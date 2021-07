Ouverture Paris : peu de changement...

Ouverture Paris : peu de changement...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 reste hésitant ce mardi matin dans le sillage des nouvelles annonces sanitaires en France par Emmanuel Macron hier soir qui a mis le pays sur le chemin de la vaccination obligatoire, tandis que le variant Delta continue sa progression rapide dans le monde... Le CAC40 recule modestement de 0,1% à 6.553 pts. Pendant ce temps, Wall Street reste haut perché sur ses sommets en attendant les premiers résultats semestriels des groupes cotés avec aujourd'hui JP Morgan et Goldman Sachs...

WALL STREET

Wall Street a donc battu de nouveaux records hier lundi, dans un marché relativement calme. le DJIA a pris 0,36% à 34.996 pts, le S&P 500 est monté de 0,35% à 4.385 pts et le Nasdaq a progressé de 0,21% à 14.733 pts. Un triple record battu, alors que sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond américain à 10 ans s'est établi à 1,36% et celui du 30 ans à 1,99% environ.

Une progression malgré tout contenue des indices, tandis que la Secrétaire au Trésor Janet Yellen s'est inquiétée du fait que les variants du covid-19 puissent faire dérailler la reprise économique... Yellen en appelle ainsi à un déploiement urgent et plus rapide des vaccins à travers le monde. L'Américain Pfizer doit pour sa part s'entretenir avec les responsables US de santé de la nécessité d'un nouveau rappel de son vaccin anti-covid conçu avec l'Allemand BioNTech.

Janet Yellen a demandé aussi à l'Union européenne de soutenir l'accord de taxe plancher à l'échelle mondiale et de maintenir son soutien budgétaire à l'économie... "Nous avons besoin de sources de revenus durables qui ne reposent pas sur une taxation supplémentaire des salaires des travailleurs et sur l'exacerbation des disparités économiques", a-t-elle indiqué dans sa déclaration aux ministres des Finances de l'Eurogroupe. "Nous devons mettre un terme aux sociétés qui transfèrent leurs revenus du capital vers des juridictions à faible imposition et aux astuces comptables qui leur permettent d'éviter de payer leur juste part"...

ECO ET DEVISES

Côté indicateurs économiques, ce mardi, les opérateurs suivront de près l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021 (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur et +5% en glissement annuel ; +0,5% également hors alimentation et énergie par rapport à mai - soit +4% en comparaison de l'an dernier). Raphael Bostic, Neel Kashkari et Eric Rosengren de la Fed disserteront par ailleurs sur divers sujets économiques et monétaires.

Mercredi, c'est surtout le témoignage 'semi-annuel' de politique monétaire du président de la Fed, Jerome Powell, qui retiendra l'attention... Powell devrait confirmer le caractère jugé transitoire de la poussée récente de l'inflation et souligner la nécessité d'une reprise robuste du marché du travail.

Le même jour, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la production (demande finale), de l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, du rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, ou encore du Livre Beige de la Fed.

Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront à suivre. Les indices manufacturiers régionaux des Fed de Philadelphie et New York pour le mois de juillet seront aussi publiés. Les prix à l'import et à l'export seront annoncés. Les marchés suivront par ailleurs les chiffres de la production industrielle américaine. Powell interviendra pour le deuxième jour consécutif jeudi. Charles Evans aura aussi son mot à dire.

Le pétrole campe sur les 75$ le brent ce matin, tandis que l'euro pointe à 1,1860/$ entre banques. Le bitcoin s'échange à 32.800$.

VALEURS EN HAUSSE

Nokia (+6%). L'équipementier télécoms a indiqué s'attendre à revoir à la hausse ses prévisions de résultats pour cette année après une accélération de l'activité au deuxième trimestre. Il dévoilera le détail de sa nouvelle guidance le 29 juillet lors de la présentation de ses comptes semestriels. "Nous progressons bien dans le cadre de notre plan en trois phases visant à atteindre une croissance durable et rentable et un leadership technologique, exposé lors de notre Capital Markets Day en mars. Notre performance au premier semestre en est la preuve, avec une bonne maîtrise des coûts, alors que nous avons également bénéficié de la vigueur de plusieurs de nos marchés finaux. Nous continuons à nous attendre à des vents contraires au second semestre, comme nous l'avons déjà souligné, mais notre performance au premier semestre constitue une bonne base pour l'ensemble de l'année", a déclaré Pekka Lundmark, président et CEO de Nokia

Ramsay : +5% avec McPhy qui rebondit après son récent repli

Theraclion (+5%) Après de nombreux mois de confinement et de suspension des traitements médicaux non urgents en raison de la crise sanitaire mondiale, le groupe confirme que son activité commerciale a repris. En conséquence, 4 Echopulses dont 3 d'occasion sont vendus contre 0 en 2020 et la vente de services a augmenté de 25%. Au cours du premier semestre 2021, Theraclion a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 885 KE, soit cinq fois plus qu'en 2020 sur la même période, afin de retrouver le niveau d'activité de la période pré-covid.

