Ouverture Paris : pause au sommet

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après les records en série de la fin de semaine dernière sur les 7.800 points, le CAC40 souffle ce lundi dans le sillage de la pause observée à Wall Street vendredi, tandis que le marché US sera fermé aujourd'hui à l'occasion du "George Washington Day" aux Etats-Unis. Le CAC40 recule de 0,30% à 7.745 points à l'ouverture.

A noter en France que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a abaissé dimanche de 1,4% à 1% la prévision de croissance du Produit intérieur brut pour l'année 2024. Invité sur TF1, il a annoncé 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'Etat et repoussé l'idée d'une hausse des impôts.

Cette prévision de hausse de 1% du PIB est proche de celles de la Commission européenne, de la Banque de France et du Fonds monétaire international. La France s'efforce de tenir l'engagement du gouvernement d'abaisser le déficit public à 4,4% du PIB en 2024...

WALL STREET

Wall Street a terminé la semaine dernière sous pression, avec des indices en repli tant sur la séance de vendredi qu'en glissement hebdomadaire. Les marchés américains ont été perturbés par des inquiétudes grandissantes sur le front de l'inflation. Après l'indice des prix à la consommation publié plus tôt dans la semaine, celui des prix à la production a déçu vendredi. Ces données macro-économiques, si elles s'affirment comme une tendance de fonds, pourraient inciter la Fed à ne pas réduire aussi rapidement qu'espéré ses taux directeurs actuellement logés au plus haut de 23 ans...

Dans ce contexte, le S&P 500 a redonné -0,48% à 5.005 pts (-0,32% sur la semaine). Le Dow Jones a cédé 0,37%, revenant à 38.622 pts. Le Nasdaq a perdu 0,82%, terminant à 15.775 pts (-1,05% sur la semaine).

Cotation...

ECCO ET DEVISES

L'indice des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois de janvier 2024 a augmenté de +0,3% en comparaison du mois antérieur et de 0,9% sur un an. Il s'agit d'une mauvaise surprise supplémentaire concernant les prix aux USA, puisque le consensus FactSet était de +0,1% de hausse d'un mois sur l'autre et de +0,7% sur un an. Hors alimentaire et énergie, l'indice des prix à la production de janvier augmente de +0,5% contre 0,1% de consensus (+2% sur un an contre +1,7% de consensus).

Thomas Barkin a indiqué vendredi que les données économiques du mois de janvier "n'avaient pas été si bonnes", qualifiant même ces indicateurs de "compliqués". Le patron de la Fed de Richmond a ajouté que la banque centrale américaine se rapprochait de son objectif de 2% d'inflation, sans y être toutefois encore parvenue...

Par conséquent, selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, se situe à 90%, ce qui laisserait les taux entre 5,25 et 5,50%. La probabilité que les taux restent encore inchangés le 1er mai, à l'issue de la réunion monétaire suivante, est de 66% selon le même outil.

Du côté du pétrole, le Brent de mer du Nord est à 83$. L'euro campe sous les 1,08/$. L'or pointe à 2.013$ l'once. Le Bitcoin culmine à 52.366$.

VALEURS EN HAUSSE

Le Conseil d'Administration de Nextedia (+7%), lors de sa réunion du 15 février 2024, a approuvé le lancement d'un programme de rachat d'actions avec les caractéristiques suivantes :

*Durée du programme : entre le 17 février et le 31 décembre 2024

*Montant alloué : 1.000.000 euros, avec possibilité de rachat jusqu'à deux euros par action

*Objectifs du programme :

-Annulation de tout ou partie des actions rachetées;

-Remise à titre d'échanges ou de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe;

-Couverture de plans d'attribution d'actions gratuites

*Prestataire de services d'investissement : le mandat indépendant de rachat d'actions a été confié à la société de bourse Gilbert Dupont.

*Modalités de rachat : Ces opérations d'achat pourront être effectuées par tous moyens, c'est-à-dire sur le marché ou de gré à gré. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Il est précisé que :

*Les actions concernées de la société sont des actions ordinaires, toutes de même catégorie, cotées sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004171346).

