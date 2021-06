Ouverture Paris : Powell attend des preuves, le CAC40 reste haut perché

Ouverture Paris : Powell attend des preuves, le CAC40 reste haut perché









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien hésite quelque peu ce matin dans les premiers échanges (-0,03% à 6.609 points à 9h30), mais parvient à se maintenir au-dessus des 6.600 points, après les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine affirmant que l'institution ne se hâtera pas de relever ses taux pour répondre aux craintes d'emballement inflationniste.

Sans surprise, Jerome Powell, lors d'une audition au Congrès mardi soir, a réaffirmé que la Fed ne prévoyait pas de relever trop rapidement les taux d'intérêt en se basant seulement sur des craintes sur l'inflation. "Nous attendrons des preuves d'une inflation véritable ou d'autres déséquilibres."

Ce matin, les données PMI Flash signalent de nouveau une forte croissance du secteur privé français en juin, le deuxième trimestre se terminant ainsi sur une note positive, l'assouplissement des mesures de confinement ayant favorisé une consolidation de la reprise économique dans l'Hexagone. L'Indice flash Composite de l'activité globale ressort ainsi à 57,1 en juin (57,0 en mai), sur plus haut de 11 mois.

Côté valeurs, bon accueil pour Pernod Ricard, qui vient de relever sa prévision de ROC pour 2020-2021. Le titre en profite!

WALL STREET

Wall Street a signé une 2e séance de hausse mardi, le Nasdaq retrouvant même ses sommets historiques, soutenu par les dernières déclarations du président de la Fed. Jerome Powell s'est ainsi montré plus accommodant que prévu lors de son audition devant une Commission du Congrès américain, laissant entendre que la Fed n'avait pas hâte de retirer son soutien à l'économie américaine, malgré les signes inflationnistes, toujours jugés temporaires.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,2% à 33.945 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,51% à 4.246 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,79% à 14.253 pts, un nouveau record donc, après celui du 14 juin. Neuf des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont fini dans le vert mardi, à commencer par les valeurs de croissance : biens de consommation discrétionnaires (+1%), technologiques (+0,9%) et services de communication (+0,75%). Le secteur de l'énergie a pris 0,6% après un gain de plus de 4% la veille.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Indice PMI flash allemand des services. (09h30)

- Indice PMI flash manufacturier allemand. (09h30)

- Indice PMI flash manufacturier européen. (10h00)

- Indice PMI flash européen des services. (10h00)

- Indice PMI flash britannique des services. (10h30)

- Indice PMI flash manufacturier britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1929 ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,31$. L'once d'or se traite 1.780$.

VALEURS EN HAUSSE

Abivax (+13% à 33,30 Euros) annonce aujourd'hui d'excellents résultats dans l'étude clinique d'induction de phase 2a d'ABX464, administré en association avec du méthotrexate (MTX), dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. 60 patients qui présentaient une réponse insuffisante au méthotrexate et/ou aux inhibiteurs TNF ont participé à cette étude.

Pernod Ricard (+2,50% à 184,45 Euros) anticipe désormais une croissance organique du Résultat Opérationnel Courant pour l'exercice 2020/21 d'environ +16% (Un impact de change négatif d'environ -270 ME est attendu sur le Résultat Opérationnel Courant de l'exercice 2020/21). Ainsi, le Résultat Opérationnel Courant 2020/21 devrait, à périmètre et change constants, être globalement en ligne avec celui de l'exercice 2018/19, malgré des ventes toujours affectées par les restrictions dans le On-trade et le Travel Retail, et des coûts de structure encore sous leurs niveaux normatifs.

VALEURS EN BAISSE

Scor (-0,25% à 26,76 Euros) a été informé de la décision de l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) de confirmer la note de solidité financière du Groupe à "AA-" et sa perspective à "stable". S&P avait abaissé sa perspective sur l'ensemble du secteur de la réassurance de "stable" à "négative" au printemps 2020, décision maintenue en septembre 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Alan Allman Associates, Weaccess

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Société Générale repasse à l'achat sur Vallourec en ciblant un cours de 13,40 euros.

INFOS MARCHES

Natixis va quitter la famille des indices Euronext !

Intrasense annonce le succès de son augmentation de capital.

Gecina lève avec succès un Green Bond de 500 ME à 15 ans.

Advicenne : appel au marché de 10 ME.

EN BREF

Teleperformance finalise l'acquisition de Health Advocate.

beaconsmind : collaboration avec la maison de haute couture Roberto Cavalli.

Drone Volt cède 50% d'AerialTronics à Aquiline Drones.

Implanet : signature d'un contrat de distribution en Allemagne avec ulrich GmbH.