Theraclion annonce atteindre un nouveau niveau de maturité technologique avec le développement du SONOVEIN, nouveau système qui permet aux médecins de traiter au moins deux fois plus vite les patients pour le traitement non invasif des varices. Sur la plateforme ECHOPULSE, une étude de phase 2 est en cours en partenariat avec le centre de cancérologie de l'Université de Virginie (Etats-Unis) pour des patientes atteintes d'un cancer du sein invasif de stade 1, 2 et 3 en utilisant une combinaison avec l'immunothérapie et la chimio-thérapie. Theraclion vise maintenant l'ouverture de nouveaux sites de traitement en Europe et en Asie et progresse dans la soumission du dossier SONOVEIN à la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis.

Theraclion a récemment annoncé un renforcement de son conseil d'administration. En raison du fort potentiel de Theraclion, Bernard Sabrier et Unigestion, agissant en leur nom propre, ont augmenté leur position et détiennent maintenant plus de 20% de la société.

Believe (+3%) suivi de Guerbet, Groupe Crit, 2CRSI

GeNeuro (+2%) a levé 6 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression des droits préférentiels de souscription par voie de placement privé international, réalisé uniquement auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés. La société biopharmaceutique a émis 1.730.458 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 francs suisses au prix unitaire de 3,48 euros, y compris la valeur nominale et la prime d'émission. Les Actions Nouvelles représenteront 8,40% du capital-actions de la Société avant le Placement sur une base non-diluée et 7,75% du capital-actions de la Société après le Placement.

Eramet : +2% avec Gl Events, Verallia, SMCP

Au 2ème trimestre de son exercice 2021, Ekinops (+1%) a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 27,6 ME, en progression dynamique de +12% par rapport au 2ème trimestre de 2020. A taux de change constants, la croissance trimestrielle s'établit à +14%.

Le groupe enregistre ainsi un second trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, réalisant à cette occasion le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de son histoire.

A l'issue du 1er semestre, Ekinops est conforté vis-à-vis de son objectif annuel de croissance à deux chiffres de son activité en 2021. Pour rappel, le Groupe s'est également fixé comme objectifs en 2021 une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'EBITDA entre 12% et 16%.

Après son entrée dans le top 10 en 2019, Claranova (+1%) confirme son statut de leader technologique en se positionnant 5ème de cette dernière édition du classement Truffle 100 des plus importants éditeurs de logiciels en France. Avec deux positions gagnées cette année, Claranova réalise ainsi la plus forte progression au sein du top 10 des plus importants acteurs du secteur.

Saint-Gobain (stable) a signé des accords en vue de la cession de Graham, son activité de distribution spécialisée en plomberie, sanitaire et chauffage au Royaume-Uni. Avec environ 130 points de vente et 840 employés, elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 260 millions d'euros en 2020.

La majorité des points de vente, ainsi que la marque Graham et le nom du site internet sont cédés à UK Plumbing Supplies et un nombre plus restreint de points de vente sont cédés à Wolseley.

Ces opérations devraient être finalisées dans les prochaines semaines et s'inscrivent dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe.

Capgemini (stable) a annoncé qu'il ne commandera plus que des voitures et utilitaires hybrides et électriques pour sa flotte de 12.000 véhicules, arrêtant avec effet immédiat la commande de nouveaux véhicules purement diesel ou essence, dans le cadre de sa transition vers une flotte entièrement électrique d'ici 2030.

Cette initiative soutient son ambition d'atteindre la neutralité carbone pour ses opérations au plus tard en 2025 et d'aboutir à zéro émission nette d'ici 20301.

VALEURS EN BAISSE

Latécoère (-5%) lance un plan de recapitalisation complet d'environ 323 millions d'euros afin de renforcer son bilan, d'investir davantage dans la compétitivité et les compétences partout où il est présent et de continuer à chercher activement des opportunités de croissance externe dans la lignée de l'acquisition réussie de Bombardier EWIS au Mexique et de la potentielle acquisition de Technical Airborne Components (TAC).

Dans le cadre de la transaction, le Conseil d'Administration de Latécoère a approuvé le principe d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'environ 193 millions d'euros qui est entièrement garantie par son actionnaire principal Searchlight Capital Partners.

Les termes et conditions de l'augmentation de capital seront décrits dans un communiqué de presse spécifique qui sera publié une fois que l'AMF aura approuvé le prospectus ; ce communiqué de presse devrait être publié dans les prochains jours.

Eurofins : -4% suivi de Adocia, Transgene

Poxel : -2% avec Valneva, Air France KLM, CGG et Albioma

Alstom : -2%. Goldman Sachs est repassé d'acheter à conserver sur le titre en ciblant un cours de 38 euros.

Iliad : -1% suivi de Accor, Somfy, Sanofi et Vinci