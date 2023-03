Ouverture Paris : petite baisse avant la décision de la Fed

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 évolue légèrement dans le rouge, oscillant autour des 7.100 points (-0,20%) en ce début de séance. Elle s'annonce peu propice à la prise de risque avant la décision de la Fed annoncée après la clôture par Jerome Powell. Tiraillée entre la poursuite de sa politique monétaire restrictive pour lutter contre l'inflation et la nécessité de prendre en compte le début de crise bancaire qui a vu des établissements chanceler, la Fed va devoir trancher ! Rarement une décision aura été aussi indécise!

Selon Goldman Sachs, un stress bancaire équivaut quasiment à une hausse de taux de 25 points de base, ce qui justifierait une pause de la Fed... Ce scénario n'est anticipé que par 11% des observateurs, selon l'outil Fedwatch, 88% tablant sur une hausse de 25 points de base. Plus personne ne parie sur un scénario de 50 points de base. Certains, très rares, anticipent même une... baisse des fed funds de 25 points de base !

WALL STREET

Wall Street a prolongé son rebond mardi, poursuivant sur sa tendance de la veille. Le S&P 500 gagne 1,3% à 4.002 pts, le Dow Jones +0,98% à 32.560 pts et le Nasdaq progresse de 1,58% à 11.860 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (19h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (19h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0761 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,83 $. L'once d'or se traite 1.939 $.

VALEURS EN HAUSSE

Groupe Crit (+5,40% à 74,20 Euros) : Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 de affiche une progression de 15% à 2,336 milliards d'euros, porté par l'ensemble des activités et des zones géographiques. A périmètre et change constants, la croissance s'établit à +13,4%. Le Groupe affiche des résultats 2022 en forte progression avec un Ebitda en hausse de plus de 19% à 134,8 millions d'euros contre 113,2 ME en 2021. La marge s'élève à 5,8% (5,6% en 2021), soit +20 points de base. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat opérationnel courant ressort en hausse de 35% à 101,5 ME (75,3 ME en 2021). Le résultat net part du Groupe s'élève à 67,9 ME (44,1 ME en 2021), intégrant un résultat financier positif de 2,8 ME et une charge d'impôt de 35,8 ME. Il est en croissance de 23,9% sur l'exercice.

VALEURS EN BAISSE

ID Logistics (-0,75% à 265 Euros) fait l'acquisition de 100% de Spedimex, acteur de la logistique contractuelle en Pologne, disposant d'une forte expertise dans le secteur de la mode et du e-commerce. Spedimex s'est spécialisée pour devenir un acteur de référence de la logistique contractuelle avec une expertise reconnue dans le secteur de la mode et du e-commerce pour de grandes marques internationales et polonaises, ainsi que dans la cosmétique. En complément de la logistique contractuelle, Spedimex offre un réseau de distribution et de transport solide, des services logistiques à valeur ajoutée ou de la préparation au détail. Spedimex a développé un modèle asset-light et opère 15 sites à travers le pays représentant 230 000 mètres carrés. Au cours des dernières années, Spedimex a considérablement augmenté son chiffre d'affaires pour atteindre 510 millions de PLN (109 millions d'euros) en 2022. La transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 350 millions de PLN (74 millions d'euros) et sera payée à 70% en actions nouvelles ID Logistics Group et à 30% en numéraire.

Boiron (-3,80% à 40,40 Euros) : Le résultat opérationnel de de 2022 est de 16,6 ME à 63,4 ME. Le résultat opérationnel 2022 intègre un montant de 8,1 ME d'autres produits et charges opérationnels. Ce montant se compose notamment de 6,1 ME de plus-values provenant de la cession du site de production de Montrichard et de trois établissements de préparation et de distribution, fermés suite à la réorganisation en France initiée en 2020. Le résultat net représente 44,6 ME contre 28,5 ME.

Stellantis (-0,10% à 16,18 Euros) : et Crédit Agricole Consumer Finance annoncent avoir signé une convention ferme pour l'acquisition des activités d'ALD et de LeasePlan au Portugal et au Luxembourg, respectivement, à la suite de l'acquisition de 100% du LeasePlan par ALD annoncée en janvier 2022. Cette annonce constitue une accélération des ambitions des deux sociétés en matière de mobilité et de location longue durée de véhicules.

Wendel (-1,10% à 97,50 Euros) : souhaite conserver une exposition significative au titre Bureau Veritas (-4,20% à 25,60 Euros) et a décidé de lancer l'émission d'obligations échangeables en Actions pour un montant nominal d'environ 750 ME. Dans le cas où les Obligations seraient échangées en totalité à maturité, Wendel conservera une participation d'environ 30,6% du capital et d'environ 46,1% des droits de vote de Bureau Veritas. Les Obligations auront une échéance de 3 ans. Il est prévu que les Obligations portent intérêt à un taux annuel compris entre 2,125% et 2,875%, payable annuellement à terme échu le 27 mars de chaque année, à compter du 27 mars 2024.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Lhyfe, Enertime, CBO Territoria, Visiativ, Afyren, TTI

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley relève sa recommandation à 'surpondérer' sur Icade contre 'pondération en ligne'.

JP Morgan reste 'neutre' sur L'Oreal en ciblant un cours de 370 euros, contre 350 euros auparavant.

HSBC relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter' sur Ubisoft et ajuste son objectif de 21 à 26 euros.

TD Cowen relève son objectif sur LVMH à 970 euros, contre 900 euros auparavant.

INFOS MARCHÉS

Elior : résultats de l'émission d'actions gratuites

Fnac Darty : extension de la ligne de crédit RCF à mars 2028

EN BREF

Poxel publiera ses résultats annuels 2022 "d'ici fin mars 2023"

ALD signe un accord pour la vente de six filiales

Voltalia débute la production de son complexe Garrido, au Portugal