillon, dans l'attente de financements complémentaires. Les discussions avec plusieurs investisseurs et partenaires commerciaux n'étant pas encore conclues, Amoeba a pris la décision de décaler le chantier de son projet industriel USIBIAM à Cavaillon. Ce report n'affecte en aucun cas la poursuite des démarches commerciales en cours... Amoéba fait par ailleurs évoluer son partenariat stratégique auprès de son partenaire financier et actionnaire de référence Nice & Green SA avec pour objectif de contribuer au développement commercial d'Amoeba et de poursuivre la sécurisation de la trésorerie et de supporter les coûts opérationnels afférents au décalage du projet industriel. Nice & Green SA s'engage ainsi à poursuivre le financement des activités courantes d'Amoeba jusqu'à l'entrée de nouveaux investisseurs.

Eurofins Scientific (-1,30% à 57,24 Euros) annonce la signature d'un accord pour acquérir les opérations de SGS Crop Science dans 14 pays. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 46 millions de CHF en 2022. La transaction est soumise à la consultation des parties prenantes locales de SGS Crop Science, comme l'exigent les juridictions locales, et devrait être finalisée dans les mois à venir.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Alpha Mos

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue accumule sur Seb avec un objectif de cours ajusté de 139 à 144 euros et repasse d'accumuler à 'alléger' sur Getlink avec un objectif ramené de 19 à 17,90 euros.

Berenberg reste à l'achat sur Rexel avec un objectif ajusté de 27 à 33 euros.

Jefferies conserve Virbac avec un objectif ajusté de 250 à 295 euros.

INFOS MARCHE

Algreen : du mouvement au capital

Teleperformance : annulation d'actions

Bic : réduction du capital par annulations des actions auto-détenues

STIF annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris

Réalisation de la fusion absorption de Theradiag par Biosynex

EN BREF

Innate Pharma : Mondher Mahjoubi a démissionné de ses fonctions de Président du Directoire

McPhy : contrat dans la fourniture d'hydrogène vert avec HMS Oil & Gas en Allemagne

Airbus livre le premier A220 commandé par Qantas