* Nextedia ne détient à ce jour aucune action en autocontrôle,

Il est enfin rappelé que l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société a autorisé, le 31 mai 2023, dans sa 6ème résolution, de déléguer au Conseil d'Administration, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la Société dans les conditions suivantes :

-Limite de 10% du capital social

-Prix maximal d'achat par action : trois euros (hors frais d'acquisition)

-Montant global maximum affecté au programme de rachat d'actions : 3.900.000 euros

Les ventes annuelles du groupe Forvia (+5%) s'inscrivent à 27,24 MdsE en hausse de 10,9%, Le résultat opérationnel grimpe à 1,439 MdE (+35,7%) et le Résultat net part du Groupe à 222 ME. Le groupe souligne l'amélioration de la marge opérationnelle de 100 points de base, à 5,3% des ventes avec un solide cash-flow net de 649 millions d'euros, soit 2,4% des ventes, porté par le programme Manage by Cash. Le Ratio dette nette/EBITDA ajusté était en forte baisse à 2,1x en fin d'année (contre 3,1x au 30 juin 2022, juste après l'acquisition de HELLA).

Inventiva : +4% suivi de Waga

Icade (+4%) a souligné l'excellente dynamique locative et l'ajustement des valorisations de la Foncière Tertiaire avec des revenus locatifs de 363,9 ME, en hausse de +2,2% à périmètre constant et un très forte activité locative, avec près de 243.000 m(2) signés ou renouvelés (+20% vs 2022).

La Valorisation du portefeuille est à 6,5 MdsE (Pdg) avec un rendementde 7,5% (+150 pb vs 2022).

En promotion, le groupe souligne la résilience opérationnelle du portefeuille foncier dans un marché en net ralentissement.

Le chiffre d'affaires économique ressort à 1,29 MdE, en hausse de +3% vs 2022. Les réservations sont à 1.345 ME, en repli contenu de 7% en valeur, dans un marché en retrait de -26%, grâce à l'accélération des ventes en bloc.

Le groupe souligne la revue du portefeuille foncier afin de sécuriser davantage les opérations futures et de reconstituer leur niveau de marge :

*Marge en baisse à 3,8%, vs 6,2% en 2022.

*Backlog stable à 1,84 MdE.

Le cash-flow net courant Groupe ressort à 350,6 ME, soit 4,62 euros par action.

Le cash-flow net courant des Activités stratégiques se situe à 232,6 ME, en hausse de 0,9%, soit 3,07 euros par action, supérieur à la guidance (2,95-3,05 euros) par action.

L'ANR NTA revient à 67,2 euros par action, -25,2% vs 2022, tandis que le résultat net PdG IFRS ressort à -1.250,3 ME.

Le dividende 2023 du groupe Icade est fixé à 4,84 euros par action, en croissance de 11,8% vs 2022.

Atos : +3% avec Vantiva

Mercialys : +2,5% avec Bigben, ADP

Phaxiam : +2% suivi de Manitou, Eutelsat

McPhy Energy (+1,5%) annonce avoir reçu une offre engageante de la part d'Atawey pour la cession de son activité stations de recharge.

Cette offre est consécutive à l'entrée en négociations exclusives des deux parties, annoncée en décembre 2023. La part fixe du prix envisagé pour la cession se situerait entre 11 et 12 millions d'euros, à laquelle s'ajouterait une part variable pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Ce complément de prix serait mis en oeuvre à compter de la date de réalisation de l'opération et conditionné à la prise de commandes futures relatives au périmètre de l'activité objet de l'opération envisagée.

La finalisation de l'opération devrait intervenir au cours du 2ème trimestre 2024, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel de McPhy, processus à présent engagé, de la conclusion du financement de l'opération et de la réalisation de conditions préalables usuelles. McPhy Energy continuera de porter une attention particulière à la bonne exécution de ses projets en cours, jusqu'à leur achèvement.

Pour mémoire, la fourniture de stations a représenté 27% du chiffre d'affaires de McPhy en 2023, avec un portefeuille de projets signés, commissionnés et/ou en cours d'exécution par McPhy à ce jour, représentant un total d'environ 40 stations. L'opération envisagée devrait permettre à McPhy de se concentrer sur son coeur de métier de fabricant d'électrolyseurs, au moment où va démarrer sa Gigafactory de Belfort, tout en garantissant à l'activité stations de poursuivre son expansion en bénéficiant des moyens apportés par un leader du secteur.

