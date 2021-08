Ouverture Paris : Powell à 16h, le CAC40 en stand-by

Ouverture Paris : Powell à 16h, le CAC40 en stand-by









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme attendu, le CAC40 évolue sans grands écarts ce matin, reculant de 0,50% à 9h30, positionné à 6.662 points. Il faudra attendre la toute fin de séance parisienne pour, peut-être enregistrer des mouvements significatifs sur le marché français. Jerome Powell doit en effet prendre la parole à 16h françaises, dans le cadre du symposium annuel organisé par la Fed de Kansas City. Le rendez-vous tant attendu...

Les investisseurs espèrent du président de la Fed qu'il précise le diagnostic économique de la banque centrale et surtout qu'il donne de nouvelles indications sur le "tapering", la réduction à venir de ses achats d'obligations, maintenus pour l'instant au rythme de 120 milliards de dollars par mois.

Les opérateurs n'attendent toutefois pas d'éléments précis de la part de Jerome Powell, mais guetteront tout élément en lien avec la fin des mesures accommodantes de la Fed ou tout indice préparant une annonce, qui, pour beaucoup, devrait intervenir lors de la réunion mensuelle de septembre. Hier, plusieurs responsables de la Fed ont plaidé en faveur du "tapering", notamment Robert Kaplan, le président de l'antenne régionale de Dallas, qui a minimisé l'impact du variant Delta du coronavirus sur l'économie et envisage un début de réduction des achats dès octobre.

WALL STREET

A Wall Street, tous les indices sont au rouge ce jeudi, après le record de clôture du Nasdaq, hier. Suite aux publications des chiffres du PIB et de l'emploi, et après plusieurs interventions de responsables de la Fed réclamant impatiemment le 'tapering', le DJIA régresse de -0,54% à 35.213 pts. Le S&P 500 est dans un mouvement similaire, rendant -0,58% à 4.470 pts. Le Nasdaq Composite abandonne 0,64% à 14.945 pts.

La croissance de l'économie américaine s'est établie sur un rythme de 6,6% pour le deuxième trimestre 2021, selon la nouvelle estimation fournie ce jour, ce qui ressort très proche du consensus de marché. Cette progression avait auparavant été évaluée à 6,5%. Les dépenses personnelles de consommation des Américains sont ressorties en augmentation de 11,9%, contre 11,8% pour l'estimation antérieure. Il s'agit de la lecture préliminaire du PIB, soit la deuxième de ses trois estimations. L'indice préliminaire des prix 'PCE' s'est affiché en hausse de 6,5% au second trimestre, contre une lecture avancée (première estimation) de 6,4%.

ECO ET DEVISES

La confiance des ménages diminue légèrement en août. À 99, l'indicateur qui la synthétise, calculé par l'Insee, perd un point et repasse en dessous de sa moyenne de longue période (100).

Etats-Unis :

- Symposium économique de Jackson Hole (Jerome Powell intervient dans l'après-midi).

- Balance du commerce international de biens. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Stocks préliminaires de grossistes. (14h30)

- Indice révisé du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice flash espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Prix à l'import en Allemagne (8h)

La parité euro / dollar atteint 1,1761$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,14$. L'once d'or se traite 1.803$.

VALEURS EN HAUSSE

Carmat (+4,95% à 28,60 Euros) annonce la troisième implantation de son coeur artificiel bioprothétique Aeson dans le cadre commercial. Cette nouvelle implantation commerciale du dispositif Aeson a été réalisée par le professeur Assad Haneya et son équipe du département de chirurgie cardiovasculaire du Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein (UKSH) à Kiel (directeur : professeur Jochen Cremer).

Lacroix (+1% à 42,80 Euros) a généré au 2ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 127,2 ME, en progression de 58,7% par rapport à la même période en 2020, signant par la même occasion un quatrième trimestre consécutif de croissance de son activité. Lacroix précise retrouver des niveaux d'activité en croissance par rapport à l'avant crise, à savoir +1,5% par rapport à la même période en 2019. En cumul sur le 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 31,7%, à 254,8 ME. Ce chiffre représente une activité supérieure de 2,8% par rapport au niveau enregistré sur la même période en 2019, avant la crise sanitaire. Le groupe confirme sa trajectoire pour dépasser 500 ME de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2021 et être en position de bénéficier pleinement des opportunités de croissance et de consolidation sur ses marchés.

VALEURS EN BAISSE

Plastivaloire (-4% à 6,43 Euros) enregistre une forte croissance au 3ème trimestre 2020-2021 en réalisant un chiffre d'affaires de 160,9 ME en hausse de +71,4%. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires progresse de +16% à 534,3 ME très proche de celui réalisé sur 9 mois lors de l'exercice 2018-2019. La société indique que la pénurie de composants électroniques perdure actuellement et devrait encore perturber la production industrielle pendant les prochains mois, notamment dans l'automobile. Compte tenu de cet aléa conjoncturel et de la visibilité actuelle sur le mois de septembre, Plastivaloire ajuste prudemment son objectif de chiffre annuel entre 670 MEUR et 680 ME vs plus de 700 ME précédemment tout en conservant son objectif d'une marge d'EBITDA supérieure à 10%, grâce aux actions d'optimisation opérationnelle.

VALEURS A SUIVRE

Quantum Genomics : titre suspendu, résultats de l'étude Quorum divulgués à 10h30! Le titre ne cotera que lundi.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

UCAR

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- HSBC dégrade Euronext à 'conserver' tout en ajustant sa cible de 100 à 102 euros.

- Citigroup passe à l''achat' sur Faurecia et porte son objectif de 41 à 56 euros.

- Citigroup relève son objectif sur Vivendi de 30,5 à 33,8 euros.

INFOS MARCHES

Altur : succès de l'OPA déposée par Altur Holding.

EN BREF

Fnac Darty : France Billet en négociations pour obtenir la billetterie des JO Paris 2024.

Nacon et Brave Lamb Studio collaborent pour l'édition du jeu War Hospital.

OSE Immuno : randomisation de la 1ère patiente dans l'étude d'évaluation de Tedopi dans le cancer de l'ovaire.

Medesis Pharma : le programme COVID-19 est repositionné hors d'Europe.