LDC : +1,5% avec Covivio

TechnipEnergies : +1% avec Esso, Orange, FNAC Darty, Veolia

VALEURS EN BAISSE

Hoffmann Green Cement Technologies (-9%) a réalisé une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) souscrites par des fonds gérés par Eiffel Investment Group pour un montant nominal d'environ 5 millions d'euros. Les OCEANE arriveront à échéance le 20 février 2029.

L'émission porte sur un montant principal de 4.999.997,44 euros, correspondant à l'émission de 488.281 OCEANE de 10,24 euros de valeur nominale chacune. Le prix de souscription est égal à la valeur nominale, qui fait ressortir une prime de 20% par rapport à la moyenne des cours de clôture de l'action Hoffmann Green Cement constatée sur le marché Euronext Growth au cours des 60 séances de bourse précédant leur émission (du 21 novembre 2023 au 15 février 2024), et une prime de 4% par rapport au cours de bourse de clôture de la séance du 15 février 2024.

Rallye : -5% avec MdM (-4%) et Wavestone

Casino (-3,5%) a déposé le 15 février des requêtes aux fins d'ouverture d'une procédure de Chapter 15 du code des faillites américain (Bankruptcy Code) auprès de la Bankruptcy Court du Southern District de New York.

L'objet de cette procédure est d'obtenir la reconnaissance, aux Etats-Unis,

- des procédures de sauvegarde accélérée au niveau de Casino et 6 de ses filiales (Casino Finance, Distribution Casino France, Casino Participations France, Quatrim, Monoprix et Ségisor),

- et le cas échéant, des jugements arrêtant les plans de sauvegarde accélérée y afférents, afin d'en assurer l'exécution aux Etats-Unis eu égard notamment aux instruments de dette régis par le droit de l'Etat de New York.

A l'instar des procédures de sauvegarde accélérée, la procédure de Chapter 15 est une procédure technique et n'aura aucune incidence sur les relations du Groupe avec ses partenaires opérationnels, en particulier ses fournisseurs et ses franchisés ou ses salariés.

L'audience devant la Bankruptcy Court du Southern District de New York pour statuer sur la reconnaissance des procédures de sauvegarde accélérée et des jugements y afférents devrait se tenir le 21 mars 2024.

Le Conseil d'administration de Robertet (stable) s'est réuni le 15 février 2024 sous la Présidence de Monsieur Philippe Maubert, pour examiner l'activité 2023 et une tendance de résultats. Le chiffre d'affaires de l'année 2023 est ressorti en hausse de +2,6%, à 721,12 ME, dont +1,5% à périmètre constant. A taux de change constant, la croissance du Groupe est de +5,5%. A taux de change et périmètre comparable, la croissance organique du Groupe est de +4,5%.

Les divisions de Robertet évoluent de la manière suivante sur 2023 :

- les Matières Premières représentent 23,2% du chiffre d'affaires et sont en baisse de -9,6% en raison du recul prolongé de l'aromathérapie aux Etats-Unis et du Bio.

- la Parfumerie représente 37,9% du chiffre d'affaires et croît dynamiquement de +9,3%, portée par les grands succès de marques émergentes et leur expansion internationale.

- les Arômes représentent 36% du chiffre d'affaires et augmentent de +5,1%, ce qui reflète la bonne santé de la division dans un marché qui s'est contracté en 2023.

- la division Health & Beauty représente 2,9% du chiffre d'affaires, en hausse de +3,9% et qui poursuit son déploiement commercial international avec des ingrédients actifs naturels de haute qualité.

La croissance organique de +4,5% est portée par l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Amérique du Sud, tandis qu'elle est restée stable en Europe.

Les résultats audités 2023 seront disponibles dans notre rapport financier annuel, le 19 avril 2024 sur notre site internet. L'EBITDA 2023 sera en augmentation ; le ratio EBITDA/CA sera en léger retrait par rapport au taux de 18,3% en 2022.

Legrand : -2,5% avec STM (-2%) et Thales

Stedim : -1,5% suivi de X-Fab, Abivax, Saint-Gobain, Ubisoft, Thermador

Kering : -1% avec Guerbet, M&P, Neurones, Eramet, SoiTec, Equasens, Neurones, Schneider, Dior, Mersen, BioMerieux, Remy Cointreau, Beneteau, Bic.